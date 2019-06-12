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Все про:суд (5192) судова реформа (839)

 Ексглава КС про реформу судів ЗеКомандою: в реформуванні судової системи має брати участь тільки професійна громадськість

Колишній глава Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що в реформуванні судової системи має брати участь тільки професійна громадськість.

Про це він заявив у коментарі Українським Новинам.

"Громадськість повинна бути професійною. Має бути громадська рада (при кожному органі)", - сказав він.

На думку Домбровського, для судової гілки влади можна і потрібно зняти існуючі вікові обмеження.

Він зазначив, що це дозволить додати професіоналізму в процес реформування судової гілки.

"Але, згідно з законом встановлено обмеження за віком, 60 років. А ось мені 72, і чому я не можу бути в громадській раді, знаючи судову систему? Це неправильно", - підсумував юрист.

Він упевнений, що судову реформу мають реалізовувати всі гілки влади.

"Судову реформу повинні реалізовувати всі. Починаючи від законодавства і завершуючи суддями. Ну і Президент, оскільки є суб'єктом законодавчої ініціативи. Йому ніхто не забороняє вносити будь-які законопроекти. Тим більше новий президент. Він має закидати Верховну Раду законопроектами", - зазначив ексглава КС.

Як повідомлялося, раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) заявила, що Громадська рада доброчесності (ОСД) продовжує роботу, але робить це з порушенням процедури.

Судова реформа не повернула народові право на справедливий суд.

Голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи.

Експерти вважають судову реформу в Україні такою, що реалізована неуспішно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132016
 
 
 Топ коментарі
 
Ось якраз професіонали і довели країну до прірви,може нехай аматори спробують?
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З Богом, Моісея ви вже вибрали. Экс-глава КС о реформе судов ЗеКомандой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность - Цензор.НЕТ 9051
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А для тех у кого работодатель на Кипре?

Например как у Зеленского
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Зе!Команда

Забьем, на референдум вынесем вместе с НАТО
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Народ требует ,чтобы судьи избирались и отзывались самим народом за нерадивость,взяточничество и незаконные решения.
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Я тоже хочу быть богатым и здоровым

Вы знаете рецепт, как это должно работать?


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Професійна громадськість? А це що за кака, яка має все вирішувати? Це ті, яких нагнали з роботи і вони стали громадськістю?
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Что Вы, уважаемый, это сделает обычное было, не переживайте - реформа будет мега успешной
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Це дружини та чоловіки судей,якім ті носять грощі з хабарів))
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Как сказали уЗеленского "я тоже чей-то кум"

Нужно будет справку из загса приносить? или церкви?


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Ні,оціночну вартість майна,та довідку про доходи))
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А для тех у кого работодатель на Кипре?

Например как у Зеленского
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Мова йде про судей,чи в них роботодавці теж на Кіпрі?
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А де они берутся эти судьи? Из уже судей? Тогда в чем разница?

Я ж так понял нужно человека хорошего найти, типа Вовки и назначить его судьей
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Треба щоб люди оберали судей,як депутатів,а не щоб їх хтось призначав.
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ну насчет возрпаста я бы посморил может лет до 65 но не более того....маразм сейчас у Зеленского в 41 год бьет ключем...а представляю когда ему стукнует если доживет до 60 лет како маразм он будет вытворять... Ексглава КС про реформу судів ЗеКомандою: в реформуванні судової системи має брати участь тільки професійна громадськість - Цензор.НЕТ 7869
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Ось якраз професіонали і довели країну до прірви,може нехай аматори спробують?
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Тоді вам вирачати нічого. Кажете до прірви? То робіть вже свій крок уперед Экс-глава КС о реформе судов ЗеКомандой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность - Цензор.НЕТ 853 .
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Ні,шпгайте ви туди,професіонали,а ми підемо в обхід))
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Головне Іуду під сраку копняком погнали))
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Е, ні: за часи Йуди саме більшість волала "Розіпни його!!" Це щодо Христа, Йуди натовпу ніколи не заважали.

Може варто задуматись, "переважна більшосте"? ))
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Конечно, любая домохозяйка набросает вам судебную реформу за 5 минут

И да, Портнов тут совершенно не при чем

Как тут выразился один Ваш единомышленник "палач по вызову". Сейчас вызывающий Зеленский
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Навіть швидше,скопіювати з Американської,наприклад))
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Быстро только кролики плодятся, даже если копировать с американской.

Перед этим сначала нужно привить менталитет американский...

Вы согласитесь на месяц бросить все уехать хрен знает куда и быть присяжным?

А там не спрашивают, повестка пришла и вперед
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Исполнять честно свои обязанности не пробовали?бла бла бла вы профи.
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а шо оно не орало, когда кондитер рэформував？
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А чего было орать? Имитация полового акта, это же не изнасилование)
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За попередника рейтингові контори щотижня оголошували свіжачок,покажіть рейтинг Зеленського.
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Ржунимагу "проФФессиональная апчественнасть" ... говори прямо, уроды сами себя должны реформировать!
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Судьи должны избираться всенародно, как и депутаты, иначе их профессионализм не помешает им подгрести под себя все, до чего руки дотянутся. Порошенковская реформа нам это четко демонстрирует.
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Як свідчить досвід, коли система починає сама себе реформувати, то шанси на хороший результат мізерні.
Виходить вкрай дорого і дуже неефективно і що цікаво все вроді правильно, але така "машина" зовсім не їде.
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Пчелы будут отучать себя от меда. 90% законов приняты радой,имеют негативный выснвок
экспертизы той же рады перед подачей на голосование. Дурдом.С этим надо разабраться.
Кто виноват и что с ними делать?
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Зебіли реформують суди "на марші":
В распоряжении The Page оказалась копия заявления юристов Игоря Коломойского от 3 июня, в котором он и кипрская компания Triantal Investments LTD дополнили список требований, которые рассматриваются Хозяйственным судом Киева по его иску.
Согласно новым требованиям, Коломойский требует перечислить на счет ему и кипрской компании акции Приватбанка. Ранее предприниматель заявлял, что не намерен возвращать акции банка.
Как рассказал The Page источник, представляющий одного из ответчиков, смена предмета и оснований иска для них стала неожиданностью. «Такое действие является грубым нарушением процесса, и судья не должна была принимать заявление. Однако она, даже не предоставив копию заявления сторонам, удовлетворила изменение предмета и обоснований иска. Подобные действия в очередной раз вызывают сомнение в беспристрастности и объективности судьи», - утверждает собеседник издания.

3 мая Хозсуд Киева объединил в одно все пять производств, открытых по искам Коломойского к НБУ и Приватбанку о недействительности договоров кредитов рефинансирования и личного поручительства.
16 мая Кабинет министров подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, отменившего 18 апреля национализацию Приватбанка.
В конце мая Коломойский вернулся в Украину из-за границы. Он заявил, что выход из ситуации, сложившейся вокруг Приватбанка, видит в возвращении своего капитала.
Следующее заседание суда состоится 19 июня.

источник: https://thepage.com.ua/exclusive/igor-kolomojskij-potreboval-vernut-sebe-akcii-privatbanka
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"... только "профессиональная общественность"
это что за общественность такая?
это та, что училась в проф тех училищах?
что ЭТО за прослойка общества?
это типа "профессиональные чукчи" или КТО ?




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