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 Екссуддя КС Віктор Шишкін підтримує ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів

Колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін виступає за введення в Україні інституту мирових суддів і вважає його ефективним елементом місцевого самоврядування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив Українським Новинам.

"Я за мирових суддів, тому що це елемент місцевого самоврядування. Тобто, мирових суддів обирає громада. Вони розглядають певну категорію справ, які визначені законом. Звичайно, не складних справ. Побутових, сусідських, сімейних і так далі. І не всі вони є професійними суддями, тобто не є професійними юристами. Це можуть бути і не юристи. Це люди, яким довіряє громада бути таким арбітром. Я за таку систему мирових суддів. Більше того, я хотів би зазначити, що сьогодні Зеленський в даному питанні є піонером, оскільки Тимошенко в своїй програмі презентувала інститут мирових суддів", - сказав він.

За його словами, сумно, що цей інститут не прописаний в Конституції.

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"Ми давно декларуємо необхідність створення в Україні інституту мирових суддів, ще з середини 90-х років. Прикро, що це не увійшло в Конституцію 96-го року. Я за такий інститут. Але потрібно розуміти, що мається на увазі "мирові судді". Тому що у нас "народних засідателів" назвали присяжними, але у нас немає суду присяжних, хоча в законі написано, що беруть участь присяжні. Мирові судді сьогодні існують і в Росії, але це не мирові судді, тому що вони структуровані в загальну судову систему Російської Федерації. А ось мирові судді в Італії, це зовсім інші судді, які не структуровані в судову систему Італії", - зазначив юрист.

Говорячи про посилення ролі громадськості в проведенні судової реформи, Шишкін виступив за повернення інституту народних засідателів.

"Що стосується посилення ролі громадськості (в реформуванні судової системи), то я за повернення інституту народних засідателів, яких чомусь у нас вважають рудиментом Радянського періоду. Нічого подібного, це не рудимент Радянського періоду і більшовики нічого нового не вигадували, а спотворили інститут. У всій західній Європі у нас існують народні засідателі. Що стосується інституту присяжних, то він теж у нас відсутній, він у нас спотворений. Це також участь народу, громадськості. При чому, це не право, а обов'язок", - додав екс-суддя.

Раніше Зеленський заявив, що має намір запустити інститут мирових суддів і суду присяжних.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Порошенка двох членів ВРП і призначив нову комісію для відбору кандидатів.

Адвокат Євген Солодко вважає, що ідея юриста і члена команди Володимира Зеленського Ірини Венедиктової передати Вищій раді правосуддя дисциплінарні санкції проти адвокатів, є прямим втручанням у діяльність адвокатів і не може бути реалізована.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132065
 
 
 Топ коментарі
 
Можно сходить к раввину - он рассудит.
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я хотел бы отметить, что сегодня Зеленский в данном вопросе является пионером, поскольку Тимошенко в своей программе презентовала институт мировых судей", - сказал он.

Бахиня презентовала, а зейло пианэр. Поцелуй двух задниц одновременно. Профи канеша каких мало.
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Я впевнений, що ідею мирових суддів перший в Світі запропонував Зеленський🤗
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так ваш зеля обычный копирайтер? и плагиатор?
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я не розумію мову окупантів. Українською будь ласка .
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зачем? все равно не поймете. тем более что в украинской нет аналога слову копирайтер...
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Гораздо важнее для общества, чтобы "резонансные дела" решались исключительном судом присяжных заседателей из числа авторитетной общественности в количестве - 11 человек. Только так можно сохранить Дух закона, который сегодня вытеснен его "закорлючкой-буквой", которую крутилы судьи-адвокаты-прокуроры по очереди ставят в нужное им место. Эти т.н. "юристы" крутят законом, как черт солнцем. Решение суда должно отвечать ожиданиям общественности (народа).
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редкая тупость. вы определитесь - или присяжные или авторитетные, вместе не бывает..
и присяжные определяют только степень вины. размер наказания определяет судья. а про авторитетных - тогда зачем суды и как определить резонансность?
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насчет что не юристы как то не согласен... и не только юрист по образоанию а и опыт работы... а вот насчет доверяет община как то с трудом вериться смотришь на нуворишей мэров которые по сути своей в большнстве за Путина как то стремно становится....
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Можно сходить к раввину - он рассудит.
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Тогда местное управление должно выбирать шерифа и раздать ружья - иначе на кого будет опираться мировой судья в своих решениях, опять на государство? На полицию? Тогда это будет пшик, а не мировой судья - как в РФ
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я хотел бы отметить, что сегодня Зеленский в данном вопросе является пионером, поскольку Тимошенко в своей программе презентовала институт мировых судей", - сказал он.

Бахиня презентовала, а зейло пианэр. Поцелуй двух задниц одновременно. Профи канеша каких мало.
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Двухпалатный парламент - ещё куча дармоедов на шею украинского народа. Мировые судьи ещё куча дармоедов... А этот зе оказывается тоже умный президент будет - быдло-элита ещё больше разжиреет.
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між тим Шишкін дуже поважна та розумна людина. це вам не юлько пльокульоль
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Давно пора. Мы 90-годы упустили---как допались до окорочков, по сей день со льдом пополам лопаем. Мировые судьи хороши при стабильности, когда общество высоко-морально. А когда новорождённых в мусор кидают, над старухами смеются, феерверки пускают во время войны---тут трибунал нужен. К сожалению.
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Майбутній Генеральний Прокурор України.. Більш за все - петю в буцигарню заштовхає, і заштовхає надовго голого і босого.. Володимир Олександрович і Юлія Володимирівна - залюбки йому в цьому допоможуть.. Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей - Цензор.НЕТ 9956
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ВВХ еще в этот список добавь, пердун лахтинский Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей - Цензор.НЕТ 5654
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Ти , як і всі інші прихильники нікчемного петі на тутешньому форумі - дуже невихований і дуже не чемний.. Але я радий цьому - саме такою манерою спілкування і поведінки -ти і вганяєш цвях за цвяхом в домовину майбутнього сивочолого гетьмана і батька нації.. Наснаги тобі, і цій шляхетній справі.. Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей - Цензор.НЕТ 7432
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Если бы не твоя деменция, ватный организм, то вспомнил бы, что этот текст ты уже писал. Копипастим дед? Екс-суддя КС Віктор Шишкін підтримує ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів - Цензор.НЕТ 262
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Перепровірь? І в кого з нас деменція, мій маленький петін прихильнику? Екс-суддя КС Віктор Шишкін підтримує ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів - Цензор.НЕТ 6429
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Сколько помидоры стоят в Киеве?
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И поэтому засунул свои рога на этот сайт.Иди капусту грызи казламордое😄😄😄🌷
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Ты тоже вернуться хочешь в "молодую команду"? Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей - Цензор.НЕТ 854
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мировые судьи это правильно, но только однобоко, выше высказались, шериф тоже нужен.
и какой может быть судья без юридического образования и опыта работы в суде...
причем желателен адвокатский опыт, а не помощника или секретаря
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Сакварелидзе в ген, а Шишкина в антикоррупционный суд на усиление.
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Може краще не розводити преступність?
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Та хорош уже изобретать Украинский велосипед, ну! Судебная система, вкупе с институтом шерифов, давно и успешно работает в США. Тупо скопировать гордость не позволяет?
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якщо наші і скопіюють, то тупо.
бо по нормальному декому не вигідно.
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Невыгодно это местечковый князькам. А для Граждан - как раз выгодно, в том числе и тем, шо судьи и шерифы - выборные должности.
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У нас актуально стає інститут трійок, де будуть судити за 5 хвилин і в подвалі розстрілювати.
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Не сгущай краски, не все так плохо. Ну, я таки надеюсь.
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підтримаємо батька Зеленського!
всі ідеї батька - в життя!!!
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Виктор Шишкин ! Вы , как никто нужны украинской политике !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕкссуддя КС Віктор Шишкін підтримує ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів
 
 
 
 
 
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