 Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Тимошенко.

"Щойно провела зустріч із президентом Володимиром Зеленським у його адміністрації. Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори і про те, як втілити в життя зміни, які від нової влади очікують люди", - йдеться в повідомленні.

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