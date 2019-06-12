 У перехідний період установи самостійно прийматимуть рішення про новий правопис, - МОН

Про це міністерство повідомило "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"З 3 червня рекомендується застосовувати норми нової редакції правопису. Водночас зараз триває перехідний період, тому кожна установа може сама приймати рішення про перехід на нову редакцію. Конкретний план імплементації правопису в усі сфери життя зараз розробляється. Ми припускаємо, що він буде представлений не раніше вересня, оскільки вимагає охоплення великої кількості питань і узгодження з великою кількістю сторін", - поінформували в прес-службі.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України прийняв постанову №437 "Питання українського правопису", якою схвалено нову редакцію "Українського правопису".

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