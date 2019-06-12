 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-9 червня 2019 року, 69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 р. Ще 15% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12 % - не голосуватимуть, 4% - не визначились, передає Цензор.НЕТ.
За цим опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (10,4%), "Європейська Солідарність" (7,9%), "Батьківщина" (7,5%) і партія "Голос" (6 4%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 4,3%, Радикальну партію - 2,5%, партію "Громадянська позиція" - 2,4%, Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.
Разом з тим, 10,6% виборців можуть проголосувати за партію "Слуга народу" якщо партія, яку вони підтримують зараз, не братиме участі у виборах (так званий "другий вибір"); 7,8% - можуть підтримати партію "Батьківщина"; 6,7% - партію "Голос"; 6,6% - партію "Опозиційна платформа - За життя"; 5,7% - партію "Сила і честь"; 3,9% - партію "Громадянська позиція"; 3,1% - партію "Європейська Солідарність". Решта партій - менше 3%.
Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 6-9 червня 2019 р.
там или дебилы или вполне определившиеся, с четким планом, враги Украины....
мажоритарка -200 кресел зебилы - 107 рыги- 29 соевые- 23
бохиня - 22 голос-12 смешко- 11 грицык- 9 Ну во первых, в соцопросе хромает арифметика, во вторых коалиция не просматривается аж ні разу А главное, дo 27 октября, до дня выборов в ВР, фсё изменится кардинально. Учитывая стремительно падающий рейтинг слуги урода и динамики подьёма новых партий. У старых партий свой лекторат и ничего существенно не изменится У Пороха 25% железнорождённых и никуда они не денутся У Бохини и рыгов тож самое, свои адепты, в процентах первого тура президентской гонки. Будем посмотреть. Шоу в самом начале
А не проще ли тогда предположить , что всё гораздо проще и виновата предыдущая власть доведшая идею патриотизма и западофилии до полного абсурда и гротеска .
Может всё-таки в 21-м веке патриотизм это не столько любовь к костям предков , к глэчикам и истории своего народа в средние века , не столько любовь к мове и родному искусстуву , сколько просто в человекалюбии , любви к простому пересичному украинцу . Уважение его личности и порой даже вполне приземлённым его нуждам и потребностям . Уважение родного менталитета своего народа .
А вот как раз обзывание этих людей дебилами и врагами -- нечто контраверсивное к понятию современного патриотизма !
Ну теперь то у Вовы не будет отмазок почему зарплата на 4000 баксов
а голос то как туда попал?) с ляшками объединились?)
пистежь какой то) если прибыло у голоса,значит должно было убыть у евросвинарчуков или рыгов)
10,4% - мазохісти ватні.
Де 73%? Все, Узеленьский здувся? А ще і не почав "працювати"...
Для Пеци ничего не изменится, не переживай. Разве что Славко от него еще не слабо оттянет.
Порохососы, я вас поздравляю, правильной дорогой идете , товарисчи!
Семейство Кацуб отличается обостренным чувством собственной значимости, что подтверждается созданием именной компании Katsuba Corporation. Последняя на собственном сайте именуется «престижным холдингом» и «крупнейшей многовекторной корпорацией», над формированием которой «ретиво работал» старший сын Владимира Кацубы Сергей. Хотя по факту в составе семейной компании выделяется лишь несколько предприятий средней руки по производству бетона, асфальта и тротуарной плитки, а также коммерческая недвижимость в Харькове и собственный колхоз.
На газовом рынке семейство Кацуб особенно запомнилась в период президентства Виктора Януковича: в 2011 г. сыновья «единого кандидата от народа Дергачевщины» Александр и Сергей, занимая высокопоставленные должности в НАК «Нафтогаз Украины» и «Черноморнафтогазе», курировали покупку двух морских буровых вышек вдвое дороже их рыночной стоимости - за 800 млн долларов. Эта операция, по данным СМИ, проводилась Кацубами под чутким надзором тогдашнего главы «Нафтогаза Украины» Евгения Бакулина (на днях с него была снята депутатская неприкосновенность), санкционировавшего предоставление НАКом по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко беспроцентного займа «Черноморнефтегазу» на 6 млрд гривен для покупки т.н. «вышек Бойко». Кроме того, братьев Кацуб подозревали в попытке организации масштабного хищения газа в пользу юного харьковского схемщика Сергея Курченко.
В середине 2016 г Александр Кацуба был арестован и помещен в СИЗО, а в марте этого года вышел на свободу. По словам Луценко, Кацуба-младший дал показания об участии в организованной преступной группировке Курченко и возместил ущерб государству в размере 100 миллионов гривен. Судя по всему, с того момента ГПУ сняло претензии к Кацубам по всем кейсам.
Они себя сганьбили (говорю не за рядовых патриотов, которые отдают жизни за Украину на фронте), а за верхушку. Пусть продолжают ходить со смолоскыпамы.
Слуга Бени + РаБоМед+БомЖуля=коалиция
Все остальные...нормальные пацыки)))
-Слуга - Либерально-демокртическая партия.
-Опаблок -Буржуазно демокртическая с рашстским уклоном.
-Тимошено - Социал-демокртическая партия.
-Голос - Либерально националистичечская партия
-Петя - Буржуазно-демкератическая с прозападным уклоном.
Особенно это касается Ляшко!!! Его фразеология, сегмент избирателя , имидж хорошо ложится на Зеленского и Слугу Народа!!! Он вполне со своей народной и молодежной риторикой может с 2% сделать себе 5%!!! Погасив рейтинг Слуги на 10%!!!!
Ему нужны только СМИ для раскрутки!!!!
Ляшко при медиа поддержке моет стать килером Слуги Народа!!!!
уже и 47.5% то и нет.
к октябрю процентов 6% не боле и то, только за счет полных дегенератов.
Я не понимаю что твориться с нашим народом. Янукович полностью узурпировал власть в стране. С помощью своих марионеток, смотрящих и прочей швали от партии регионов грабил страну в немыслимых масштабах. Люди отдали свои жизни дабы его скинуть. Часть рыгалов быстро перекрасилась, отреклись от "батька" и оплатили Порошенко свою неприкасаемость. Сейчас они якобы "раскололись". Вышки Бойко, говорящая голова Рабинович и тупая голова Королевская и прочие Левочкины под эгидой Медведчука! - родственника @ла отжавшего Крым, Донбасс и убивающего каждый день истинных Украинцев набирают 10.4%
Люди вы там в хлам долбанутые??? Вам что еще в жизни надо сделать, чтобы мозги вправить? Эти люди должны сидеть на пожизненном или по подвалам СБУ. Ну жесть просто. Говорят еще в роисии население терпилл. В зеркало посмотрите.
"В вашу фракцию уже затягивают троянских коней, в список. Там уже, как мне говорят, продают места, от 500 тысяч до миллиона долларов за место. Я уверен, Владимир Зеленский этого не знает, он очень порядочный человек", - заявил Гордон.
Ребята решили подзаработать. Если они сейчас по миллиону, по два миллиона долларов платят чтобы попасть в ВР, то сколько они планируют украсть когда станут депутатами? Не идут же они в ВР, как говорила мама Зеленского, чтобы в Украине стало лучше жить.