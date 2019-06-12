 За п'ять років 78 тис. кримчан звернулися до міграційної служби на Херсонщині для отримання закордонного паспорта

Про це йдеться у відповіді управління Державної міграційної служби України в Херсонській області на інформаційний запит Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією відомства, найчастіше мешканці Криму звертаються у Дніпровське і Суворовське районні відділення міграційної служби в Херсоні, а також у відділення Держміграції в Новотроїцькому, Генічеську, Каланчаку і Чаплинці.
Станом на вересень 2018 року в Україні видали 10 млн біометричних закордонних паспортів.
Мабуть грошей на закордон не мають.
рекламі , чи виборці Зеленського в черговий раз почують " я пошутил" ?
Закон, що реалізує імпічмент Президента, передано на підпис Зеленському
Закона о запрещении второго гражданства нема...
Вернее он есть,но в жалкой форме
Ни мне
Ни тебе
Уже проходили...
Логично
Мать Сенцова ,раз
Меджлис крымских татар ,еще сотня
Кто дальше?))
- Четыреста двенадцатым, - сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами, - ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы! - кот до того рассердился, что швырнул паспорт на пол. - Ваше присутствие на похоронах отменяется, - продолжал кот официальным голосом. - Потрудитесь уехать к месту жительства. - И рявкнул в дверь: - Азазелло!