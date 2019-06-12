 Екссуддя КС Віктор Шишкін підтримує ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив Українським Новинам.

"Я за мирових суддів, тому що це елемент місцевого самоврядування. Тобто, мирових суддів обирає громада. Вони розглядають певну категорію справ, які визначені законом. Звичайно, не складних справ. Побутових, сусідських, сімейних і так далі. І не всі вони є професійними суддями, тобто не є професійними юристами. Це можуть бути і не юристи. Це люди, яким довіряє громада бути таким арбітром. Я за таку систему мирових суддів. Більше того, я хотів би зазначити, що сьогодні Зеленський в даному питанні є піонером, оскільки Тимошенко в своїй програмі презентувала інститут мирових суддів", - сказав він.

За його словами, сумно, що цей інститут не прописаний в Конституції.

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"Ми давно декларуємо необхідність створення в Україні інституту мирових суддів, ще з середини 90-х років. Прикро, що це не увійшло в Конституцію 96-го року. Я за такий інститут. Але потрібно розуміти, що мається на увазі "мирові судді". Тому що у нас "народних засідателів" назвали присяжними, але у нас немає суду присяжних, хоча в законі написано, що беруть участь присяжні. Мирові судді сьогодні існують і в Росії, але це не мирові судді, тому що вони структуровані в загальну судову систему Російської Федерації. А ось мирові судді в Італії, це зовсім інші судді, які не структуровані в судову систему Італії", - зазначив юрист.

Говорячи про посилення ролі громадськості в проведенні судової реформи, Шишкін виступив за повернення інституту народних засідателів.

"Що стосується посилення ролі громадськості (в реформуванні судової системи), то я за повернення інституту народних засідателів, яких чомусь у нас вважають рудиментом Радянського періоду. Нічого подібного, це не рудимент Радянського періоду і більшовики нічого нового не вигадували, а спотворили інститут. У всій західній Європі у нас існують народні засідателі. Що стосується інституту присяжних, то він теж у нас відсутній, він у нас спотворений. Це також участь народу, громадськості. При чому, це не право, а обов'язок", - додав екс-суддя.

Раніше Зеленський заявив, що має намір запустити інститут мирових суддів і суду присяжних.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Порошенка двох членів ВРП і призначив нову комісію для відбору кандидатів.

Адвокат Євген Солодко вважає, що ідея юриста і члена команди Володимира Зеленського Ірини Венедиктової передати Вищій раді правосуддя дисциплінарні санкції проти адвокатів, є прямим втручанням у діяльність адвокатів і не може бути реалізована.