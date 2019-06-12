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 Політика України
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Все про:закордонний паспорт (46) Крим (6909) паспорт (389) біометричні паспорти (106)

 За п'ять років 78 тис. кримчан звернулися до міграційної служби на Херсонщині для отримання закордонного паспорта

В миграционные службы Херсонщины, начиная с 2014 года, обратились 78 395 крымчан для получения загранспаспорта.

Про це йдеться у відповіді управління Державної міграційної служби України в Херсонській області на інформаційний запит Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, найчастіше мешканці Криму звертаються у Дніпровське і Суворовське районні відділення міграційної служби в Херсоні, а також у відділення Держміграції в Новотроїцькому, Генічеську, Каланчаку і Чаплинці.

Читайте також: В Україні відновили видачу біометричних паспортів

Станом на вересень 2018 року в Україні видали 10 млн біометричних закордонних паспортів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132066
 
 
 Топ коментарі
 
не выдавать ни одному предателю точка
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хахаха и чему вы радуютесь дурики там кто эти паспорта даёт??? с нас всех и с тех кто выдаёт эти паспорта ржут весь сепарский крым! придурки зайдите в чат рулетку и поговорите с сепарнёй крымской. они в открытую ржут и говорят что за взятки и разных посредников на болту крутили что он там сепар чи ещё украинофоб какой. с паспортами нет проблем. стыдно сука ...обходят все углы и имеют все блага от УКРАИНЫ. а наши думают что там украинцы...хахаха там сепарня .вата. и всякие якуты со всех необитаемых уголков рашки населяет уже.вы не украинцев так вернёте а сепарне получать паспорта и всё.
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Цікаво, він підпише цей закон про який розказував у передвиборчій
рекламі , чи виборці Зеленського в черговий раз почують " я пошутил" ?

Закон, що реалізує імпічмент Президента, передано на підпис Зеленському
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Не так і багато.
Мабуть грошей на закордон не мають.
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Щебпак))) Кацапську червону портянку можно засунути (не при дамах буде сказано) -)
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Цікаво, він підпише цей закон про який розказував у передвиборчій
рекламі , чи виборці Зеленського в черговий раз почують " я пошутил" ?

Закон, що реалізує імпічмент Президента, передано на підпис Зеленському
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хахаха и чему вы радуютесь дурики там кто эти паспорта даёт??? с нас всех и с тех кто выдаёт эти паспорта ржут весь сепарский крым! придурки зайдите в чат рулетку и поговорите с сепарнёй крымской. они в открытую ржут и говорят что за взятки и разных посредников на болту крутили что он там сепар чи ещё украинофоб какой. с паспортами нет проблем. стыдно **** ...обходят все углы и имеют все блага от УКРАИНЫ. а наши думают что там украинцы...хахаха там сепарня .вата. и всякие якуты со всех необитаемых уголков рашки населяет уже.вы не украинцев так вернёте а сепарне получать паспорта и всё.
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А чо они еще могут?
Закона о запрещении второго гражданства нема...
Вернее он есть,но в жалкой форме
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а в жёсткой форме коснётся всей верхушки
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Жаль только в пору такую чудесную уж не придется
Ни мне
Ни тебе
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Любезный, а ты что его отец? 78 тыс матерей и отцов Сенцова? Вы конечно мыслитель Горбунков! паспорт Украины то хоть не порвал???
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без малейшего сомнения, только без рашистской ваты ,которая в севасе годами накапливалась , в североморск или в совгавань то возвращаться никому не хотелось.... оккупанты вы сеня.... что то я не помню о концлагерях для русскоговорящих под Ялтой или феодосией.
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еще светла дорога и ясны глаза! а ты сомневаешься?
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да вы и сейчас проходите.... по полной программе! так в чем твоя печаль посипака???
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Получается: это я на своей территории хочу устроить архипелаг гулаг.

Логично За п'ять років 78 тис. кримчан звернулися до міграційної служби на Херсонщині для отримання закордонного паспорта - Цензор.НЕТ 6639
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ответ неправильный. татарам ты уже устроил....не пойму я вас адепты путинского поколения, ну чего ж не жилось вам?
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Считаю
Мать Сенцова ,раз
Меджлис крымских татар ,еще сотня
Кто дальше?))
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Неужели заморозок?
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Семён Семёнович Горбунков*при чем там еденицы ? кажется договаривались так если вы не помните так я напомню! УКРАИНА будет ездить за границу по без виз! УКРАИНА зацветёт! УКРАИНЦЫ ВСЕХ ДОГОНЯТ В ЕВРОПЕ И ПЕРЕГОНЯТ. УКРАИНЦЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ДОБРОТНО как в европе и так дале по ушам.... и вот тогда мол они взбунтуются и перебьют сепаров и захотят снова в процветающую УКРАИНУ! мы уже процветаем? они свалили владу рассейскую? взбунтовались и просятся снова назад? провели референдум по возврату в УКРАИНУ? так что нет. пусть терпят. такова судьба. что поделаешь...((
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Под руководством мудрого Зебенятки признать манкуртов украинцами придется, но уже в составе Южного Федерального округа.Думай те 73 процентные!
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Остальные будут получать росийские пенсии , зарплаты и бесплатную медицину . )) Денехнетновыдержитись ! За п'ять років 78 тис. кримчан звернулися до міграційної служби на Херсонщині для отримання закордонного паспорта - Цензор.НЕТ 1885
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и все будут получать са ...са... са.... сало что ли??? салупа на воротник!!!!
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78тыс. хотят как ленин в Европе методички получить от госдэпа по борьбе с москальством
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Розумні люди у прямому ефірі давно кажуть відкритим текстом: відкинути крим і ордло - і не буде перешкод для асоціації з НАТО.
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- Каким отделением выдан документ? - спросил кот, всматриваясь в страницу. Ответа не последовало.
- Четыреста двенадцатым, - сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами, - ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы! - кот до того рассердился, что швырнул паспорт на пол. - Ваше присутствие на похоронах отменяется, - продолжал кот официальным голосом. - Потрудитесь уехать к месту жительства. - И рявкнул в дверь: - Азазелло!
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Гнилой там народец,природа на юбк и в горах красивая,и всё,помойка населённая быдлом и духовными ***********.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа п'ять років 78 тис. кримчан звернулися до міграційної служби на Херсонщині для отримання закордонного паспорта
 
 
 
 
 
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