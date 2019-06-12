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Все про:Філарет (204) Євстратій (Зоря) (55)

 Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним ознайомлений, - Євстратій

Текст Томосу про автокефалію ПЦУ відомий ще з січня цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці архієпископ Православної церкви Євстратій Зоря, відповідаючи на слова "почесного патріарха" Філарета, який відмовився визнавати Томос, оскільки він, нібито, не знав його тексту.

"Текст Томосу публічно широко відомий з 6 січня 2019 г. А основні його положення були зрозумілі ще з проекту Статуту ПЦУ, запропонованого Синодом ВП для Об'єднавчого Собору. Тобто 15 грудня 2018 року точно було відомо і про миро, і про діаспору, і про право апеляції", - написав Зоря.

За його словами, не було відомо дослівно, але що згадані моменти є принциповими для Вселенського Патріархату і будуть відображені в Томосі було відомо.

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"Тому на мою думку нинішня критика Томосу походить зовсім не від його об’єктивного змісту, адже у противному випадку вона би з‘явилася щонайменше на 5 місяців раніше", - додав Зоря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Владико Філарет, схаменіться!" - Ярош про спроби відтворити УПЦ КП

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132060
 
 
 Топ коментарі
 
у Филарета уже старческий маразм и жажда власти - не по божески ведет себя.
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А может просто не обращать так много внимания на на прогрессирующую деменцию одного деда?
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Не надо делать из Филарета умственно отсталого. То что сейчас происходит это следствие закулисных договорняков с печеньками. Фил не получил то, на что рассчитывал, он явно обижен и использует Украину в качестве личной мести.
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Вся эта алко и нарко-зависимая ********** в черных ночнушках - мразь, далекая от Бога и Веры!!! Сдохните, мерзкие твари!!!
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Ролевые игры бородатых великовозрастных бездельников.
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Філарет бореться за Незалежну Українську Церкву, яку хочуть знищити Порошенко та Варфоломій. ПЦУ - це не українська церква, а філія стамбульського патріархату. Вона така ж чужа українцям як і московський патріархат. Як би не старалися вороги України, а Київський Патріархат буде жити. А ті хто ображає Філарета, не варті й пороху з його ніг.
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Філарет їх всіх виростив та викохав, а вони так його легенько здали і навіть не задумалися. Як неагрно - така вона Україна.

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але ж негарно як! і Зоря туди ж...плазували перед Філаретом, руки йому цілували, а потім так легенько і здали. Мабуть це якийсь гріх.
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церковь инертна, они планировали
будущее с учётом интересов Порошенко,
но того турнули, и теперь домик рухнул
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Це Філарет всіх здав: і своїх помічників, і Україну! А ви хотіли, щоб всі змирилися з його неадекватною, зрадницькою поведінкою?!! Чому ви вирішили , що Філарет - непідсудний перед Богом та його колишні заслуги - це бонус йому на святість на все подальше життя?!! Його колишні підлеглі не мають права, як віруючі, зі смерінням сприймати всі його зухвалі витівки, бо у них є один Отець - Господь, а не Філарет! Гординя - це великий гріх для любої пересічної людини, а для Філарета - тим більше, бо він служитель церкви!
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Все это не имеет ни какого значения. УПЦ КП была, есть и будет. И мнения кремлевских и турецких пи....ов никого не волнует.
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похоже, один нарик в этом деле вышел чистым из дерьма, во всём блеске полученных званий и медалёк.
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наверное да. причём сохранил за собой все кресла, в которых так и сидит одновременно.
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Я думаю что церкви пора вспоминать деяния иезуитов и борджиа вместе взятых...(((( Филарету реально пора в мир иной....
Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 352
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Климкин: скорое вступление в ЕС, это сказки.
Минобороны: танкам не хватает российских запчастей.
Филарет: Томос это обман.
У Петра Лексеича, пока что есть шанс подтвердить только факты воровства, мародёрства и узурпации власти за все 5 лет, остальное, как то не устояло и месяца.
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Філярєт всьо правільна дєлайє: толку з того томоса, якшо ПЦУ не об'єднала всіх православних України, не визнана ніким крім атца Бартолом'ю - до благодатного вогню не пустили, співслужити з Єпіфіанійєм ніхто не хоче, бо бояця мсті гундяя... Карочє, всьо здря оказалось. То нафіга було цей город городити? Тіки шоп рейтинг кандідату в прізідєнти підняти. Не помогло
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Ось я майже те саме ще в час томобесія казав. І Цензор в мить за таке банив! А що щас? Утримається ваш коментар?
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ну, канєшно! в то врємня да. Но зараз коньюнктура рєско помєнялась
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это всем и так понятно - сейчас идет просто гнилая движуха...
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Капитану корабля спасшего жизнь на планете было 500 лет, когда Бог дал ему команду, строить ковчег. Я к долгожителям отношусь трепетно, как к людям имеющим Божественное предназначение.
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Давайте на чистоту. Бородатые жирные бездельники в женской одежде тысячу лет паразитируют на учении Христа. Придумали какие-то обряды, соборы, молитвы - все, чтобы драть бабло с беспечных и темных прихожан. Да, блин, прочтите наконец Первоисточник, на который ссылаются эти служители культа, и вы поймете, что все это чистой воды сатанизм. Посредники хреновы в рясах ездят людям по ушам о загробной жизни, мычат псалмы, наряжаются, как педики, а на деле занимаются обычным мошенничеством на доверии. Филарет - это обычный пахан мафии, у которого отобрали бизнес. Бог и томос ему до фени. У него интерес шкурный - власть и денежные потоки. Дайте ему автомат и он будет мочить конкурентов.
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нас...ть на них на всех, они к Богу имеют такое же отношение как Украинские судьи к справедливости. я скорее к свидетелям Еговы пойду чем к этим "святым отцам".
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Шкода що нема граничного віку, схоже що Філаре давно час на пенсію
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ПАТРИЙ МНОГО, А ЦЕРКОВЬ ОДНА !!!??? ТАК НЕ ЧЕСТНО !)
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Если и есть Бог на свете ,то он точно не присутствует в душах этих самозванцев в рясах .
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не было известно дословно
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тоість, тєкст ізвєстєн, но бєз слов???
***
- Паваротті, паваротті! А мнє нє понравілся - картавіт, фальшивіт...
- Ві біли на канцертє Паваротті?
- Нє, мнє Мойші по тєлєфону напєл
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У всьому винен ПеПе...який зламав єволюційний процесс розвитку церкви, заради свого піару перед виборами...всі дії, заради свого інтересу...погано спрогнозовані, і тому хибні...
тупе, жадібне створіння...на нари падло...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоТекст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним ознайомлений, - Євстратій
 
 
 
 
 
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