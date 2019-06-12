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Все про:побиття (426) прокуратура (1774) Харків (1370)

 Прокуратура ще не встановила, хто побив телеоператора під час сутичок на харківському ринку "Барабашово"

Прокуратура Харківської області ще не встановила, хто саме побив телеоператора Вадима Макарюка, який 7 червня знімав конфлікт на ринку "Барабашово" між представниками "Нацкорпусу" і місцевими підприємцями.

Про це в ефірі "Нині Вже" на Громадському повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик, передає Цензор.НЕТ.

Зараз у цій справі на лаві підсудних - Сергій Козлюк, якому інкримінують скоєння злочинів за статтями "хуліганство" і "перешкоджання професійній діяльності журналістів", "насильство по відношенню до журналіста", за що йому загрожує до 7 років ув'язнення. Козлюк відкинув свою приналежність до "Нацкорпусу". Водночас активісти так званих ініціативних груп "Барабашово" закликали у своїх онлайн-спільнотах приїхати до Київського районного суду та "захистити" члена "Національного корпусу".

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За даними слідства, він стріляв під час конфлікту, але оператор потрапив до лікарні через побиття.

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132064
 
 
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Прокуратура ещё не решила кого объявить виновным
Идёт тендер
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Прийшов час міняти брусчатку в Харкові
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а шо, розслідування цього злочину відноситься до компентенції прокуратури, не поліції? То що, злочинець - хтось із сабаківців? Нацжон?
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"...Восемь с полтиной- три! Правосудие продано"...(с)
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПрокуратура ще не встановила, хто побив телеоператора під час сутичок на харківському ринку "Барабашово"
 
 
 
 
 
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