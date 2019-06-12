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 Суспільство
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Все про:хибна тривога (50) мінування (426) Супрун Уляна (470)

 За тиждень до нас надійшла неправдива нформація про мінування 251 об'єкта охорони здоров'я, - Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що кампанія з "мінування" лікувальних установ має ознаки системності та регулярності і завдає значної шкоди галузі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "Останнім часом такі повідомлення про замінування об'єктів отримуємо регулярно:" За інформацією Запорізького ЦЕМД та МК, 10.06.2019р. о 18 год. 20 хв. поступило повідомлення про замінування м. Запоріжжя: 10 лікарень, 9 торгових центрів, 11 будинків, центральний автовокзал, залізничний вокзал".

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Супрун продовжила: "За даними Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, з 3 по 11 червня надійшли повідомлення про замінування з 11 регіонів. За цей період було заміновано щонайменше 251 об’єкти (торгові центри, будинки, будівлі вокзалів), а також 65 закладів охорони здоров’я. Жодне з цих повідомлень не підтвердилося.

Серйозну небезпеку такі повідомлення становлять для закладів охорони здоров’я.

Через них скасовуються операції та важливі процедури, евакуйовуються пацієнти та медичний персонал лікарні, робота медзакладу фактично блокується на невизначений час. Як наслідок — операції та життєво важливі процедури потрібно переносити, зростає навантаження на медичних працівників, виникають серйозні перебої в роботі, а під загрозою опиняється здоров’я та життя пацієнтів".

В.о. міністра підкреслила: " Така системність та регулярність свідчить про те, що це не відбувається через чиєсь бажання невдало пожартувати чи розважитися. Виглядає, наче відбувається перевірка спроможності державних служб реагувати на такі виклики.

Наразі жодне повідомлення не підтвердилося, але в будь-якому випадку потрібно бути готовим до всього і знати, як діяти в такій надзвичайній ситуації".

" Найчастіше такі повідомлення приходять у вигляді SMS на телефон або електронним листом. В цьому випадку:

▪ не видаляйте та не відповідайте на електронний лист чи повідомлення
▪ якщо надіслано електронною поштою, запишіть адресу
▪ якщо надіслано через соціальні мережі, занотуйте ім’я чи назву аккаунта
▪ негайно зателефонуйте за номером 101, 102 або на гарячу лінію Служби безпеки.
▪ дотримуйтеся вказівок, що вам нададуть

📍Що робити громадянам у випадку оголошення евакуації:

▪ зберігати спокій та не панікувати
▪ взяти з собою документи, гроші, цінності (у разі необхідності ліки)
▪ відключити всі електричні прилади▪ замкнути приміщення та вийти у безпечне місце", - зазначила вона.

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"Важливо, щоби плани евакуації в будівлях були актуальними та добре вивченими. Процедури евакуації повинні також передбачати заходи для забезпечення того, щоб ніхто не входив на територію після її початку.

Тут є більше інформації стосовно алгоритму дій в разі отримання повідомлення про замінування.
Необхідно, щоб управлінці на місцях звернули увагу на ці правила та провели відповідні заходи.

Зберігайте спокій та поділіться цією інформацією! "- резюмувала Супрун.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132048
 
   
 Топ коментарі
 
Эксперты Госкино проголосовали за запрет 2 сезона "Сватов" - СМИ - новости Украины, Политика - LIGA.net: https://news.liga.net/politics/news/eksperty-goskino-progolosovali-za-zapret-2-sezona-svatov-smi



Это ж надо так плюнуть в душу Президенту
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такое же будет государство в смартфоне, коцапы будут спамить и хакать, а зеля будет хавать шаурму и кидаться умными слвами, в которых ниче не понимает
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алё,лёня...проснись,уже давно другой президент,а заминирования продолжаются...так може задумаешься,шо враг таки в кремле?бо с брюсселя или вашингтона врядли смски о заминировании шлют
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Ах...какой министр,ау!
Мож пора этих "шутников" немножко отлавливать?
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такое же будет государство в смартфоне, коцапы будут спамить и хакать, а зеля будет хавать шаурму и кидаться умными слвами, в которых ниче не понимает
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Теперь этой дурень ложные минеральное мешают. Это видимо из за них очереди к врачу на неделю вперёд.
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На Кримі так, у нас мона записатись сьогодні на сьогодні.
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Вообще-то Супрун сообщила, что заминировано шесть тысяч пятьсот объектов здравоохранения...

"а также 65 учреждений здравоохранения.
Источник:https://censor.net.ua/n3132048"
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Эксперты Госкино проголосовали за запрет 2 сезона "Сватов" - СМИ - новости Украины, Политика - LIGA.net: https://news.liga.net/politics/news/eksperty-goskino-progolosovali-za-zapret-2-sezona-svatov-smi



Это ж надо так плюнуть в душу Президенту
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Якби в свій час були знайдені та покарані псевдомінери прикордонного переходу Шегіні - то може й не було б в Україні такої пошесті псевдомінувань? Хтось гарячково намагається розповсюдити по Україні хвилю страху, паніки та невдоволення..
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алё,лёня...проснись,уже давно другой президент,а заминирования продолжаются...так може задумаешься,шо враг таки в кремле?бо с брюсселя или вашингтона врядли смски о заминировании шлют
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Давно ? Аж три з половиною тижні - це для тебе значно більше п'ятирічної каденції сивочолого гетьмана та батька нації.. Я вважаю, що ворог в кремлі діє в унісон з ворогом України, котрого було відсторонено 21-го квітня волею народу України.. Не всі ще щупальці спрута-мародера відрубані, судячи з активності його прихильників на форумі Цензора.. За тиждень до нас надійшла неправдива нформація про мінування 251 об'єкта охорони здоров'я, - Супрун - Цензор.НЕТ 1289
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конечно не все...вот еще например,не считая уж обьявы ленки-супружницы о вознаграждении за данные о передвижениях ВСУ

Pavlo Nuss‏ @PavloNuss 40 мин.40 минут назад

Супруга и.о. главы СБ Украины Ивана Геннадиевича Баканова, Оксана Лазаренко является гражданкой РФ - державы - агрессора, и имеет лишь вид на жительство в Украине! https://www.facebook.com/nuss.pavlo.9/posts/698008193992731 …
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Гига - ти про потужного розвідника сємочку вже забув? Ти забув про громадянство петіної невістки? Чи в своєму оці й колоди не видно , що вже розпочав розповсюджувати примітивні фейки? Читай краще пономаря, гига - саме в пономарі твоя наснага.. За тиждень до нас надійшла неправдива нформація про мінування 251 об'єкта охорони здоров'я, - Супрун - Цензор.НЕТ 2942
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лёня,ты ваще новыны читаешь?семочка уже давно уволен...
сколько можно папиредничать?
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Добре, хоч по громадянству невістки петі в тебе немає ніяких заперечень.. Вже прогрес, хоч петі і пономарю , цей твій прогрес - був би не до вподоби.. За тиждень до нас надійшла неправдива нформація про мінування 251 об'єкта охорони здоров'я, - Супрун - Цензор.НЕТ 7331
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гига, якщо ти цього ще не знав , то те що ти запостив - в Україні здавна називається :" На городі бузина, а в Києві дядько".. Краще свого гуру пономаря пости - ти з цим краще справлявся.. Втрачаєш кваліфікацію, розумію - спека, розпач за петьою і ніяких перспектив на майбутнє потужному і найвідданішому прихильнику петі
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Ты предлагаешь покарать *****. Идея хоть не новая, но актуальная
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Раиса Богатырева с Николо Янычем в карты режутся.
На раздевание уже поднабридло За тиждень до нас надійшла неправдива нформація про мінування 251 об'єкта охорони здоров'я, - Супрун - Цензор.НЕТ 1211.
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Старинная русская забава:"насрать соседу". Меньше обращать внимания! За тиждень до нас надійшла неправдива нформація про мінування 251 об'єкта охорони здоров'я, - Супрун - Цензор.НЕТ 5925
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Террористы не сообщают о своих намерениях, это противоречит идее терроризма - убить как можно больше людей.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗа тиждень до нас надійшла неправдива нформація про мінування 251 об'єкта охорони здоров'я, - Супрун
 
 
 
 
 
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