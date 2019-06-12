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Все про:Адміністрація_Президента (477) Квартал-95 (23) СЗР (28) Бухарєв Владислав (4)

 Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко

Дружина нового глави Служби зовнішньої розвідки Олена Бухарєва не працює в "Студії Квартал 95", про що раніше повідомили ЗМІ.

Про це Громадському повідомила екс-спікер "Кварталу", прес-секретар заступника глави Адміністрації президента Ольга Руденко, інформує Цензор.НЕТ. Також вона прокоментувала можливе кумівство Бухарєва з учасником "Кварталу" Євгеном Кошовим.

"Ми з'ясували, що в "Кварталі 95" вона не працювала. А щодо кумівства, я не можу коментувати, я не знаю", - зазначила вона.

Нагадаємо, 11 червня главою Служби зовнішньої розвідки призначено Владислава Бухарєва, який є діючим народним депутатом з фракції "Батьківщина".

Незважаючи на роботу виключно на державних посадах, новий глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв задекларував чимало нерухомості, кілька автомобілів, а своїй доньці він подарував понад 15 млн гривень ($570 тис.). Також у Бухарєва медаль від російської ФСБ, яку, як він стверджує, отримав ще в 2004 році за міжнародну операцію проти збуту наркотиків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132072
 
   
 Топ коментарі
 
Не працювала, а на замовлення сценарії писала. Ні хто не стверджував що вона там працювала!
Це зразок єврейської хуцпи, звинуватити у брехні, приписавши видумане!
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Тобто не буде кумівства, а призначають лише кумів та знайомих!
Так, кумівства не буде, у євреїв немає такого суспільного інституту як куми, у них все трохи інакше, але клановість ще гірша за будь-яке кумівство!
І ви це зараз бачите!
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"братушек" треба брати у лапки. Бо насправді вони угро-фінські мокшани брати по крові лише угорцям-мадярам!
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Не працювала, а на замовлення сценарії писала. Ні хто не стверджував що вона там працювала!
Це зразок єврейської хуцпи, звинуватити у брехні, приписавши видумане!
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Так сценаристы которые на аутсорсинге работают, пишут всем подряд
Притянуто за уши тут

Как и фотка дочери на Лиге смеха
Не нашли ее выступлений.
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Тобто не буде кумівства, а призначають лише кумів та знайомих!
Так, кумівства не буде, у євреїв немає такого суспільного інституту як куми, у них все трохи інакше, але клановість ще гірша за будь-яке кумівство!
І ви це зараз бачите!
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есть старый добрый анекдот на эту тему. про успехи мужа, что были лишь продолжением талантов его жены в роли порноактрисы... ее не назначали на должности
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В цьому вся сіль новини.Переводять акценти з призначення дружбанчика Зєлєнского,що працював в найкорумпованіших структурах-відділі "К" СБУ і податковій міліції на посаду в військову розвідку, на якісь мутки з його дружиною.
Ще дещо забули.Подарунків донці-на 15 лямів,а дохід в декларації-818 тис. Позичив ?
І НАЗК це не цікавить...
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Що ти з "іхтамнєтом" сперечаєшся? Він собі ******** від кухарчука ***** надрочує. Йому "плюй в глаза, а он - божья роса"!
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Да действительно, какая разница, кто клоуну пишет сценарии? Интересно, кто написал ему шуточку за германскую порноактрису?
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Ну подай на него в партком заявление
Доколе будут писаться сценарии незнамо кем!
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А вам неинтересно, кто кто написал эту шуточку? Вам, видимо, она понравилась.
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Не сомневался. Насчет "кастрюлеголовых свидомитов" вы, по видимости, тоже шутите...
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По крайней мере эта мадам из Германии ответила честно. Остальные зебобики просто начинают метать дерьмо из пасти.
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И про эбонитовые палочки тоже
Шо поделать, такая власть в Украине. Задача сатириков ее показывать и высмеивать.

Винить в этом Зеленского все равно что считать Шварценеггера агентомкремля после Красной жары

Но кому я объясняю
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Да действительно, кому? Я никогда русню и хохлов не понимал, не пойму и Вас.
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всю жизнь жил в РФ и не понимаешь россиян? Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко - Цензор.НЕТ 1954

а так посмотри на своей новой Родине политическую сатиру. Уж как там дрючат политиков, так мало никому не кажется.

И вообще. Критиковать власть за дело - это да. Вот реально за дело. Но высмеивание Кварталом властьимущих, перекручивание их шуток с целью поливания говна - это недостойно.
Хотя я думаю что ты даже не видел тех номеров. Ну так найди и посмотри.
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Всю сознательную жизнь прожил как раз в США, а не в германском заповеднике для русни. Если бы Рыжий позволил себе шуточки в стиле вашего клоуна сегодня, завтра его закопали бы как раз трампоиды. Но для хохлов это смешно...
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Я правильно понимаю что ты не видел ни одного из номеров Квартала?
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Не помню, шоб я давал Вам повод обращаться ко мне на "ты". А "юмор" для быдла в стиле петросяна мне не интересен.
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а я помню. И мне этого достаточно.

Так значит ты не смотрел но осуждаешь? Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко - Цензор.НЕТ 996 Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко - Цензор.НЕТ 996 я так и думала
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русня всегда отличалась вульгарной фамильярностью.....Мне хватило одной попытки просмотра, шоб понять, шо этот подзаборный дешевый юморок для быдла - не для меня. Слишком примитивно, как раз на уровне петросяна и задорнова.
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так если ты не смотрел на каком основании ты делаешь выводы о том что в тех шутках было что-то антиукраинское? потому что так написано в методичках тех кого ты цитируешь?

И да, для человека, который всю сознательную жизнь живет в США, ты слишком хорошо говоришь, а главное пишешь по-русски.
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No problem, I can write in English to you. Не бачив Ваших постiв на Мове. Чи Вам русскоязычна щелепа заважае? Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко - Цензор.НЕТ 8785
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шо такое германский заповедник для русни, я не знаю
может вы россияне так Германию называете
вечный этот комплекс старшего брата крышу вам рвет.
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Неудачная попытка. Попробуйте еще разок Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко - Цензор.НЕТ 8008
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никаких попыток. Обрусить ЕС пытается только кремлядь.
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Так. Вас, кремлядей. И нам було бы гарно, шоб вас там геть не було.
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А она вообще где-то работала? Сказки про сценарии пусть оставит для зебилов
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Казали що вона ПОВЯЗАНА з 95 кварталом, писала для цих мандєїв сценарії!
Ось так працює пропаганда. ************ сказане опонентом і звинувачують у брехні!
Яскравий зразок хуцпи!
у Зєєєлі все на єврейській хуцпі, гєни ж не викинеш у віконце!
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Те що я вкрав 100 баксів нагла брехня(гучно),там було тільки 96(тихо) Жена главы СВР Бухарева не работала в "Квартале 95", - пресс-секретарь замглавы АП Руденко - Цензор.НЕТ 7900
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экс-спикер "Квартала", пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко, Источник: https://censor.net.ua/n3132072
Сплошные таланты с того квартала. Выигрывают любой конкурс...
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Главное, что она не кум....
"экс-спикер "Квартала", пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко
Источник: https://censor.net.ua/n3132072"
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а фотка есть сией особы, а то фамилия стремная очень
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Спасибо!
Краткая характеристика:
красавицами назвать трудно.. еврейские корни есть точно... мамаша не брезгует бухлом Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко - Цензор.НЕТ 6181
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Девичья, видать, ещё хуже была. По типу, как Тихобздеева выйдя замуж стала Громкопёрдовой! Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко - Цензор.НЕТ 1315
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Не работала в квартале, а работала на квартал - писала тексты.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко
 
 
 
 
 
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