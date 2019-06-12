 Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами"

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Хочу вибачитися за невдалу свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів". Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні із журналістами. Звичайно, тарифи це болюча тема, а тому погана тема для жартів або необачних коментарів", - зазначив Герус.
Він додав, що насправді Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення. Але це зниження, за словами Геруса, має відбуватися не спричинивши девальвації, додаткової інфляції чи економічної кризи.
За словами Геруса, у команди президента, є комплексний план для зниження тарифів:
- зниження тарифів там, де це можна зробити без негативних побічних ефектів;
- демонополізація енергетичних ринків і повноцінна робота Антимонопольного комітету;
- збільшення видобутку газу, та залучення для цього іноземних інвесторів. (за підрахунками Геруса, відмова від імпортного газу дасть можливість знизити ціну газу на 20%-30%);
- перегляд правил надання субсидій;
- енергоефективність, термомодернізація житлового фонду;
- ріст доходів населення.
"Окрім того, важливим є стримування зростання тарифів, і така робота є як публічною, так і непублічною. Зокрема, нещодавно з’явилася інформація, що регулятор розглядав можливість підняти для населення тарифи з 1 липня на газ на 10%-15%, та на електроенергію на 150%", - додав представник президента.
"Наша думка була, що таке не можна робити, не маючи довіри та розуміння суспільства... Наскільки я розумію, нашу думку було враховано", - резюмував Герус.
Нагадаємо, раніше в ефірі програми "Ось воно як" Герус заявив, що Зеленський жартував про тарифи, але не обіцяв їх знизити.
Фильтруй базар, чучело. Иначе до выборов растеряете всё то, что имеете.
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
https://112.ua/politika/perezapusk-napk-izbiratelnaya-reforma-i-otmena-rotterdam-plyus-u-zelenskogo-vydvinuli-devyat-trebovaniy-k-poroshenko-486539.html
Напомню, что в 2014-м мы уже "экономили" на втором туре. Что получили, кроме МИЛЛИАРДОВ украденных/распиленных бабок? Где хотя бы обещанные Апачи?
Так что не свисти, потрохобот.
"300-400 штук заленых по сравнению с этим- ЭТО МЕЛОЧЬ!!!" - Ви на три порядки, видадково, не помилилися?
МОЖЕТ ПО 220?
Я про то, что они искренне уверены, что украинский фермер ОБЯЗАН продавать свою свинину на рынке дешевле бразильской. А если не захочет - так его надо того, за отсутствие патриотизма.....
Я НЕ В КУРСЕ.
зеленая команда сборище каких-то полных дегенератов.
впрочем, акак и их зеленый лохторат.
ВИДАТЬ, ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА ВАШИХ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛА.
ПОДДАЙ! ТЫ МОЖЕШЬ!
вам нахер.
Если нанять сварщика - он будет варить. если нанять политика - он будет заниматься политикой. Если нанять комика - он будет шутить. Какие претензии?
Согласно опросу КМІС, снижения тарифов ждали 39.1% процент избирателей.
И теперь мне интересно, подобные заявления хоть как-нибудь повлияют на партийній рейтинг слуги народов?
Дальше можно не продолжать. Примерно то же лет 40 назад один неудавшийся папа сказал одной неудавшейся маме.
THANKS.
Просто відчуйте красу гри.
Спочатку Ігорвалеріч витрачає 50 лямів доларів тільки на критику схеми Ротердам +.
З кожної праски лунає, що от відмінемо Ротердам і тарифи знижаться, життя налогодиться і молодість повернеться. Заживемо!
Лох голосує за Ігорвалеріча і тепер Ігорвалеріч в нас влада.
І ставши владою, Ігорвалеріч з'ясовує, що відмінити Ротердам можна, якщо ввести третій енергопакет, на чому наполягає також ЄС.
Але ж ринкова ціна для підприємств Ігорьвалеріча - сюрпрайз - буде вища, ніж та, яку платить Ігорвалеріч зараз за злочинним Ротердамом.
Але ж зараз цей Ротердам - кого треба Ротердам.
Про що нам заявляє - та-дам - мосьє Герус, який ще нещодавно був палким борцуном з Ротердамом.
І тепер Ігорвалерічу нічого не залишається, ніж витрачати ще N лямів, щоб переконати обравшого його Лоха, що Ротердам + це насправді добре.
Каєф
мне смешно и я поддерживаю - прикольно беснуются
Над вами пошутили....
а сколько еще "открытий" избиратели Зеро узнают в ближайшее время ))))
И это не шутка.
А это недоразумение шутит на эту тему..
Он из какой реальности?
Такие делать заявы перед выборами,это то же что сливать Зе..
Зе убери этого идиота..
Лучше иметь умного врага,чем друга дурака..
"Умерла так умерла"(с).
Не фиг теперь выкручиваться. Ни один узеленского там безмозглый и наглый, как посмотреть на этот сброд недоумков.
Все такие - дерьмо коллаборационистское!!!
В одном оно право - ни хрена не знают, не умеют и не могут.
А собрались Конституцию менять!!!
фиолетовым по фиг... но все равно они дружно обозвали вас... голубыми
поэтому зеленый и хочет поскорее распустить ВР.
39.1% неадекватов ждали от зелени снижение тарифов.
ан нет. нае....и!!!
Считайте, что 39.1% отвалило от зелени.
К октябрю, если за эту плесень и будут отдавать голоса.... максимум процентов 3-6% нашребут.... или того меньше.
Слышь, герпес, так может ты вначале подучишься маненька, а потом уж будешь иметь хоть какое-то мизерное морально право других учить?
Что за быдло во власть попало?
зеленые полудурки шли во власть, чтобы ..... учиться.
ППЦ!
Простите, но это же полные дегенераты!!!!
лохторат такой же.