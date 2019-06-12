 Ресторан "Червона рута", де за два дні отруїлося 55 осіб, закрито, - Львівська міськрада

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської міськради, комісія заслухала інформацію від керівництва Держспоживслужби і Львівського лабораторного центру.

Фахівці зазначили, що заклад не було зареєстровано, тобто він працював самовільно.

"У закладі допущено дуже серйозні порушення - дозволено привезти певні страви організаторам весілля, які теж могли викликати отруєння. Але і в самому закладі були дуже великі порушення санітарного законодавства. У харчоблоці стелі, підлоги - все уражено грибком", - розповіла головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держспоживслужби у Львівській області Зоряна Стоцько.

З її слів, також була порушена технологія приготування страв - готували заборонене на літній період: заливну рибу, холодці, майонези власного приготування, печінкові торти, запечену печінку тощо. Відсутні технологічні картки і документи, які свідчили б про якість продуктів. Весь персонал, який був залучений до приготування страв, не мав медогляду і не пройшов гігієнічного навчання. Тому, за її словами, це все були чинники, які могли сприяти виникненню цього захворювання.

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"Відібрано 12 проб готових кулінарних виробів, 20 змивів і обстежено персонал на носійство кишкової групи і стафілокока. Результатів ще немає, вони в роботі.

11 червня в лікарні почали надходити люди, які були не на весіллі, а на святах наступного дня. 9 червня в ресторані відбулося 4 банкети із загальною кількістю гостей 57 осіб.

"На сьогодні 55 осіб постраждали, з них 6 дітей. В інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 46 осіб, з них 5 дітей", - додала Зоряна Стоцько.

Тому, ресторан закрито з 10 червня, надано припис для усунення недоліків та складено протокол для притягнення до адміністративної відповідальності. Поліція порушила кримінальне провадження за цим фактом.

Нагадаємо, 8 червня в ресторані "Червона рута" проводилося весілля приблизно на 100 осіб. Перші повідомлення про отруєння фахівці отримали в неділю.