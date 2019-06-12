 Ексглава КС про реформу судів ЗеКомандою: в реформуванні судової системи має брати участь тільки професійна громадськість

Про це він заявив у коментарі Українським Новинам.

"Громадськість повинна бути професійною. Має бути громадська рада (при кожному органі)", - сказав він.

На думку Домбровського, для судової гілки влади можна і потрібно зняти існуючі вікові обмеження.

Він зазначив, що це дозволить додати професіоналізму в процес реформування судової гілки.

"Але, згідно з законом встановлено обмеження за віком, 60 років. А ось мені 72, і чому я не можу бути в громадській раді, знаючи судову систему? Це неправильно", - підсумував юрист.

Він упевнений, що судову реформу мають реалізовувати всі гілки влади.

"Судову реформу повинні реалізовувати всі. Починаючи від законодавства і завершуючи суддями. Ну і Президент, оскільки є суб'єктом законодавчої ініціативи. Йому ніхто не забороняє вносити будь-які законопроекти. Тим більше новий президент. Він має закидати Верховну Раду законопроектами", - зазначив ексглава КС.

Як повідомлялося, раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) заявила, що Громадська рада доброчесності (ОСД) продовжує роботу, але робить це з порушенням процедури.

Судова реформа не повернула народові право на справедливий суд.

Голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи.

Експерти вважають судову реформу в Україні такою, що реалізована неуспішно.