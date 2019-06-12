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 Заочно повідомлено про підозру двом громадянам Італії, які воювали за терористів "ДНР", - Сарган

Прокуратурою Донецької області заочно повідомлено про підозру двом громадянам Італії, які воювали на стороні терористичної організації "ДНР".

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

Прокуратурою Донецької області погоджено заочне повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) КК України, 43-річному та 30-річному громадянам Італії, які брали участь у бойових діях на стороні терористичної організації "ДНР".

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році чоловіки прибули до міста Ясинувата Донецької області для добровільної служби на терористів у складі одного з незаконних збройних формувань. До їх обов’язків входило озброєне чергування на блокпосту та виконання бойових задач, поставлених керівництвом.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. У найближчий час прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваних з метою їх приводу для участі у розгляді клопотання про застосування забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Заочно повідомлено про підозру двом громадянам Італії, які воювали за терористів ДНР, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132019
 
   
 Топ коментарі
 
видишь ли какая хрень они не политики так что интерпол уже не спрыгнет что ето политический проговор, так что дальше Италии им никуда не вылезти....да и итальянцы тоже будут обьязаны провести своё расследование по этим двум
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вот это правильно
и объявить этих ушлёпков в международный розыск по статье пособничество терроризму
пускай теперь побегают,твари
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Заочно ви їх навіть розстріляти можете,тільки їм це до сраки))Як Януку.
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видишь ли какая хрень они не политики так что интерпол уже не спрыгнет что ето политический проговор, так что дальше Италии им никуда не вылезти....да и итальянцы тоже будут обьязаны провести своё расследование по этим двум
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Хехе, як ларчик просто відкривається. Італійці направляють найманців на Донбас, захопили Марківа заручником. Хто там квакав, що ЄЕС проти Путіна.
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Счасс выступить МЗС Итальяшек с заявой - что это наглая подстава в ответку на арест нашего АТО ка.
А на самом дели ее граждане просто охотились на кроликов!
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вот это правильно
и объявить этих ушлёпков в международный розыск по статье пособничество терроризму
пускай теперь побегают,твари
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Давно так треба було по всім італійцям (сербам, унгарам) у якіх засвербіло постріляти в Україні.
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Эти итальянцы обязаны быть привлечены к уголовной ответственности и обязаны быть осуждены. От них уже не отвяжутся. Гаплык итальянским дегенератам.
Это лет 10 минимум.
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этож каким нужно быть идиотом что бы поехать на мизерные заработки боевика в Украине от итальянских зарплат?
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