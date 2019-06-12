 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-9 червня 2019 року, 69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 р. Ще 15% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12 % - не голосуватимуть, 4% - не визначились, передає Цензор.НЕТ.

За цим опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (10,4%), "Європейська Солідарність" (7,9%), "Батьківщина" (7,5%) і партія "Голос" (6 4%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 4,3%, Радикальну партію - 2,5%, партію "Громадянська позиція" - 2,4%, Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Разом з тим, 10,6% виборців можуть проголосувати за партію "Слуга народу" якщо партія, яку вони підтримують зараз, не братиме участі у виборах (так званий "другий вибір"); 7,8% - можуть підтримати партію "Батьківщина"; 6,7% - партію "Голос"; 6,6% - партію "Опозиційна платформа - За життя"; 5,7% - партію "Сила і честь"; 3,9% - партію "Громадянська позиція"; 3,1% - партію "Європейська Солідарність". Решта партій - менше 3%.

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Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 6-9 червня 2019 р.

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