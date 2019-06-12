 Ексзаступник міністра оборони Гусєв відмовився балотуватися в Раду за списками "Слуги народу"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив НВ.
"Я вирішив і це моє рішення не продовжувати участь у парламентських виборах", - сказав Гусєв.
За його словами, останні три дні він зазнав інформаційної атаки. Гусєв вважає, що за цим стоять ті самі люди, які його атакували в 2015-му році, коли він працював у Міністерстві оборони.
Гусєв додав, що за день до проведення з'їзду партії Слуга народу він пройшов детектор брехні, результати якого було передано президенту і керівництву АП.
"Наскільки я знаю, результати були позитивними", - повідомив він.
При цьому Гусєв каже, що обговорив своє рішення не балотуватися в Раду з президентом.
Ексзаступник міністра залишається в команді Володимира Зеленського, і буде їй допомагати, проте в іншій ролі, про яку пізніше стане відомо.
"Фейкові новини спростовуватиму фактами", - сказав він.
На з'їзді партії Слуга народу, який відбувся у неділю, 9 червня, його прізвище назвали 41-им у списку кандидатів у нардепи.
соєві , на тверезу голову , не працюють ..))
Опять Таня врет и не краснеет ? У нее это часто случается.
пс. Про змей я не ошиблась.
Ця шастає за мною зі своїми провокаціями. Істерики під коментами влаштовує, претензій багато до мене має.. Скандальна особа.
Але ця Танька фанатіє від тієї і її копіює.
Ця Танька ******** подавати себе як манерну, освічену, культурну і моральну людину.
Але насправді не далеко втікла від банальної базарної баби. Крику забагато.
ЛУЗЕРИ !
Навпаки, я вас ще і шкодую.
Цінуй. ТЕ.
Я спати хочу, очі вже змикаються, не псуй мені сон.
обычно так пишут женщины ,которым не хватает мужского внимания.. давно не хватает..
ЛУЧШЕ ОЗАБОТЬСЯ КАК ТЕБЕ ЖИВЕТСЯ С ПОЖИЗНЕННО ТОРЧАЩИМ В ТВОЕМ ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ ИНСТРУМЕНТОМ БАТЬКИ ВСЁ ТАК ПЛОХО? С УКРАИНСКОГО САЙТА НЕ ВЫЛЕЗАЕШЬ. ВСЁ ДРЫЩЕШЬ И ДРЫЩЕШЬ.
А ЕСЛИ ТЕБЕ ВОНЯЕТ - ПОПРОБУЙ ПОДМЫТЬСЯ И СМЕНИТЬ ТРУСНЯКИ. ЧИ МЫЛОМ НЕ НАУЧЕН ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
https://censor.net.ua/news/362320/shemy_kotorye_opozorili_volonterskiyi_desant_predusmatrivali_organizatsiyu_tenderov_pod_konkretnogo