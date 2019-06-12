 Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний"

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі каналу "112 Україна".

"Навіть якщо Конституційний Суд на корупційній основі визнає указ президента про розпуск парламенту неконституційним, тоді має йти наступний крок - президент повинен скасувати цей указ. Так само як якщо КС визнає неконституційними деякі положення закону, парламент повинен скасувати ці положення закону. А доти, доки парламент не скасує або президент не скасує указ про дострокові вибори, всі ці законодавчі нормативні акти залишаються в силі", - стверджує Тимошенко.

Тому, за її словами, "навіть якщо на корупційній основі КС винесе рішення, що указ президента про розпуск Верховної Ради є неконституційним, то президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ конституційний, можна указ не скасовувати".

В такому випадку, наголосила лідер "Батьківщини", ЦВК зобов'язана виконати цей указ, незважаючи на рішення КС.

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"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання", - порадила вона.

Тимошенко розповіла, що головною темою її зустрічі із Зеленським у середу було те, "як не допустити скасування дострокових виборів, руйнування всього виборчого процесу".

"Не можна допустити, щоб КС зруйнував дострокові вибори", - підкреслила вона.

Лідер "Батьківщини" також сказала, що виступає за об'єднання з партіями "Слуга народу" і "Голос" на деяких мажоритарних округах, де присутні "видатні монстри корупції режиму Порошенка".

"Слід трьом партіям - "Слуга народу", "Батьківщина" і "Голос" - об'єднатися і висунути єдиного кандидата, щоб не дати цим монстрам за рахунок підкупу перемогти на цих округах", - заявила Тимошенко.