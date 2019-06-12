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Все про:аеропорт (370) Харків (1370) DCH (1)

 Харківський аеропорт Ярославського першим в Україні сертифікований за стандартами ЄС

Компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, перша в Україні отримала безстроковий сертифікат відповідності аеродрому найвищим стандартам, які встановлені для аеропортів Європейського Союзу Регламентом Єврокомісії щодо забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування.

"1 червня 2019 року Державна авіаційна служба України видала "Сертифікат аеродрому" нового зразка оператору Міжнародного аеропорту "Харків" — компанії "Нью Системс АМ" (група DCH Олександра Ярославського). Документ підтверджує, що аеропорт відповідає чинним авіаційним нормам і правилам України, які розроблені з урахуванням Регламенту Європейської комісії №139 / 2014 від 12.02.2014", - йдеться в офіційному повідомленні прес-служби аеропорту.

Згідно зі стандартами сертифікації за Регламентом Єврокомісії, міжнародний аеропорт "Харків", що перебуває в управлінні "Нью Системс АМ", буде проходити регулярний аудит для підтвердження відповідності вимогам стандартів Єврокомісії з безпеки, а також підтримувати аеродром, його обладнання та інфраструктуру в тому стані, який відповідає галузевим вимогам для аеропортів ЄС.

"Освоївши механізм безстрокової сертифікації аеродромів, Державна авіаційна служба України тим самим зробила найважливіший крок на шляху євроінтеграції вітчизняної індустрії авіаційних перевезень. А також продемонструвала успішний приклад взаємодії регулятора та операторів галузі в процесі впровадження європейських стандартів", - прокоментувала отримання сертифіката"Нью Системс АМ" - компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Як зазначили в прес-службі аеропорту, фахівці відділу сертифікації аеродромів Державіаслужби України надали Міжнародному аеропорту "Харків" всю необхідну методичну допомогу, надаючи консультаційну допомогу і сприяння в оформленні необхідних документів протягом усього процесу підготовки до отримання сертифіката з грудня 2018 року.

Міжнародний аеропорт "Харків" (hrk.aero) - один із ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включно з будівництвом нового аеровокзального комплексу та реконструкцією старого, становили понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням кількості партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за пасажиропотоком Міжнародний аеропорт "Харків" входить до ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.

Харківський аеропорт Ярославського першим в Україні сертифікований за стандартами ЄС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132037
 
 
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Честь ему и хвала. Вот бы он еще и Металлистом занялся. Жаль великолепную, в недалеком прошлом, команду.
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а Донецкий и Луганские аэропорты сертифицированы по стандартам "руцкавагамира"..
мозгов нет, но вы держитесь там! .. всего вам самого херового!
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