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Все про:Львів (1047) отруєння (621) ресторани (64)

 Ресторан "Червона рута", де за два дні отруїлося 55 осіб, закрито, - Львівська міськрада

Сьогодні, 12 червня, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили ситуацію, яка склалася у результаті отруєння великої кількості осіб у ресторані "Червона рута" у Львові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської міськради, комісія заслухала інформацію від керівництва Держспоживслужби і Львівського лабораторного центру.

Фахівці зазначили, що заклад не було зареєстровано, тобто він працював самовільно.

"У закладі допущено дуже серйозні порушення - дозволено привезти певні страви організаторам весілля, які теж могли викликати отруєння. Але і в самому закладі були дуже великі порушення санітарного законодавства. У харчоблоці стелі, підлоги - все уражено грибком", - розповіла головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держспоживслужби у Львівській області Зоряна Стоцько.

З її слів, також була порушена технологія приготування страв - готували заборонене на літній період: заливну рибу, холодці, майонези власного приготування, печінкові торти, запечену печінку тощо. Відсутні технологічні картки і документи, які свідчили б про якість продуктів. Весь персонал, який був залучений до приготування страв, не мав медогляду і не пройшов гігієнічного навчання. Тому, за її словами, це все були чинники, які могли сприяти виникненню цього захворювання.

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"Відібрано 12 проб готових кулінарних виробів, 20 змивів і обстежено персонал на носійство кишкової групи і стафілокока. Результатів ще немає, вони в роботі.

11 червня в лікарні почали надходити люди, які були не на весіллі, а на святах наступного дня. 9 червня в ресторані відбулося 4 банкети із загальною кількістю гостей 57 осіб.

"На сьогодні 55 осіб постраждали, з них 6 дітей. В інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 46 осіб, з них 5 дітей", - додала Зоряна Стоцько.

Тому, ресторан закрито з 10 червня, надано припис для усунення недоліків та складено протокол для притягнення до адміністративної відповідальності. Поліція порушила кримінальне провадження за цим фактом.

Нагадаємо, 8 червня в ресторані "Червона рута" проводилося весілля приблизно на 100 осіб. Перші повідомлення про отруєння фахівці отримали в неділю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132068
 
 
 Топ коментарі
 
не то шо устрицы, хамон и прочие буржуйские заморочки...
Сало, огиркы, цыбуля, картопля в мундире, крип та горилочка домашня - ото, мля, свальба и хрен кого скрутит Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 6689
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Украина разная. И во многом - Европа. А это несбалансированный рацион, удар по печени, поджелудочной и ЖКТ
А главное - традиции веселья только в виде застолий

И не спорьте. Это не здорово.
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Вот где нужно было Зелёному по шаурмится Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 9818
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коментар відмічено як спам  
 
сразу бы и анализ кала сдал в портки Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 4838
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червону руту
не шукай вечорами
бо нечистіє руки
там були Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 8996
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помогу забаненному в гугле... Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 7919
Ру́та - род вечнозелёных многолетних душистых трав, полукустарников, кустарников семейства Рутовые.

Второй вариант - именно красная рута - мифический цветок карпатских поверий
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готовили запрещенное на летний период: заливную рыбу, студни, майонезы собственного приготовления, печеночные торты, запеченная печень и подобное. Источник: https://censor.net.ua/n3132068

У кого-то Новый год 🧐
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Ужасное меню в принципе
Оливье ещё до кучи и ковёр на стену
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стандартне для України меню.
я дуже ******** печінковий рулет з маслом
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Украина разная. И во многом - Европа. А это несбалансированный рацион, удар по печени, поджелудочной и ЖКТ
А главное - традиции веселья только в виде застолий

И не спорьте. Это не здорово.
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Для здорових людей саме те.
Я була на весіллях в різних частинах України. Особливої різниці не побачила хіба що на заході весілля пишніші.
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не то шо устрицы, хамон и прочие буржуйские заморочки...
Сало, огиркы, цыбуля, картопля в мундире, крип та горилочка домашня - ото, мля, свальба и хрен кого скрутит Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 6689
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Хамон то якось не для українського весілля. Не буде того шарму і веселощів.
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Скоріше за все біди наробили наїдки, які люди привезли.
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Чем отравились?
№1 рыба горячего копчения
№2 содержащее тёплый мясной бульон.другой механизм!

сальмонельоз из яииц - совсем другой механизм. Ботулический токсин - третий!
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Шо то западенцы прославились - травят всех подряд.
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це традиція така .. продукцію викидати не можна
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Что серьезно, есть еда в ресторанах которую запрещают готовить летом?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРесторан "Червона рута", де за два дні отруїлося 55 осіб, закрито, - Львівська міськрада
 
 
 
 
 
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