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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори

Лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорила з президентом України Володимиром Зеленським ситуацію в країні і позачергові вибори до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Тимошенко.

"Щойно провела зустріч із президентом Володимиром Зеленським у його адміністрації. Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори і про те, як втілити в життя зміни, які від нової влади очікують люди", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Тимошенко оголосила першу п'ятірку партії "Батьківщина": до списку потрапили Тарута й Наливайченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132054
 
   
 Топ коментарі
 
Тип характеру: якщо я не "рулю" цією країною, то навіщо цій країні існувати?
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Стрєлок Не дождьотєся‏ @Gorsha81 6 ч.6 часов назад

-Мнє нужна твоя одєжда.Гдє Сара Конор?
-Пане Данилюк, прекращайте,ми в прямому етері.

Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори - Цензор.НЕТ 2581
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Его тут просто сразу спамят обычно. Это фанатичный бот бабы Жюлю пресмыкаеца перед своей Бахиней похлеще чем кацапы перед ******.
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Ну с ****** на газовых переговорах ВонЯ вполне хорошо пошла на сотрудничество тут тяжело не согласица.
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Юлька должна найти Лерку,ну и Родьку Киреева привлечь-за все дела.
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Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори - Цензор.НЕТ 7804

Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6375 Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 59 мин.59 минут назад
На сайте Зеленского появился ролик, который отвечает на все вопросы простого народа

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1138835100798296065

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Подейкують що якщо ми повернемося до юліних контрактів, РФ готова надати нам кредит на 10 лярдів доларів. Які можна пустити на оплату газу і знизити ціну для населення. Це мені місцевий голова осередку БЮТ розповів.
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та ти що кажеш, та не таке буде
Пєцік все одно вилетить на смітник політиків
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Юлька не должна промахнуться! Возможно всё будет хорошо-для Народа?
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Спочатку нехай Раша розрахується з Україною по Юліним контрактам, як вирішив суд в Стокгольмі. Ще два ярди баксів Раша нам торчить. Можемо взяти борг Західним Сибіром і Північним Потоком. Як тобі, манкурте?
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Ти проти політики Юлі? Чи ти думаєш що доволі високий БЮТівець говорить сам від себе?
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Стоп. Юля сказала своє слово? Чи пан кацахол став її речником?
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Ну не знаю как пан кацахол речником, но то шо ты штатный лизун юлиных сапогов это весь Цензор понял давно...
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Януковичу вже оно русскіє надали кредит..
На виході: Майдан, втрачений Крим, і частина Донбасу, і 13 000 вбитих.
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Премьерство Тимошенко станет контрольным выстрелом по ********** порохосрани. Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6845
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У петиной партии рейтинги вдвое выше чем у Бабы Жюлиной Гробовщины которая на грани вылета. Не потому ли банда Днепровской мафии хочет снизить проходной до 3%, так как их подельница уже не пролазит..
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Йулью не люблю, но она посадит барыгу и К°!
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Юлю кацахол любит,прям жить без нее не может....
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З Юлю стецькам платять більше, ніж за когось
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Там дивися, сцять будеш піднімай сідушку унітазу, а то в такий важливий момент подумаєш про мальдіво -соєвого і прийдеться від дружини вигрібать.ОН ВЄЗДЄ...ОТ НЄГО НЄ СПРЯЧЕССЯ.
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Во как четвертаков корежит. Ваше воровское время закончились, хрен вас кто теперь кормить будет. Езжайте село поднимать. Там еще можно у соседа картошку украсть.Хрен ваш барыга вернется...Только тюрьма....
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Кацапи геть з сайтів, у вас є чебурнет - там кидайте гівно на вентилятор.
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Это бесполезно, ее посодют. Опять. На роль премьера прут совершенно другие люди и она лишняя в этом раскладе. Но у каждого своя Голгофа. У нее - Голгофа в виде камеры.
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Невже нарешті Жюлька виплатить всім свою тисячу?
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не разлей вода подельники во всем - и в добыче и в наказании
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І навіщо нам на Цензорі російські фейки?
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Адресу я бачив. Фейковий сайт, косить під Цензор. Фейк цей розтиражований на російських сайтах, вже тоді його передрукували на тому сайті. До речі, автора у висеру нема.
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Мій юний друже.
Я вже тут писав що отримав вже гроши наперед на п'ять років.
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Мабуть тому, що Бєня - ЄДИНИЙ з скоробагатьків, хто справами довів свою відданість українській Незалежності.
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Ага. Гробанув ПриватБанк на 155 - 160 миллиардов гривен. Т.е. ГОСБЮДЖЕТ, а в конечном итоге нас с вами. Тем самым он много чего доказал. Сейчас его "патриотизмом" в США ФБР занимается, да так, шо его сынуля рванул из Штатов в Украину.
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Да да жюлин бот, заправлял танки солярой по 17гр когда она на каждой заправке была по 12. Ты лутше не отвлекайся от Жюлиного сапога...
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Старуха-колясочница и фигляр обговорили! Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6258
ЭТО ПОБЕДА! Да, ЗеДебилы? правда тарифа вам в шутку пообещали снизить, но на то вы и лоховато-ЗЕленоватый дебилы.
Вы ещё за партию олигархов и лично коломойши "Слуга урода" проголосуйте, дайте этой шобле большинство в ВР и тогда с вами будут шутить уже по полной. А вы будите надеяться на ВаЗелин, когда вас будут иметь. Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори - Цензор.НЕТ 4593
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Старый вояка привык клиторы у малолеток лизать? А умная женщина тебе в рот только захочет нассать и пукнуть при этом! Но, ты не огорчайся, продолжай ванговать!
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Если Батькивщина и Слуга договорятся создать коалицию то это хорошо . Потому что жоппоблок и пес создадут свою -воровскую , антинародную
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Что? Столько занесли в КС что нет сомнений в досрочных выборах?
Так хочется скорее сдать Украину *****?
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Слила выборы даже Пете и вылетела в первом же туре, и сейчас рейтинг её Гробовщины намного ниже Петиной партии....Надеюсь она вообще не преодолеет 5% барьер, вот была бы хохма)))
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3 июня: за Голос - 2,5%
6 июня: за Голос - 4,5%
10 июня : за Голос 6,4%

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- был у нас на ферме бык производитель. звали Яйцеслав.
- почему был?
- как-то решил он через забор перепрыгнуть. теперь его зовут просто Славик.
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Останні призначення нашого *********** з усією ясністю показали - новообраний не дурень. Він просто руйнує нашу країну, щоб потім її було легко покласти до ніг ********* *****. А сам чи з подачі бєні - значення не має.
Призначення на СБУ людини без диплома про освіту (до речі СБУ не дає допуск до державної таємниці за наявності сфальшованих документів) , а на СЗР людини з медаллю від ***** з усією ясністю показало, що проти нас проводиться спецоперація ФСБ та ГРУ росії. А те, що вибраного *********** використовують , як агента, або в «темну» немає ніякого значення. Гуртуймося, здається події понесуться з швидкістю кур«єрського потяга.
Для зебілів: якщо прийдуть кацапи та вас трохи постріляють, шкоди не буде, а от коли вони почнуть нищити українців, то ми себе захистимо, а от вас? Думайте бидлота, поки ще є час.
Маркером початку буде рішення Конституційного суду.
Далі - відкриття шиномонтажу на Банковій.
А що далі? Далі буде...(с)
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У пилота есть "свидетельство пилота", которое выдает Госавиаслужба, у Зе наверное даже водительского удостоверения нет.
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С "челобитной" пожаловала боярыня к царю ! Какая же маниакальная жажда власти.
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