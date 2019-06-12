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 У перехідний період установи самостійно прийматимуть рішення про новий правопис, - МОН

Міністерство освіти і науки заявило, що в перехідний період для нової редакції українського правопису установи самостійно приймають рішення про використання його норм.

Про це міністерство повідомило "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"З 3 червня рекомендується застосовувати норми нової редакції правопису. Водночас зараз триває перехідний період, тому кожна установа може сама приймати рішення про перехід на нову редакцію. Конкретний план імплементації правопису в усі сфери життя зараз розробляється. Ми припускаємо, що він буде представлений не раніше вересня, оскільки вимагає охоплення великої кількості питань і узгодження з великою кількістю сторін", - поінформували в прес-службі.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України прийняв постанову №437 "Питання українського правопису", якою схвалено нову редакцію "Українського правопису".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132040
 
 
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Терміново потрібно змінювати все керівництво МОН, поки діти ще писати не розучилися.
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В переходный период от ЗЕлиного суржика до его же фени.
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Правопис зразка 1918 року новий? Ви серйозно? В усьому свiтi подiбне називають деградацiєю. В переходный период учреждения самостоятельно будут принимать решение о новом правописании, - МОН - Цензор.НЕТ 9838
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так було легко - як почув, так і напиши...а тепер думай
кафедра чи катедра, міф або міт, ефір взагалі - етер.
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Давай писали по Франку.
Слово еврей, якесь некошерне.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ перехідний період установи самостійно прийматимуть рішення про новий правопис, - МОН
 
 
 
 
 
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