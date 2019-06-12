EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  684  5
Все про:суд (5192) вбивство (1815) Олешко (48) Сігіда Михайло (4)

 Суд вдруге заарештував підозрюваного у вбивстві Сармата Михайла Сігіду

Суд вдруге заарештував раніше звільненого з-під варти Михайла Сігіду, підозрюваного в організації вбивства громадського активіста Віталія Олешка (Сармата).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва.

"Сігіду заарештували на 1 місяць", - повідомили у відомстві. Таке рішення суд ухвалив у середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Сармата Сігіду випустили під домашній арешт, - Седлецька

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві "Сармата" Сігіду переводять у СІЗО СБУ, щоб він до виборів не дав свідчення на соратників Порошенка, - Седлецька

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

6 червня підозрюваному в убивстві Олешка Михайлу Сігіді змінили запобіжний захід. Замість тримання під вартою його відправили під цілодобовий домашній арешт. ГПУ пообіцяла оскаржити це рішення суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132026
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Знов кошерне рило вилізло,хабад знищує українців,а вони між собою *********,відкрийте вже очі нарешті,жидовня вас знищить.
 показати весь коментар
 
 
Завжди москаля організовує на вбивства в Україні жид,так було і так зараз відбувається
 показати весь коментар
 
 
Главное кальян передайте,чтоб лучше думалось..)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд вдруге заарештував підозрюваного у вбивстві Сармата Михайла Сігіду
 
 
 
 
 
 вгору