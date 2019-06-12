 Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко

Про це Громадському повідомила екс-спікер "Кварталу", прес-секретар заступника глави Адміністрації президента Ольга Руденко, інформує Цензор.НЕТ. Також вона прокоментувала можливе кумівство Бухарєва з учасником "Кварталу" Євгеном Кошовим.
"Ми з'ясували, що в "Кварталі 95" вона не працювала. А щодо кумівства, я не можу коментувати, я не знаю", - зазначила вона.
Нагадаємо, 11 червня главою Служби зовнішньої розвідки призначено Владислава Бухарєва, який є діючим народним депутатом з фракції "Батьківщина".
Незважаючи на роботу виключно на державних посадах, новий глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв задекларував чимало нерухомості, кілька автомобілів, а своїй доньці він подарував понад 15 млн гривень ($570 тис.). Також у Бухарєва медаль від російської ФСБ, яку, як він стверджує, отримав ще в 2004 році за міжнародну операцію проти збуту наркотиків.
Це зразок єврейської хуцпи, звинуватити у брехні, приписавши видумане!
Притянуто за уши тут
Как и фотка дочери на Лиге смеха
Не нашли ее выступлений.
Так, кумівства не буде, у євреїв немає такого суспільного інституту як куми, у них все трохи інакше, але клановість ще гірша за будь-яке кумівство!
І ви це зараз бачите!
Ще дещо забули.Подарунків донці-на 15 лямів,а дохід в декларації-818 тис. Позичив ?
І НАЗК це не цікавить...
Доколе будут писаться сценарии незнамо кем!
Шо поделать, такая власть в Украине. Задача сатириков ее показывать и высмеивать.
Винить в этом Зеленского все равно что считать Шварценеггера агентомкремля после Красной жары
Но кому я объясняю
а так посмотри на своей новой Родине политическую сатиру. Уж как там дрючат политиков, так мало никому не кажется.
И вообще. Критиковать власть за дело - это да. Вот реально за дело. Но высмеивание Кварталом властьимущих, перекручивание их шуток с целью поливания говна - это недостойно.
Хотя я думаю что ты даже не видел тех номеров. Ну так найди и посмотри.
Так значит ты не смотрел но осуждаешь? я так и думала
И да, для человека, который всю сознательную жизнь живет в США, ты слишком хорошо говоришь, а главное пишешь по-русски.
может вы россияне так Германию называете
вечный этот комплекс старшего брата крышу вам рвет.
Ось так працює пропаганда. ************ сказане опонентом і звинувачують у брехні!
Яскравий зразок хуцпи!
у Зєєєлі все на єврейській хуцпі, гєни ж не викинеш у віконце!
Сплошные таланты с того квартала. Выигрывают любой конкурс...
"экс-спикер "Квартала", пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко
Источник: https://censor.net.ua/n3132072"
Краткая характеристика:
красавицами назвать трудно.. еврейские корни есть точно... мамаша не брезгует бухлом