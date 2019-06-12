 Естонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні", - Федоров

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу глави держави.
"Саме Естонія першою у світі запровадила електронну взаємодію реєстрів та ID-картки, провела електронні вибори та досягла показника онлайн-послуг у 99%, надала можливість "електронного громадянства" – досвід цієї країни справді вражає. Наша мета – застосувати найбільш сучасні та інноваційні технології й підходи для впровадження концепції "Держава у смартфоні", щоб зробити стрімкий стрибок, пропустивши кілька еволюційних етапів, де це можливо", – зазначив Михайло Федоров.
Українська делегація за 2 дні провела понад 10 зустрічей.
"Домовилися про конкретну підтримку щодо проведення аудиту реєстрів, розвитку системи "Трембіта", сучасної електронної ідентифікації SmartID та запровадження e-Residency. На кожній зустрічі ми відчували абсолютну відкритість та бажання допомогти Україні", – додав радник глави держави.
Експертні обговорення концепції "Держава у смартфоні" розпочнуться вже цього тижня. Після чого документ буде оприлюднено – з детальним планом дій на 2019 рік та стратегічними цілями до 2024 року.
https://www.avianews.com/ukraine/2019/06/12/***********/
(C)
@golub
Полетали дёшево? Пора и честь знать
☹️
Ты чатать могешь,там же написано Эстония,а не мордор
А "прямая демократия" после Брекзит начисто дискредитирована из-за серьезных уязвимостей в мозговой коре принимающих решения. Говорить о ней всерьез теперь может или дурак, или профессиональный диверсант-ИПСОшник.
Ладно если там аргументированно кто-то свое мнение пишет, но основная масса это одни и те же имбецильно-быдляцкие "шутки", которые меня за последние месяцы уже просто достали.
А на мой взгляд, опг, "рыгошоколад", состоящее из старых, заслуженных популистов, "профессионалов-хозяйственников", грабящих страну последние 20 лет, за 5 лет уже достаточно наглядно показала, что их полностью устраивает старая гнилая система, с ее договорняками, коррупцией, тотальной круговой порукой и безнаказанностью и никаких реальных изменений и реформ они проводить не собирались и не собираются. Разве что пыль в глаза пустить имитацией реформ, да и то, имитировали они первые пару лет после Майдана, а дальше уже и на это не заморачивались.
Так, что особой трагедии от победившего клоуна и его команды я пока не вижу. Может окажутся не меньшими мудаками, чем предшественники, а может действительно разбавят это застоявшееся болото молодой кровью, желающей, что-то реально менять и построение новой, современной Украины для людей, наконец сдвинется с мертвой точки.
Отлично. Позитивный опыт надо перенимать.
А так по сути у вас возражений нет? У вас сомнения только в том что это реализуемо? Вот тут как раз опыт Эстонии и пригодится
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Теми: Богдан люстрація Адміністрація президента.
Зато не пошутил об отмене языкового закона, нарушениях конституции, разоружении армии, возвращении рыгов и олигархов.
73%, вы всё ещё верите, что это теплая вода на вас льется?
(С)
@JuntaChronicles
🤔
(C)
@ZeUkraine
🤔
У них все заточено За ПОПу
Гроші Зеленський виділить із вторгованих на крові за продаж на показ серіалу ;Слуга народа; російській компанії ;Яндекс;, забороненій в Україні.
Будем в ногу со временем идти😁