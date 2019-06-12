 Ексглава КС про реформу судів ЗеКомандою: в реформуванні судової системи має брати участь тільки професійна громадськість

Про це він заявив у коментарі Українським Новинам.
"Громадськість повинна бути професійною. Має бути громадська рада (при кожному органі)", - сказав він.
На думку Домбровського, для судової гілки влади можна і потрібно зняти існуючі вікові обмеження.
Він зазначив, що це дозволить додати професіоналізму в процес реформування судової гілки.
"Але, згідно з законом встановлено обмеження за віком, 60 років. А ось мені 72, і чому я не можу бути в громадській раді, знаючи судову систему? Це неправильно", - підсумував юрист.
Він упевнений, що судову реформу мають реалізовувати всі гілки влади.
"Судову реформу повинні реалізовувати всі. Починаючи від законодавства і завершуючи суддями. Ну і Президент, оскільки є суб'єктом законодавчої ініціативи. Йому ніхто не забороняє вносити будь-які законопроекти. Тим більше новий президент. Він має закидати Верховну Раду законопроектами", - зазначив ексглава КС.
Як повідомлялося, раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) заявила, що Громадська рада доброчесності (ОСД) продовжує роботу, але робить це з порушенням процедури.
Судова реформа не повернула народові право на справедливий суд.
Голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи.
Експерти вважають судову реформу в Україні такою, що реалізована неуспішно.
Забьем, на референдум вынесем вместе с НАТО
Вы знаете рецепт, как это должно работать?
Нужно будет справку из загса приносить? или церкви?
Например как у Зеленского
Я ж так понял нужно человека хорошего найти, типа Вовки и назначить его судьей
Може варто задуматись, "переважна більшосте"? ))
И да, Портнов тут совершенно не при чем
Как тут выразился один Ваш единомышленник "палач по вызову". Сейчас вызывающий Зеленский
Перед этим сначала нужно привить менталитет американский...
Вы согласитесь на месяц бросить все уехать хрен знает куда и быть присяжным?
А там не спрашивают, повестка пришла и вперед
Виходить вкрай дорого і дуже неефективно і що цікаво все вроді правильно, але така "машина" зовсім не їде.
https://hvylya.net/analytics/politics/pravda-ta-brehnja-pro-parlamentsku-koaliciju.html
экспертизы той же рады перед подачей на голосование. Дурдом.С этим надо разабраться.
Кто виноват и что с ними делать?
В распоряжении The Page оказалась копия заявления юристов Игоря Коломойского от 3 июня, в котором он и кипрская компания Triantal Investments LTD дополнили список требований, которые рассматриваются Хозяйственным судом Киева по его иску.
Согласно новым требованиям, Коломойский требует перечислить на счет ему и кипрской компании акции Приватбанка. Ранее предприниматель заявлял, что не намерен возвращать акции банка.
Как рассказал The Page источник, представляющий одного из ответчиков, смена предмета и оснований иска для них стала неожиданностью. «Такое действие является грубым нарушением процесса, и судья не должна была принимать заявление. Однако она, даже не предоставив копию заявления сторонам, удовлетворила изменение предмета и обоснований иска. Подобные действия в очередной раз вызывают сомнение в беспристрастности и объективности судьи», - утверждает собеседник издания.
3 мая Хозсуд Киева объединил в одно все пять производств, открытых по искам Коломойского к НБУ и Приватбанку о недействительности договоров кредитов рефинансирования и личного поручительства.
16 мая Кабинет министров подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, отменившего 18 апреля национализацию Приватбанка.
В конце мая Коломойский вернулся в Украину из-за границы. Он заявил, что выход из ситуации, сложившейся вокруг Приватбанка, видит в возвращении своего капитала.
Следующее заседание суда состоится 19 июня.
источник: https://thepage.com.ua/exclusive/igor-kolomojskij-potreboval-vernut-sebe-akcii-privatbanka
это что за общественность такая?
это та, что училась в проф тех училищах?
что ЭТО за прослойка общества?
это типа "профессиональные чукчи" или КТО ?