EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  7410  199
Все про:Зеленський (1679) тарифи (350) Герус (17)

 Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами"

Представник президента в Кабміні Андрій Герус вибачився за свої слова про те, що Володимир Зеленський жартував про тарифи і прямо не обіцяв їх знизити.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу вибачитися за невдалу свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів". Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні із журналістами. Звичайно, тарифи це болюча тема, а тому погана тема для жартів або необачних коментарів", - зазначив Герус.

Він додав, що насправді Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення. Але це зниження, за словами Геруса, має відбуватися не спричинивши девальвації, додаткової інфляції чи економічної кризи.

Також читайте: Три енергетичні кризи хочуть створити для України до кінця року, - Герус

За словами Геруса, у команди президента, є комплексний план для зниження тарифів:

- зниження тарифів там, де це можна зробити без негативних побічних ефектів;
- демонополізація енергетичних ринків і повноцінна робота Антимонопольного комітету;
- збільшення видобутку газу, та залучення для цього іноземних інвесторів. (за підрахунками Геруса, відмова від імпортного газу дасть можливість знизити ціну газу на 20%-30%);
- перегляд правил надання субсидій;
- енергоефективність, термомодернізація житлового фонду;
- ріст доходів населення.

"Окрім того, важливим є стримування зростання тарифів, і така робота є як публічною, так і непублічною. Зокрема, нещодавно з’явилася інформація, що регулятор розглядав можливість підняти для населення тарифи з 1 липня на газ на 10%-15%, та на електроенергію на 150%", - додав представник президента.

"Наша думка була, що таке не можна робити, не маючи довіри та розуміння суспільства...  Наскільки я розумію, нашу думку було враховано", - резюмував Герус.

Нагадаємо, раніше в ефірі програми "Ось воно як" Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити.

Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132017
 
 
 Топ коментарі
 
...сказывается недостаток мозга в черепе, впрочем, это актуально для всех 73%... Увы...
 показати весь коментар
 
Зеленский пошутил о снижении тарифов, зарплате учителям в 4000€, стремлении в НАТО и ЕС. Зато не пошутил об отмене языкового закона, нарушениях конституции, разоружении армии, возвращении рыгов и олигархов.

73%, вы всё ещё верите, что это теплая вода на вас льется?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Шутить о тарифах это тоже самое, что забавляться с открытым огнём, сидя на ящике с динамитом. Электорат может так пошутить, шо Зелюк в момент научиться бегать быстрее лошади на скачках, распыляя на свою Зе-команду содержимое желудка с глубокой вмятиной на субтильной дупке от дебелого пенделя.
 показати весь коментар
 
 
да-да... шутка - не шутка, но Слово - не воробей - вылетело. Поздно извиняться... И это ему еще спасибо нужно сказать, Герусу! А то бы ляпнул ЭТО после выборов).
 показати весь коментар
 
 
Чем выше положение занимает человек, тем меньше у него прав на случайные слова.
 показати весь коментар
 
Наверняка по шапке прилетело от пейсатого шефа. Такое ляпать и пред выборами...Хотя лохторат до такой степени деградировал что готов с закрытыми глазами голосовать за СЛугу Урода..Я просто уверен шо после выборов этим зебилам совершено в наглую не прячась будут ссать в рожу.
 показати весь коментар
 
 
Идиот вначале брякнул фигню, а потом, получив по шапке, начал "назад наши с пирогами".
Фильтруй базар, чучело. Иначе до выборов растеряете всё то, что имеете.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
https://112.ua/politika/perezapusk-napk-izbiratelnaya-reforma-i-otmena-rotterdam-plyus-u-zelenskogo-vydvinuli-devyat-trebovaniy-k-poroshenko-486539.html
 показати весь коментар
 
И что? А ты знаешь, СКОЛЬКО теряет страна за ОДИН ДЕНЬ власти барыг/мародеров/коррупционеров??? 300-400 штук заленых по сравнению с этим- ЭТО МЕЛОЧЬ!!! И их, несомненно, стоит заплатить, ради того, чтобы вымести ворье из власти!
Напомню, что в 2014-м мы уже "экономили" на втором туре. Что получили, кроме МИЛЛИАРДОВ украденных/распиленных бабок? Где хотя бы обещанные Апачи?
Так что не свисти, потрохобот.
 показати весь коментар
 
 
Да если так то чем нынешние бариги отличаются от старых? Тем,что эти рашке жопу готовятся лизать????херовая замена
 показати весь коментар
 
 
"Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради"



"300-400 штук заленых по сравнению с этим- ЭТО МЕЛОЧЬ!!!" - Ви на три порядки, видадково, не помилилися?
 показати весь коментар
 
О чем оно лепочет? Apache? Когда, кто и сколько обещал??
 показати весь коментар
 
Если бы просто "брякнул фигню". На самом деле это и была правда, просто ее рано сказали, ДО парламентских выборов. Фальстарт называется. А сейчас Герпес просто пытается путать следы. Наверное, партийные боссы таки вставили ему пистон в одно место за словесное недержание.)))
 показати весь коментар
 
 
На долго ли вам хватит колбасы по 2-20, если её реальная себестоимость 22-00?
 показати весь коментар
 
 
ГДЕ ТЫ ПО 22-00 НАШЕЛ? Я ДАЖЕ КОШКЕ НЕ ПОЗВОЛЮ ЖРАТЬ ЕЁ
МОЖЕТ ПО 220?
 показати весь коментар
 
Я не про то...
Я про то, что они искренне уверены, что украинский фермер ОБЯЗАН продавать свою свинину на рынке дешевле бразильской. А если не захочет - так его надо того, за отсутствие патриотизма.....
 показати весь коментар
 
 
ХМ. А ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ СВИНИНА ДОЛЖНА СТОИТЬ СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ ДОРОЖЕ, ЧЕМ БРАЗИЛЬСКАЯ? РАЗВЕ ЧТО, ЕСЛИ ПЕРВАЯ КАЧЕСТВОМ ВЫШЕ. ИБО В БРАЗИЛЬСКОЙ ЕСТЬ ЕЩЕ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЦЕНЫ.
Я НЕ В КУРСЕ.
 показати весь коментар
 
чтоб это понять нужно знать географию и какой климат в Бразилии, а там очень тепло круглогодично соответственно и затрат меньше на корма и обогрев помещений, соответственно у нас дешевле содержание никак не выходит. ну куда уж такому мозгу, в экономику
 показати весь коментар
 
 
Через чур витиевато. это избиратель клована, он метафор не понимает.
 показати весь коментар
 
Начало эпохи агрессивного невежества и непрофессионализма. Везде и во всём, куда бы ни полезли "новые лица". На фронте "Азов" уже поплатился за это - сначала ты предаешь своего Гетьмана, потом к тебе в блиндаж прилетает мыролюбивый подарочек. Я уже с нетерпением жду, когда эти кривые руки полезут в экономику. Скучно не будет. А вот хуже - обязательно. Когда это система работала лучше после влезания самоуверенных дилетантов?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я ТАК ПОНИМАЮ, ДО ТОГО, ПРИЛЁТ СНАРЯДОВ ЛИЧНО ОСТАНАВЛИВАЛА БОЖЕСТВЕННАЯ СУЩНОСТЬ ПЕТЬКИ? Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 3956
 показати весь коментар
 
 
Нет, неизвестная третья сила. А тут почему-то нет. Наверное испугалась трибунала имени Антона Геращенко за недостаток мыролюбия
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю. что 73% вместе со своим кумиром смеялись над Голодомором, Томосом и т.д. Так а почему ж про тарифы не смешно?
 показати весь коментар
 
 
73% ... имеют проблемы с генетикой, мутируют, так сказать.
 показати весь коментар
 
 
Уверена. что никто не смеялся, ни те, ни другие.... Разница лишь в том, что эти злополучные тарифы касаются всех без исключения. а не только отдельно взятого 5-ти-этажного дома. Всем несмешно. Владимир вроде обещал, что он сделает все для того, чтобы люди не плакали. Видимо, и не смеялись больше тоже...
 показати весь коментар
 
 
пора узеленскому герусу заводить собственного толкователя
 показати весь коментар
 
 
да это уже ни в какие ворота, как гртца.
зеленая команда сборище каких-то полных дегенератов.
впрочем, акак и их зеленый лохторат.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
СОЕВОЕ, НУЖНО СЕЯТЬ БОЛЬШЕ НЕНАВИСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОИМ ЖЕ СОГРАЖДАНАМ. ВЫ Ж В ПАРЛАМЕНТ ХОТИТЕ?
ВИДАТЬ, ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА ВАШИХ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛА.
ПОДДАЙ! ТЫ МОЖЕШЬ!
 показати весь коментар
 
 
успокойтесь, товарищ кацап.
вам нахер.
 показати весь коментар
 
 
Не путай ненависть,с сожалением в больным и убогим)
 показати весь коментар
 
 
капс в Сети считается криком. на такую манеру общения имеют право люди из категории "что с них возьмёшь". отношение к тому, что они прокричали соответствующее. не знало?
 показати весь коментар
 
 
та вате похрен , у нее ватонепроницаемость , а вот протестные антипорохи уже плеваться устали ... даже Спивак из списка слуг выскочил - соромно стало быть в этом лягушатнике
 показати весь коментар
 
 
ПРО КРЫСУ И ФЛЮГЕРА СПИВАКА ТЫ СМЕШНО ПОШУТИЛА Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 1262
 показати весь коментар
 
Зато какой хороший повод покуражится дал порохобецилам, они были в восторге, визжали, хрюкали, гавкали, чем хуже Украине и украинцам, тем лучше порохобецилам и их хозяину мародеру.. Так ненавидеть Украину и украинцев могут только ватники, что и требовалось доказать, кто работает на мародера и КО. Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 2300
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тебе диагноз можно одним словом.
 показати весь коментар
 
 
Лучший коммент отсюда:

Если нанять сварщика - он будет варить. если нанять политика - он будет заниматься политикой. Если нанять комика - он будет шутить. Какие претензии?
 показати весь коментар
 
 
Там же:

Согласно опросу КМІС, снижения тарифов ждали 39.1% процент избирателей.

Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 8698

И теперь мне интересно, подобные заявления хоть как-нибудь повлияют на партийній рейтинг слуги народов?
 показати весь коментар
 
 
сколько ты ещё про Петю будешь визжать чучело? тебе в рожу ссут уже твои клоуны, а ты всё про Петю визжишь
 показати весь коментар
 
 
Конечно, повлияют, на меня лично - уже
 показати весь коментар
 
 
"Хочу извиниться за неудачную..."

Дальше можно не продолжать. Примерно то же лет 40 назад один неудавшийся папа сказал одной неудавшейся маме. Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 6978
 показати весь коментар
 
 
Андрюшу Геруса ,цього косоокого красуня треба гнати в шию.Хай набирається досвіду і думає перед тим,як щось ляпати язиком.
 показати весь коментар
 
 
Згоден. Таке враження що в команду Зеленського затесалися шкiдники, задача котрих обвалити рейтенги. I нажаль Герус там не один такий.
 показати весь коментар
 
О, знакомая мантра. Царь хороший, а бояре плохие))) Старье! Придумайте что-нибудь поумнее.
 показати весь коментар
 
 
я пошутил что пошутил что зеля пошутил...
 показати весь коментар
 
 
Тобто, з ваших слів, Порошенко такий же мародер, як і його Свинарчуки? Змушений погодитися. Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 6144
 показати весь коментар
 
тебе толкователем к герусу надо идти, будешь такую же пургу нести
 показати весь коментар
 
 
Вам так за Петра-мародера болить? Тут вже нiчого не вдiєш.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
NO, SORRY.
THANKS.
 показати весь коментар
 
 
Оно не знает, что это такое. Оно просило больше не писать.
 показати весь коментар
 
 
А шо, хватило сил только на пламенную речь зеленина? Слабо посмотреть 6-ти часовый репортаж? Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 9338
 показати весь коментар
 
 
Sergii Iesipov
Просто відчуйте красу гри.

Спочатку Ігорвалеріч витрачає 50 лямів доларів тільки на критику схеми Ротердам +.
З кожної праски лунає, що от відмінемо Ротердам і тарифи знижаться, життя налогодиться і молодість повернеться. Заживемо!

Лох голосує за Ігорвалеріча і тепер Ігорвалеріч в нас влада.
І ставши владою, Ігорвалеріч з'ясовує, що відмінити Ротердам можна, якщо ввести третій енергопакет, на чому наполягає також ЄС.
Але ж ринкова ціна для підприємств Ігорьвалеріча - сюрпрайз - буде вища, ніж та, яку платить Ігорвалеріч зараз за злочинним Ротердамом.
Але ж зараз цей Ротердам - кого треба Ротердам.
Про що нам заявляє - та-дам - мосьє Герус, який ще нещодавно був палким борцуном з Ротердамом.
І тепер Ігорвалерічу нічого не залишається, ніж витрачати ще N лямів, щоб переконати обравшого його Лоха, що Ротердам + це насправді добре.
Каєф Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 6759
 показати весь коментар
 
 
Как и попы - сначала КП - очень плохо, потом - очень хорошо, а МП очень плохо. Теперь КП очень плохо и его даже не существует. И не существовало(©Варволомей)
Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 4515
мне смешно и я поддерживаю - прикольно беснуются
 показати весь коментар
 
«извинения» принимаются......., НО если дальше будете «шлангами» прикидываться (не правильно поняли/не удачно прокомментировал и пр.), то долго не протянете........
 показати весь коментар
 
Молодец,что сам оправдался а не Мендель...Хороша команда профессионалов!Что ни заявление,следом оправдание. Может это мы такие дурные,что неправильно понимаем их шутки...
 показати весь коментар
 
 
У этих кловунов юморок как у Задорнова только кацапнутые дегенераты понимают..
 показати весь коментар
 
 
а...хахаха... Бедная зе масса )))

Над вами пошутили....

а сколько еще "открытий" избиратели Зеро узнают в ближайшее время ))))
 показати весь коментар
 
 
Предвыборные шутки Президента Украины -- видео
 показати весь коментар
 
Хочется подчеркнуть замеченное - нет защитников ЗЕ в таком количестве , как было до президентских, И МОРЕ издевающихс над ЗЕлягушатником... А те тихонечко покрикивают называя всех порохоботами - НУ-НУ, ТЕШЬТЕ СЕБЯ ЗЕБОТИКИ ...
 показати весь коментар
 
 
это сейчас над зебиками ещё слегка шутят, после того как эта мафия в слуге Бабломойского пролезет в Раду зебилам начнут открыто ссать в рожу..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
НЕ ПУТАЙТЕ С ТЕМ, ЧТО ДЕЛАЕМ ВАМ В РОЖИ ПЕТЬКА Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 4951
 показати весь коментар
 
Учите правильнасть русского язык. И рога с капслока подвинь животное
 показати весь коментар
 
 
А разрушение схематоза и коррупционной составляющей у господина Геруса в повестке дня не стоит? Опять увеличение количества субсидиантов, то есть помощь одним за счет обдирания других? Господин Президент, избавляйтесь от таких помощников, если хотите быть президентом, лично для меня этот Герус уже повод не голосовать за вашу команду, и я уверена, что не только для меня. Неужели у нас нет действительно умных ичестных и мы приречены ктерпеть и далее идиотов и воров?
 показати весь коментар
 
 
Та вам ж стільки часу говорили - НЕМА! Нема там розумних, а тим більше, чесних. Говорили, пояснювали, по поличках розкладали, але ж не дійшло, блін.
 показати весь коментар
 
Снизить тарифы зеро может только через примирение с пуйлом - через референдум.
И это не шутка.
 показати весь коментар
 
 
Да половина украицев проголосовало за Зе,из расчета что уберут эти драковоские тарифы..
А это недоразумение шутит на эту тему..
Он из какой реальности?
Такие делать заявы перед выборами,это то же что сливать Зе..
Зе убери этого идиота..
Лучше иметь умного врага,чем друга дурака.. Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 5840 Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 6096 Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 6960
 показати весь коментар
 
 
Не клоун проплаченный, а клоуны проплаченные олигархом Петрушкой держат плакат. Эти два порохобецила даже не могут посчитать до двух, это действительно цирк.
 показати весь коментар
 
 
Нет нет...сказал так сказал...
"Умерла так умерла"(с).
Не фиг теперь выкручиваться. Ни один узеленского там безмозглый и наглый, как посмотреть на этот сброд недоумков.
Все такие - дерьмо коллаборационистское!!!
В одном оно право - ни хрена не знают, не умеют и не могут.
А собрались Конституцию менять!!!
 показати весь коментар
 
 
В переводе на нормальный язык: "Леди и джентльмены, вас ****..., тьфу, пошутили. За что искренне извиняемся. До новых встреч.",- Герус.
 показати весь коментар
 
 
Бачили очі,що вибирали?Іжтещоб повилазили
 показати весь коментар
 
 
Бачили очі,що вибирали?Іжтещоб повилазили
 показати весь коментар
 
 
ЗЕленые покраснели - им за вас, шутников, стыдно
фиолетовым по фиг... но все равно они дружно обозвали вас... голубыми

 показати весь коментар
 
Что в принципе и следовало ожидать. Действительно ЗеК никому и ничего не обещал. Только меня, как гражданина, не интересуют обещания. За 20 лет мы их услышали больше, чем на столетие вперёд. Меня интересуют реальные дела. А вот с этим как раз и проблема. У Президента есть все рычаги урегулировать эту проблему. Беда в том, что он не знает на чей мозоль при этом наступить.
 показати весь коментар
 
Так чаво,тарихвы,снижать не будут?А за чо я на зеленинских хронтах контужен бил,лысого бяз меня цалуют,я ведь тоже как все презедент
 показати весь коментар
 
тарифы не снизят.
поэтому зеленый и хочет поскорее распустить ВР.
39.1% неадекватов ждали от зелени снижение тарифов.
ан нет. нае....и!!!
Считайте, что 39.1% отвалило от зелени.
К октябрю, если за эту плесень и будут отдавать голоса.... максимум процентов 3-6% нашребут.... или того меньше.
 показати весь коментар
 
 
Только что, товарищ зеленый герпес, признал факт о том, что он.... неуч.
Слышь, герпес, так может ты вначале подучишься маненька, а потом уж будешь иметь хоть какое-то мизерное морально право других учить?
Что за быдло во власть попало?
 показати весь коментар
 
 
Ааа, то він не шутіл, а созивал...Ну то це ж зовсім друге діло. Спасіба вам, лекше стало, появилися опять сили агітірувать за зе. Обізатільно проголосую за "слугам нарота", бо рєально класні чуваки та і Юзік буде дєпутатом...
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, институт президенства это не учебный комбинат, тем более в воюющей стране! Вы заявили на всю страну, что справитесь лучше, зебилы за вас прАгАлАсАвали. Некогда нам ждать пАка вы набЄрЄтесь опыта, раздуплитесь в экономической и политической ситуации. Если дело так пойдет дальше то и страну можно потерять с такими экспериментами...
 показати весь коментар
 
 
абсолютно правильно.
зеленые полудурки шли во власть, чтобы ..... учиться.
ППЦ!

Простите, но это же полные дегенераты!!!!
лохторат такой же.
 показати весь коментар
 
 
Да ладно оправдываться. Все и так поняли, что ты из 95 квартала, шутник Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 4329
 показати весь коментар
 
Зе еще не раз дискредитируют пока он определиться с командой
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГерус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами"
 
 
 
 
 
 вгору