 За п'ять років 78 тис. кримчан звернулися до міграційної служби на Херсонщині для отримання закордонного паспорта

Про це йдеться у відповіді управління Державної міграційної служби України в Херсонській області на інформаційний запит Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, найчастіше мешканці Криму звертаються у Дніпровське і Суворовське районні відділення міграційної служби в Херсоні, а також у відділення Держміграції в Новотроїцькому, Генічеську, Каланчаку і Чаплинці.

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