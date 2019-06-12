EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  387  10
Все про:наука (145) стипендії (76) Міносвіти (463) Небесна Сотня (228)

 40 найкращих студентів українських вишів вперше отримають стипендії імені Героїв Небесної Сотні, - Міносвіти

Цього року 40 найкращих студентів вишів вперше отримають академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні – їхні кандидатури відібрала Конкурсна комісія, куди, зокрема, увійшли представники родин Героїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

Виплата стипендій почнеться з 1 вересня. Щомісяця впродовж одного навчального року стипендіати отримуватимуть 2480 грн (для ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації) або 1900 грн (для ЗВО І-ІІ рівня акредитації).

Так, призначено по 5 стипендій за спеціальностями:

  • "Агроінженерія" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагора;
  • "Архітектура та містобудування" – імені Героя Небесної Сотні Олександра Плеханова;
  • "Інженерія програмного забезпечення" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;
  • "Психологія" – імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського;
  • "Економіка" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського;
  • "Військове управління (за видами збройних сил)" – імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка.

По 3 стипендії за спеціальностями:

  • "Географія" – імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка;
  • "Сценічне мистецтво" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна.

По 2 стипендії за спеціальностями:

  • "Фізична терапія, ерготерапія" – імені Героя Небесної Сотні Василя Мойсея;
  • "Залізничний транспорт" –імені Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка.

У 2019 році на здобуття стипендії імені Героїв Небесної Сотні заклади вищої освіти номінували 92 студентів. Допущено до конкурсу було 80 студентів. З них Конкурсна комісія відібрала 40 стипендіатів.

У склад комісії увійшли члени родин Героїв Небесної Сотні Інна Плеханова, Володимир Біланюк, Віталій Зубенко, Світлана Дяковська, Роман Мойсей, Микола Тарасюк, а також представники міністерств, що мають у підпорядкуванні ЗВО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132058
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А зебіл ці стипендії не скасує? Он, вже скільки указів Порошенка вже похерив...
 показати весь коментар
 
 
хорошо бы ещё порохоботовские фермы похерить
 показати весь коментар
 
 
СН этот пункт надо внести в свою предвыборную агитацию - это ещё больше повысит их рейтинги
 показати весь коментар
 
 
5 років назад, Порошенко обвалив гривню в три рази. Співайте своіх пісень.
 показати весь коментар
 
зебіли, вони такі зебіли. Брехливі та жопнуті.Всі ви долбожопи, та пішли ви всі нахер. І більше не питайте, чого я вас зневажаю та матюгаю.
 показати весь коментар
 
Логично. Майдан начался со студентов которые хотели в ЕС.
 показати весь коментар
 
А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей
Реки. И поставили над могилой большой красный флаг.
Плывут пароходы -- привет Мальчишу!
Пролетают летчики -- привет Мальчишу!
Пробегут паровозы -- привет Мальчишу!
А пройдут пионеры -- салют Мальчишу!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України40 найкращих студентів українських вишів вперше отримають стипендії імені Героїв Небесної Сотні, - Міносвіти
 
 
 
 
 
 вгору