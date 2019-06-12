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 Мінветеранів моніторитиме якість медичних послуг для учасників бойових дій, - Фріз

Міністерство у справах ветеранів буде здійснювати моніторинг якості надання медичних послуг для учасників бойових дій.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал. Захід був ініційований Міністерством у справах ветеранів.

"Наша мета полягає в створенні ефективної системи надання медичних послуг для ветеранів. Зокрема, ми запропонували до обговорення формат, коли п’ять опорних шпиталів у тісній співпраці з медичними вищими навчальними закладами, що дозволить поєднати науку та практику, надаватимуть комплексне медичне забезпечення ветеранам", – зазначила Ірина Фріз та додала, що Мінветеранів також буде здійснювати співпрацю з обласними центрами з реабілітації, що працюють за комплексними програмами.

"Ми підтримуємо тезу Уляни Супрун щодо формування єдиного медичного простору, в якому "гроші йдуть за пацієнтом", в нашому випадку – за ветераном. Тобто додатковий пакет послуг для ветерана буде сплачувати Мінветеранів, але там, де ветеран хоче отримати лікування", – повідомила Ірина Фріз та наголосила, що Міністерство у справах ветеранів здійснюватиме моніторинг якості надання медичних послуг для учасників бойових дій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132046
 
 
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А прогноз погоди буде вчасно передавати прогноз погоди. Ще щось наскребти можна за сусєками?
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Ой, только не привлекайте студентов !!! После ранения они меня (в госпитале) чуть на тот свет не отправили...!!
Я хочу получить лечение, а не эксперименты на себе !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМінветеранів моніторитиме якість медичних послуг для учасників бойових дій, - Фріз
 
 
 
 
 
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