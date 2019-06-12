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 Політика України
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 Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі каналу "112 Україна".

"Навіть якщо Конституційний Суд на корупційній основі визнає указ президента про розпуск парламенту неконституційним, тоді має йти наступний крок - президент повинен скасувати цей указ. Так само як якщо КС визнає неконституційними деякі положення закону, парламент повинен скасувати ці положення закону. А доти, доки парламент не скасує або президент не скасує указ про дострокові вибори, всі ці законодавчі нормативні акти залишаються в силі", - стверджує Тимошенко.

Тому, за її словами, "навіть якщо на корупційній основі КС винесе рішення, що указ президента про розпуск Верховної Ради є неконституційним, то президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ конституційний, можна указ не скасовувати".

В такому випадку, наголосила лідер "Батьківщини", ЦВК зобов'язана виконати цей указ, незважаючи на рішення КС.

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"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання", - порадила вона.

Тимошенко розповіла, що головною темою її зустрічі із Зеленським у середу було те, "як не допустити скасування дострокових виборів, руйнування всього виборчого процесу".

"Не можна допустити, щоб КС зруйнував дострокові вибори", - підкреслила вона.

Лідер "Батьківщини" також сказала, що виступає за об'єднання з партіями "Слуга народу" і "Голос" на деяких мажоритарних округах, де присутні "видатні монстри корупції режиму Порошенка".

"Слід трьом партіям - "Слуга народу", "Батьківщина" і "Голос" - об'єднатися і висунути єдиного кандидата, щоб не дати цим монстрам за рахунок підкупу перемогти на цих округах", - заявила Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132071
 
   
 Топ коментарі
 
Юля ради власти готова Украину разрушить.
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Тимошенко или провокатор или подстава...или дура
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Дебіле. Ось, як треба твою дебільну думку викладати без дебільних помилок:
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Порада народу України:
- Якщо Юля прийде до вас, то депутатську недоторканість вважайте недійсною
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На десять слів десять помилок Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний" - Цензор.НЕТ 6234
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да иди в спам присмыкающийся кацап...даже хуже кацапа хозяйке сапоги вылитзываешь..
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Всім свинопесикам -🍫🍫🍬🍬🍬🍫🍫🍫🍬🍬!
Може злипнеться і узбагоїтеся!
🤣🤣🤣
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аа алярм хазяйку абижають. Попроси жалостливо, а мы подумаем...
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"По губам", - пишиться окремо. Але не у твойому випадку
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Вибач, пишу напомацки. Так що по губам тобі прийде обов`язково. Не переживай.
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Ванюрику! Схоже,що ти сам весь час сидів на ,,ослячій лаві,, ПишЕться,твоЄму!
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да юлька шмулька показує повагу до конституції але лохатарат буде голосувати за цих проходімців
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Ты, царь батюшка не обращай внимания на дьяков посольского приказу. Поступай как душа велит. А мы, верные твои бояре, поддержим. И на милости твои надеемся.
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А ну, стецькі, надулись і перднули!!! Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний" - Цензор.НЕТ 4039
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Та вони вже "запахучили" весь ЦН!
😁
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Дурнику, у нас з ранку корпоратив. З приводу "жарту про тарифи". Зараз дівчатка з кабаре танцюють канкан. І уяви - жодного зебіла!
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Юля, данное ваше выступление пример фразы что «лучше промолчать». Даже если вы так думаете и собираетесь делать. Ведь вы же политик с опытом, а не школьник. Неужели нельзя было дождаться решения КС? А вдруг оно было бы в вашу пользу?
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Почему всякие гондоны думают что если мы критикуем за что то Зеленского то значит что мы готовы поддержать Петю, Юлю, Бойко или ещё какую то пиСТоту ? Идите нахер! Мы выбрали Президента, мы будем его поддерживать, критиковать, советовать , но к вам ублюдкам , мы уже не вернёмся!
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ты думаешь твой совет чего то стоит?))) и куда вы не вернетесь?
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Наверное, в телевизор. К холодильнику подтягиваются.
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а шо юля курит?))) конст. суд вообще то имеет большую силу чем закорючка преза))) вам не кажется что юля призывает к повалению государственного строя в украине, призыв нарушить законы? призыв к людям не выполнять любые решения судов. сбу, набу, гбр, вы где? юля соскучилась по качановке)))
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Ще не факт, що жулька і її партія пройде до Верховної Ради. Побачимо, як ця московська зозуля після виборів завиє.
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Можно только представить как давят на КС дети " лейтенанта Шмидта" , птенцы Коломойского. А учитывая предыдущие давления на КС при прежних правителях КС примет решение так нужное Коломойскому и ЗЕкоманде.
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Порохоботы успокойтесь,Петя сбитый летчик,летать уже не будет.
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БабЮля,йдіть вже на пенсію,бо харя скоро лусне від ботоксу
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КС столько неправовых решений принимал за свою историю, что себя дискредитировал как справедливый суд. Юля имела ввиду это.
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Вот не будет выборов 21 июля. Выборы будут осенью.
Нечего все делать С БУХТЫ БАРАХТЫ
А у Юли уже альцеймер в гости пришел , так что ДОРОГУ МОЛОДЫМ
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Ваньку Сулимана и Баксика c IQ13 сапоголизов Жюлиных щас аж разорвёт... Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний" - Цензор.НЕТ 4704
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Клеймить позором Петю-основателя и ПРедводителя Рыгов с Аналами.
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План ***** по уничтожении Украины с середины уже запущен.
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правильно! Юля права! - Батько Зеленський знають, що робити!!!
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Порохоботы успагойтсь, ваш удел на задворках истории, 21.07.2019 контрольный выстрел в голову и пэте пы-дец.
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А шо случилось с 21.04.2019, ты ж визжал шо Петя уже в Ростове будет , а порохоботы в тюрьмах. Шо опять сроки откладываюца...
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Иди на пенсию слившаяся ботоксная бредятина. Надоела уже всем. Надеюсь твоя Гробовщина не преодолеет 5% барьер.
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Баба Юля поганого не порадить, має досвід, ходка за плечима.
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Прям о порохоботах писал))
-Люди не хотят, чтобы у власти стоял одаренный человек. Они не терпят одаренных. Они терпят только бездарность».- Ліон Фейхтвангер
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Юля - премьер...решено. Хто не зрозумів, буде Юля.
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Как порохоботы парламент и судей полюбили резко!
Знают, где смерть кощея. Власть ускользает сквозь пальцы...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний"
 
 
 
 
 
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