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Все про:телефон (57) Естонія (246) Федоров Михайло (3)

 Естонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні", - Федоров

Радник президента України Михайло Федоров домовився під час візиту до Естонії про допомогу та експертизи при реалізації концепції "Держава в смартфоні".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу глави держави.

"Саме Естонія першою у світі запровадила електронну взаємодію реєстрів та ID-картки, провела електронні вибори та досягла показника онлайн-послуг у 99%, надала можливість "електронного громадянства" – досвід цієї країни справді вражає. Наша мета – застосувати найбільш сучасні та інноваційні технології й підходи для впровадження концепції "Держава у смартфоні", щоб зробити стрімкий стрибок, пропустивши кілька еволюційних етапів, де це можливо", – зазначив Михайло Федоров.

Українська делегація за 2 дні провела понад 10 зустрічей.

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"Домовилися про конкретну підтримку щодо проведення аудиту реєстрів, розвитку системи "Трембіта", сучасної електронної ідентифікації SmartID та запровадження e-Residency. На кожній зустрічі ми відчували абсолютну відкритість та бажання допомогти Україні", – додав радник глави держави.

Експертні обговорення концепції "Держава у смартфоні" розпочнуться вже цього тижня. Після чого документ буде оприлюднено – з детальним планом дій на 2019 рік та стратегічними цілями до 2024 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132043
 
   
 Топ коментарі
 
А вынуть из смартфона перзедента не поможет? Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - Федоров - Цензор.НЕТ 3426
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МАУ Коломойского тестирует судебные способы запрета работы лоукостов. На очереди WizzaAir и Ryanair.
https://www.avianews.com/ukraine/2019/06/12/skyup_court/
(C)
@golub

Полетали дёшево? Пора и честь знать
☹️
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Зеленский пошутил о снижении тарифов, зарплате учителям в 4000€, стремлении в НАТО и ЕС.
Зато не пошутил об отмене языкового закона, нарушениях конституции, разоружении армии, возвращении рыгов и олигархов.

73%, вы всё ещё верите, что это теплая вода на вас льется?
(С)
@JuntaChronicles
🤔
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А вынуть из смартфона перзедента не поможет? Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - Федоров - Цензор.НЕТ 3426
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МАУ Коломойского тестирует судебные способы запрета работы лоукостов. На очереди WizzaAir и Ryanair.
https://www.avianews.com/ukraine/2019/06/12/***********/
(C)
@golub

Полетали дёшево? Пора и честь знать
☹️
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Это всьо проделки Пороха! Маладая КОманда еще не успела ничево зделать! Ей постоянно палки в велосипедные колеса кто ставит.
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Теперь все будет ЗеБеня, не дёшево, но зато «свой»☹️
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вот и славно! как раз сегодня сдох второй смартфон на год. будем работать только на смартфоны
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Напишите модели этих смартфонов, чтоб больше никто их не смел брать.
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будет президент в смартфоне наблюдать за электораторм..
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Пока что этот лифтёр только ботов пасти научился по лахтинским алгоритмам. Читай, зелеботов станет еще больше. Другого от "каманды" уже можно и не ждать. Нам явно лепят Путина-2.
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ну и чем плохо что будет меньше чиновников и кабинетов. значит и меньше откатов. я понимаю что для прихильников мародёрства это напряг но есть и нормальные люди.
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Сначала законы должны быть приняты, чтобы по максимуму без решений чиновников обходится, а не ставить телегу впереди лошади...
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Да нет, еще добавят кучку чиновников для перехода к реализации заявленного функционала ..
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Ты чи дебил чи хомячек рашенский
Ты чатать могешь,там же написано Эстония,а не мордор
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Я не верю в "цифровое государство" от тех, кто специализируется на профессиональном засирании соцсетей и форумов армиями ботов и гоне пропаганды заказчика.
А "прямая демократия" после Брекзит начисто дискредитирована из-за серьезных уязвимостей в мозговой коре принимающих решения. Говорить о ней всерьез теперь может или дурак, или профессиональный диверсант-ИПСОшник.
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Ты только, что очень точно порохоботов описал. Такой поток говна и тупой агрессии, я только от ватников в 2014-2015 наблюдал. Реально все украинское пространство интернета плоскими шутками, подколами, вбросами и нелепыми обвинениями в сторону "зедебилов" засрали. Фейсбук, Цензор и тд, куда ни зайди, под любую новость, даже никаким боком не касающейся политики, все каменты засраны "зедебилы то", "зедебилы се".
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Почему порохоботы? Может людям просто больно смотреть на Украину, где к власти которой пришла опг - "поцаны", понятия не имеющие, как управлять государством да еще и во время войны, презирающие все украинское, не желающие говорить по-украински, высмеивающие национальные традиции и народ Украины.. Не служившие, не имевшие опыта управления, весь пиар которых был построен на обливании лайном украинской власти, а нажитое бабло на московских гастролях и сомнительных сериалах, сделанных в стране-оккупанте.
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А мне больно из-за уровня морального падения таких сердобольных, когда я захожу под абсолютно любую новость, даже никаким образом не касающуюся политики, и вижу там кучу тупейших, шаблонных "шуток" и высеров про "зедебилов".
Ладно если там аргументированно кто-то свое мнение пишет, но основная масса это одни и те же имбецильно-быдляцкие "шутки", которые меня за последние месяцы уже просто достали.

А на мой взгляд, опг, "рыгошоколад", состоящее из старых, заслуженных популистов, "профессионалов-хозяйственников", грабящих страну последние 20 лет, за 5 лет уже достаточно наглядно показала, что их полностью устраивает старая гнилая система, с ее договорняками, коррупцией, тотальной круговой порукой и безнаказанностью и никаких реальных изменений и реформ они проводить не собирались и не собираются. Разве что пыль в глаза пустить имитацией реформ, да и то, имитировали они первые пару лет после Майдана, а дальше уже и на это не заморачивались.
Так, что особой трагедии от победившего клоуна и его команды я пока не вижу. Может окажутся не меньшими мудаками, чем предшественники, а может действительно разбавят это застоявшееся болото молодой кровью, желающей, что-то реально менять и построение новой, современной Украины для людей, наконец сдвинется с мертвой точки.
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Что-то уже пыталась одна эстонка Мерило внедрять и уехала, столкнувшись с нашими реалиями
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Воно вже є, у смартфоні. Зеленський запізнився. В смартфоні все чудово. В реалі - руїна.
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Именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, Источник: https://censor.net.ua/n3132043

Отлично. Позитивный опыт надо перенимать.
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Есть ридеры карт как отдельный прибор

А так по сути у вас возражений нет? У вас сомнения только в том что это реализуемо? Вот тут как раз опыт Эстонии и пригодится
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Ну тут уж общественность обязана проконтролировать чтобы граждан при дигитализации не ущемили бы в правах
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много наконтролировали при судебной и полицейской реформе?
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Теми: Богдан люстрація Адміністрація президента.
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ну чито вы чито вы. Это же ни какой та там марадер, барыга, ахент х-ла. Эта жи самый демакрантишный призидент. толька наротный кантроль, толька кантроль.
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Ти шо? Кожній бабці вже дали по смартфону, а ти не знаєш.
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Зеленский пошутил о снижении тарифов, зарплате учителям в 4000€, стремлении в НАТО и ЕС.
Зато не пошутил об отмене языкового закона, нарушениях конституции, разоружении армии, возвращении рыгов и олигархов.

73%, вы всё ещё верите, что это теплая вода на вас льется?
(С)
@JuntaChronicles
🤔
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Вам и авторам ваших методичек тоже не мешало бы научиться шутить, полезное качество
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«Нет кумовству!» говорил Зеленский. Но и тут он пошутил. Потому что жена нового главы внешней разведки Владислава Бухарева Елена является одним из авторов сценариев студии «Квартал 95». А лысый Евгений Кошевой - кум этого самого Бухарева.
(C)
@ZeUkraine
🤔
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Они как бы шуток не понимают
У них все заточено За ПОПу
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Не могу понять где причина а где следствие в этом
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Поламать бы пыльцы порохоботу который это заспамил!!
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Это правильный истрУмент, с вами иначе нельзя...
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ох уж эти горячие эстонские парни! хотя бы в спешке дров не наломали. ))
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А вы разрешения у порохоботов спросили? бо очистные сооружения в Украине на такой поток фекалий не расчитаны)))
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Кожній бабці- по айфону!
Гроші Зеленський виділить із вторгованих на крові за продаж на показ серіалу ;Слуга народа; російській компанії ;Яндекс;, забороненій в Україні.
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Дайте вгадаю, сімка тепер буде прив'язана до паспорта?
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У нас, при получении новой SIM, карты фотографируют...
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Нічого. Зеленський ще переплюне і Лукашенка.
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Прежде чем обсмартфонивать всех подряд, надо вслед за Эстонией ввести институт негражданина. И как минимум 11,6% смартфон точно не понадобится.
Естонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні", - Федоров - Цензор.НЕТ 8551
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дорог нет, образование никудышное, медицына в ж"пе, в раде одни пид"расы, президент пид"рас-зато государство в смартфоне.
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Так шо пацаны тунеядцы бросайте методички аля барыга идите работать и купуйте смартфоны
Будем в ногу со временем идти😁
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А с себя начать не пробовали- ликвидировать автопарки, перевести общение чиновников госструктур и ОМС, онлайн и под видеозапись.
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У нас своих айтишников хватает, нужно по всему миру собрать.
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давайте еще токены zelik запустим. Я могу ICO оформить.
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Федоров красава, назвал блогеров-порохоботов "цирком уродов"! Наш чувак!Цирк Уродов
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порохоботы не прикидывайтесь дурачками, вы ж понимаете, что это конец воровству и беспределу ваших чиновников. Естонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні", - Федоров - Цензор.НЕТ 4790
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Зебилы-они такие смешные! Ничего,КАЛОмойша вас быстро отрезвит.
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они как раз поэтому беснуются, кормушку из под носа уводят.
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Сколько было наджед, когда Петя торжественно прадставлял новую ID карту вместо пасопрота. Получилось как всегда, распилили бало и разошлись. Теперь с этой картой нужно носить кучу справок.
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Было бы классно. У эстонцев есть чему поучиться.
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Я тебя удивлю. У нас поучиться тоже есть чему. Только чиновники идиоты и у них вместо помощи смартфон будет еще и мешать.
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В таланте и потенциале украинцев никогда не сомневался. Но такие вот эстонцы как раз и помогут справиться с это чиновничьей заразой, мешающей развитию и прогрессу уже много много лет.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЕстонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні", - Федоров
 
 
 
 
 
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