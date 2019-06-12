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 В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота. ФОТОрепортаж

В окремому батальйоні морської піхоти відповідно до плану бойової підготовки пройшли стрибки особового складу десантно-штурмової роти та взводу розвідки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота 01

"Стрибки проходили з висоти 600 метрів із вертольота Мі-14. Серед військовослужбовців, які брали участь у стрибках були не тільки досвідчені офіцери, сержанти і солдати, а й новачки, ті, хто лише нещодавно зробив свій перший стрибок під куполом парашута", - йдеться в повідомленні.

В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота 02
В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота 03

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В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота 04
В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота 05
В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота 06

Перед практичними стрибками морські піхотинці відпрацювали елементи стрибка на повітряно-десантному комплексі, вивчили матеріальну частину і навчилися правильно укладати парашут.

В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота 07

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В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота 08
В окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота 09

Планові стрибки особового складу батальйону проходять на етапі підготовки до міжнародних навчань "Сі Бриз 2019", які відбудуться в липні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132042
 
 
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В салоне самолета начинает блымать лампочка. Старший выходит из кабины и говорит:
- Первый пошел!
- Второй пошел!
- Парашютики не забываем, парашютики не забываем В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета - Цензор.НЕТ 463
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Цензор.НЕТНовиниФоторепортажВ окремому батальйоні морської піхоти пройшли планові стрибки з парашутом із вертольота. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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