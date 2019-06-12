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Все про:Філарет (203) Євстратій (Зоря) (55)

 Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій

Текст Томосу про автокефалію ПЦУ відомий ще з січня цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці архієпископ Православної церкви Євстратій Зоря, відповідаючи на слова "почесного патріарха" Філарета, який відмовився визнавати Томос, оскільки він, нібито, не знав його тексту.

"Текст Томосу публічно широко відомий з 6 січня 2019 г. А основні його положення були зрозумілі ще з проекту Статуту ПЦУ, запропонованого Синодом ВП для Об'єднавчого Собору. Тобто 15 грудня 2018 року точно було відомо і про миро, і про діаспору, і про право апеляції", - написав Зоря.

За його словами, не було відомо дослівно, але що згадані моменти є принциповими для Вселенського Патріархату і будуть відображені в Томосі було відомо.

Читайте також: Філарет насправді боровся і бореться не за Українську Православну Церкву, а за свою власну Церкву, - священник ПЦУ Дудченко

"Тому на мою думку нинішня критика Томосу походить зовсім не від його об’єктивного змісту, адже у противному випадку вона би з‘явилася щонайменше на 5 місяців раніше", - додав Зоря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Владико Філарет, схаменіться!" - Ярош про спроби відтворити УПЦ КП

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132060
 
   
 Топ коментарі
 
А может просто не обращать так много внимания на на прогрессирующую деменцию одного деда?
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у Филарета уже старческий маразм и жажда власти - не по божески ведет себя.
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Всё, что делает Филарет праведно! Слушайте его!
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мона не качевряжиться На САМОМ ВЕРХУ решили призвать Филарета на собеседование. Родные и близкие могут попрощаться.
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Могут влёгкую, если САМ так решит Апеляции подавать некуда
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у Филарета уже старческий маразм и жажда власти - не по божески ведет себя.
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Филарет плохо понимает суть митрополии. У него отложилось в голове, что патриархат выше, чем митрополия, а патриарх - глава над митрополитами. Это так, когда патриархат состоит из нескольких митрополий одной конфессии. В Украине сейчас создана единая православная церковь восточной кафолической веры, которая вошла в константинопольский (вселенский) патриархат, поэтому во-первых, нет необходимости объединять различные митрополии единым патриархатом. У нас он константинопольский. Во-вторых, нам это и не нужно. Более того ПЦУ в составе константинопольского патриархата - равная среди равных, а украинский митрополит вполне обосновано может быть выбран Вселенским патриархом с кафедрой в Константинополе. У Украины есть для этого вес основания, а именно - скорее всего будет самая большая церковная община
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Основание? Или ты свободы украинцев трактуешь как тебе хочется? Так плохо закончишь посягать на свободы украинцев.
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Крышу деду оборвало, Свын с ним хай едет дальше!
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Побольше церквей, хороших и разных. Дадим результат для книги Гиннеса.
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хфиларэт - хэйло? Текст Томоса был известен до Собора и Филарет был с ним знаком, - Евстратий - Цензор.НЕТ 2862
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А может просто не обращать так много внимания на на прогрессирующую деменцию одного деда?
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да нет, дед со связями простьім бьіт не может. тем более он не хочет становиться простьім.
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Филарет , положил жизнь за правду , я ему верю . Остальное от пороси лукавого .
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Здрасте козломордое и досвиданье .
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не верь, не бойся, не проси... Никому верить нельзя
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та ніби ще не поклав життя.. Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 4386
скоріше щось інше..
на Томос..На Україну..
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Такое ощущение что филарет в команде пороха. Типа обиделись, если нет пороха то уже и все достмгнутое нужно похерить
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дык... зяблики же уверены, что ничего не было достигнуто и хуже не будет! не? Текст Томосу був відомий до Собору і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 3904
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порох не причем. дед сам по себе дажаден до влади.
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То что текст был известен до вручения Томоса---не принципиально. На том отрезке процесса важнее было его получить. Что и было наконец сделано. И это никто не отнимет у Филарета! А когда всё стало на места---последовали претензии, и не безосновательные. Что плохо, что обратная сторона медали здесь? То что перестали переходить в ПЦУ! И правда сложно разобраться мелким приходам особенно. Тут Филарет не учёл. Но то что ушли от влияния бесовщины московитской---тут победа на века! Надо знать!
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И все-то Филарет учел. Просто жажда власти в нем сильнее, чем здравый смысл и желание протидействовать РПЦ.
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Та как угодно будет. Мы и сидячих судим и идущих тоже, а особо раздражают те кто цель пробил---достиг. А жажда власти по сути правильна---как пользуются ею---вот вопрос! Кто свой Рубикон переступил---назад на остальных не оглядывается---а нахрен?
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не было известно одного--- условие Филарет не может быть главой
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так Филарет сам сказал, что на договорняк надеялся.
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Ця умова теж була відома..
але"Патріарх" надіявся її обійти,тримаючи Єпіфанія "ганчіркою для підлоги"..
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Это было известно и публиковалось на Цензоре о письмах Варфоломея Филарету и Макарию с просьбой, чтобы они оба не выдвигали свои кандидатуры. И они оба согласились на это. Может быть, не с просьбой, а с условием. Но главное, что это все-таки было известно до того, как...
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Господи как мне не нравится вся эта история кто бы знал
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да брось - это ж твой любимый зю подкормил гордыню Филарета! Филарет добился... видим мы, чего бы он добился.... без *********....
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Простите, мы знакомы?
Вы, боты, у меня все на одно лицо - чисто агенты Смит из «Матрицы»
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не в тему. впрочем, заболтать - это ваше всё. ибо ни на что другое...
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Филарет - пастырь
все кто не с ним в душе слуги ******** Гундяева
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нда... украинским владеешь слабо... ретранслируешь мацковские тезисы... а гонору-гонору...
чьи разедпризнаки угадаешь с 5 попыток? Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 4746
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с первой -
******** Гундяев тряхает пыль верхом на Чаплинде - он пердотрях
кацап иди хах
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тебе что до моего владения изікамі ?
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боти.. при чому зе до гордині маразматика ф.?
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Подленький петруся и тут обляпался
И поделом
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Та хрен бы с ним Тот
Сама история грязная да и Филарет не святой но Епифаний - это имхо просто жуть. Я вообще не уверена читал ли он Библию

Скорей бы их всех смыло уже
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Епифаний продался за полтинник получая церковную власть,да и томос нечистый получился учитывая как криминал участвовал в этих схемах
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Когда церковь начинает разжигать а не миротворить, это прям гундяевщина
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попы - все продажные. Кто и где, и как дал им право быть посредниками между Богом и людьми?
Они просто-напросто ненужная прокладка. Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 9090
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Я вообще не уверена читал ли он Библию\\\\

Ну, дураком он не выглядит. Хотя может и листал от нефиг делать, сидя на унитазе после плотного обеда деликатесами. Говорят что смеясь, веселей ср..ть Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 4001
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Текст то он знал. Не знал токо шо вы его кинете, как последнего лоха. На снятие анафемы купился...Вот уедет в Москву - будете знать тада.
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Мог прочитать заклинание - если вот эти мощи превратятся в колбасу - то значит не киданут, а если нет - то будет как всегда)
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К пеци нет доверия и то что там не было дописано вина его
Жадность и алчность ,как всегда подвела его
А Филарета я поддерживаю в том,что он сам создал независимую церковь и что прозрел и разглядел афериста петра лексеича
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"Сегодня (11 июня) его (Варфоломея - ред.) тезоименитство. В честь этого события он приглашал представителей поместных церквей, однако, прибыл только один Предстоятель Элладской Церкви Архиепископ Иероним. Мне думается, что владыка Иероним уже десять раз пожалел, что приехал в Стамбул. Ведь он даже в страшном сне не мог представить, что встретит на всенощном бдении надежду и столпа "виковых устремлинь" Сирожу Думенко (Епифания - ред.). Как видно из приветственной речи Думенка, которую опубликовал Иван Зоря, его приезд на Фанар не планировался и не анонсировался. Как вы думаете почему? А потому что Владыка Иероним, не явился бы на "совет нечестивых", если бы этот "совет" анонсировался", - пишет настоятель херсонской епархии УПЦ Геннадий Шкиль.

В итоге Иероним улетел в Афины, не служа с Епифанием.
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ты б ещё соловьёва процитировал, "патриот"
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Филарет развернулся на 180 град как только узнал о поражении Порошенко на выборах - он видит, что власть поменялась, власть за "термос" не извиняется, что Украина развернулась обратно - а он что рыжий?
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главное, что ******** гундяев играет на балалайке
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средневековье, дядьки в юбках и мертвые с косами
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петрлексеич насрал везде, где всунул грязное рыло
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в целом какие вопросы к Филарету ?
кому мешает его церковь ?
какой смысл вообще в ордодоксальной церкви ?
не лучше ли протестанты ?
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Сорта христоедства - это как жрать хавно, но с различными "присадками": от репы(рашка) до меда(Норвегия))
Но лучше это не жрать ваще даже пусть и его будет чайная ложка на бочку амброзии)
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вы не в теме, я с вами не согласен,
я вас , увы, не понимаю,
но
Филарет - Лидер Народа Украины °
я никого ничего кушать не заставляю, это не ко мне
у Вас очень непонятное для меня мнение
простите
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Ну, если бы вы стоял на куче дерна и смотрел за факелом в руках попа, то понял бы, например. Если логики нету. Ах да - и посмо-3-(те) на "инструменты" инквизиции(святой).... Это про сорта, если че.

Филарет - Лидер Народа Украины °\\\\\\\\
значит такой народ.... шведам должно быть стыдно за цвета своего флага
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Веропитеки, как и все, обижаются когда политирасты лгут ..... Ну а тут даже приближенные рабы Яхве - и то диаметрально противоположное вопят. Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 4630

Кто как не попы какгбэ нам намекает(хоть и толсто) - не верьте, глупцы) Не верьте в туповатые сказочки в которых Яхве за такое легко мог бы истребить целое селение(правда, если бы оН саМ ссуществовал) Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 6653
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вам следует отметить свой ацкий комент как спам
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Филарет - лидер
остальные - самозванцы
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Достижение пети за 5 лет - это заболтать филарета. Без пети никакого единения церквей ради Томоса не было бы. В суде зачтется этот его подвиг.
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Не надо делать из Филарета умственно отсталого. То что сейчас происходит это следствие закулисных договорняков с печеньками. Фил не получил то, на что рассчитывал, он явно обижен и использует Украину в качестве личной мести.
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нормик, Филарет будет чесать московскую падлоту за хвост и палкой
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Ну да. Дедуля ж не какой-то там «патриарх». Евангелие не читал, о смирении христианском не слышал. Что с него взять.
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что за смирение ?
не написано ли,
не мир принёс, но войну ?
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Вся эта алко и нарко-зависимая ********** в черных ночнушках - мразь, далекая от Бога и Веры!!! Сдохните, мерзкие твари!!!
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Ролевые игры бородатых великовозрастных бездельников.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоТекст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій
 
 
 
 
 
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