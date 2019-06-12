 Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Тимошенко.
"Щойно провела зустріч із президентом Володимиром Зеленським у його адміністрації. Говорили про поточну ситуацію в країні, про дострокові парламентські вибори і про те, як втілити в життя зміни, які від нової влади очікують люди", - йдеться в повідомленні.
Хроники Хунты @JuntaChronicles 59 мин.59 минут назад
На сайте Зеленского появился ролик, который отвечает на все вопросы простого народа
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1138835100798296065
Пєцік все одно вилетить на смітник політиків
На виході: Майдан, втрачений Крим, і частина Донбасу, і 13 000 вбитих.
Я вже тут писав що отримав вже гроши наперед на п'ять років.
ЭТО ПОБЕДА! Да, ЗеДебилы? правда тарифа вам в шутку пообещали снизить, но на то вы и лоховато-ЗЕленоватый дебилы.
Вы ещё за партию олигархов и лично коломойши "Слуга урода" проголосуйте, дайте этой шобле большинство в ВР и тогда с вами будут шутить уже по полной. А вы будите надеяться на ВаЗелин, когда вас будут иметь.
Так хочется скорее сдать Украину *****?
6 июня: за Голос - 4,5%
10 июня : за Голос 6,4%
- почему был?
- как-то решил он через забор перепрыгнуть. теперь его зовут просто Славик.
Призначення на СБУ людини без диплома про освіту (до речі СБУ не дає допуск до державної таємниці за наявності сфальшованих документів) , а на СЗР людини з медаллю від ***** з усією ясністю показало, що проти нас проводиться спецоперація ФСБ та ГРУ росії. А те, що вибраного *********** використовують , як агента, або в «темну» немає ніякого значення. Гуртуймося, здається події понесуться з швидкістю кур«єрського потяга.
Для зебілів: якщо прийдуть кацапи та вас трохи постріляють, шкоди не буде, а от коли вони почнуть нищити українців, то ми себе захистимо, а от вас? Думайте бидлота, поки ще є час.
Маркером початку буде рішення Конституційного суду.
Далі - відкриття шиномонтажу на Банковій.
А що далі? Далі буде...(с)