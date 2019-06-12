 Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці архієпископ Православної церкви Євстратій Зоря, відповідаючи на слова "почесного патріарха" Філарета, який відмовився визнавати Томос, оскільки він, нібито, не знав його тексту.
"Текст Томосу публічно широко відомий з 6 січня 2019 г. А основні його положення були зрозумілі ще з проекту Статуту ПЦУ, запропонованого Синодом ВП для Об'єднавчого Собору. Тобто 15 грудня 2018 року точно було відомо і про миро, і про діаспору, і про право апеляції", - написав Зоря.
За його словами, не було відомо дослівно, але що згадані моменти є принциповими для Вселенського Патріархату і будуть відображені в Томосі було відомо.
"Тому на мою думку нинішня критика Томосу походить зовсім не від його об’єктивного змісту, адже у противному випадку вона би з‘явилася щонайменше на 5 місяців раніше", - додав Зоря.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
скоріше щось інше..
на Томос..На Україну..
але"Патріарх" надіявся її обійти,тримаючи Єпіфанія "ганчіркою для підлоги"..
Вы, боты, у меня все на одно лицо - чисто агенты Смит из «Матрицы»
все кто не с ним в душе слуги ******** Гундяева
чьи разедпризнаки угадаешь с 5 попыток?
******** Гундяев тряхает пыль верхом на Чаплинде - он пердотрях
кацап иди хах
И поделом
Сама история грязная да и Филарет не святой но Епифаний - это имхо просто жуть. Я вообще не уверена читал ли он Библию
Скорей бы их всех смыло уже
Они просто-напросто ненужная прокладка.
Ну, дураком он не выглядит. Хотя может и листал от нефиг делать, сидя на унитазе после плотного обеда деликатесами. Говорят что смеясь, веселей ср..ть
Жадность и алчность ,как всегда подвела его
А Филарета я поддерживаю в том,что он сам создал независимую церковь и что прозрел и разглядел афериста петра лексеича
В итоге Иероним улетел в Афины, не служа с Епифанием.
кому мешает его церковь ?
какой смысл вообще в ордодоксальной церкви ?
не лучше ли протестанты ?
Но лучше это не жрать ваще даже пусть и его будет чайная ложка на бочку амброзии)
я вас , увы, не понимаю,
но
Филарет - Лидер Народа Украины °
я никого ничего кушать не заставляю, это не ко мне
у Вас очень непонятное для меня мнение
простите
Филарет - Лидер Народа Украины °\\\\\\\\
значит такой народ.... шведам должно быть стыдно за цвета своего флага
Кто как не попы какгбэ нам намекает(хоть и толсто) - не верьте, глупцы) Не верьте в туповатые сказочки в которых Яхве за такое легко мог бы истребить целое селение(правда, если бы оН саМ ссуществовал)
остальные - самозванцы
не написано ли,
не мир принёс, но войну ?