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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

П'ять політичних партій можуть пройти до Верховної Ради на дострокових виборах 21 липня.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-9 червня 2019 року, 69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 р. Ще 15% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12 % - не голосуватимуть, 4% - не визначились, передає Цензор.НЕТ.

За цим опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (10,4%), "Європейська Солідарність" (7,9%), "Батьківщина" (7,5%) і партія "Голос" (6 4%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 4,3%, Радикальну партію - 2,5%, партію "Громадянська позиція" - 2,4%, Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Разом з тим, 10,6% виборців можуть проголосувати за партію "Слуга народу" якщо партія, яку вони підтримують зараз, не братиме участі у виборах (так званий "другий вибір"); 7,8% - можуть підтримати партію "Батьківщина"; 6,7% - партію "Голос"; 6,6% - партію "Опозиційна платформа - За життя"; 5,7% - партію "Сила і честь"; 3,9% - партію "Громадянська позиція"; 3,1% - партію "Європейська Солідарність". Решта партій - менше 3%.

Також читайте: Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від "Слуги народу"

Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина і Голос проходять у Раду, - опитування Рейтингу 01
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина і Голос проходять у Раду, - опитування Рейтингу 02
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина і Голос проходять у Раду, - опитування Рейтингу 03

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 6-9 червня 2019 р.

Також дивіться: "Громадянська позиція" подала документи до ЦВК і показала повний список кандидатів у нардепи. ДОКУМЕНТ+СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132014
 
 
 Топ коментарі
 
"Слуга народа", "Оппозиционная платформа" - какие еще нужны доказательства, кто голосует за них?...

там или дебилы или вполне определившиеся, с четким планом, враги Украины....
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За п'ять з половиною тижнів до виборів вже чітко вимальовується коаліція Слуги народу та Батьківщини.. Добре було б до неї долучити й Голос - бажаю Славкові добре пощипати травички на петіному електоральному пасовищі..
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А де у Порося 24,45%?Чи їх і не було?
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"Слуга народа", "Оппозиционная платформа" - какие еще нужны доказательства, кто голосует за них?...

там или дебилы или вполне определившиеся, с четким планом, враги Украины....
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нет никаких оснований доверять проплаченным соцопросам. Но, если теоретически взять за основу то имеем такие результаты
мажоритарка -200 кресел зебилы - 107 рыги- 29 соевые- 23
бохиня - 22 голос-12 смешко- 11 грицык- 9 Ну во первых, в соцопросе хромает арифметика, во вторых коалиция не просматривается аж ні разу А главное, дo 27 октября, до дня выборов в ВР, фсё изменится кардинально. Учитывая стремительно падающий рейтинг слуги урода и динамики подьёма новых партий. У старых партий свой лекторат и ничего существенно не изменится У Пороха 25% железнорождённых и никуда они не денутся У Бохини и рыгов тож самое, свои адепты, в процентах первого тура президентской гонки. Будем посмотреть. Шоу в самом начале
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влажные мечты порохоботов, перед президентскими выборами тоже самое говорили про Петю, ан вышло по другому. Будете радоваться, если наберет хотя бы 8%, админресурса больше нет, СБУ тоже вряд ли его теперь будет поддерживать, того и гляди ПЕС пробежит мимо )))
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Не слишком ли много в Галичине , на правом берегу Днепра по-вашему "дебилов или врагов" , если за "Слугу " и там подавляющее большинство ?!

А не проще ли тогда предположить , что всё гораздо проще и виновата предыдущая власть доведшая идею патриотизма и западофилии до полного абсурда и гротеска .

Может всё-таки в 21-м веке патриотизм это не столько любовь к костям предков , к глэчикам и истории своего народа в средние века , не столько любовь к мове и родному искусстуву , сколько просто в человекалюбии , любви к простому пересичному украинцу . Уважение его личности и порой даже вполне приземлённым его нуждам и потребностям . Уважение родного менталитета своего народа .
А вот как раз обзывание этих людей дебилами и врагами -- нечто контраверсивное к понятию современного патриотизма !
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Блеск и нищета украинской политики - в парламент проходят две партии которых не существует.
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О, у зебила уже 37 %. Посмотрим что будет осенью, когда выборы пройдут "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6141
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Восени? Суд послав ЗЄлю з його роспуском ВР?
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47,5%. А осенью будет больше 50%. А евросвинарчуки скорее всего осенью и 5% не наберут.
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Ти маєш на увазі свинарчуків -Беню? Який у часи війни стибздив 5,5 млрд.доларів?
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"честный" и реформированный Порохом суд говорит, что Беня ниучемневиноват )))
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Во заживем с сентября...

Ну теперь то у Вовы не будет отмазок почему зарплата на 4000 баксов


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а голос то как туда попал?) с ляшками объединились?)
пистежь какой то) если прибыло у голоса,значит должно было убыть у евросвинарчуков или рыгов)
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смотрю с телефо́на.там ниже ******** ,как и моложено?
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Голос заберет часть у Пороха и часть у Зе! Эта часть сейчас только начнет рости. Голос еще толком не начал агитацию.
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47,5% - лохи невиліковні;
10,4% - мазохісти ватні.
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За п'ять з половиною тижнів до виборів вже чітко вимальовується коаліція Слуги народу та Батьківщини.. Добре було б до неї долучити й Голос - бажаю Славкові добре пощипати травички на петіному електоральному пасовищі..
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Повышаєшся Зебілко ватне якщо слуга урода разом з За жиддя здасть країну ****? Ти все ще Петьою живеш хворобливе?
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але ж добре шо цій шоколадній гниді дали пєндєля? правда? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3509
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У Зели 47.5% еще чуть-чуть и будет конституционное большинство.
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Бред то неси. Ты по ходу такой же спец как и твой ЗЕклоун. Погугли что такое проценты, и сколько это конституционное большинство, а потом попытайся перевести конституционное большинство в проценты. И лайкнувшие тебя зебилы пусть хоть гулом научаца пользоваца..
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То зе бабу, то за зе, а тепер за націоналістів? Чи просто голоси у прохідних відтягуєш, Дмитре?
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"готовы поддержать 47,5%"

Де 73%? Все, Узеленьский здувся? А ще і не почав "працювати"...
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Тільки смердючий хробак, як звичайне зелебобо, переводе стрілки.
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Ну так ты и есть тот "хробак". Ибо про 47,5% Зеленского свистишь, а про 7,9% Пеци- типа не замечаешь. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2023
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Это так же как все зебилы прибегают и при каждом обсероне клоуна визжат про Петю?? Бедный клоун опять ему Петя в штаны насрал -- это не сарказм был - это версия событий от зебилов сразу визжащих про Петю.
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чекушки здали купили шмурдяк і розчинилися у просторі
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Нет. Остальные "разбрелись" по своим партиям. Я вот, к примеру, голосовал и буду голосовать за Тимошенко и БЮТ. Голосование за Зеленского- ситуативное, в стиле "абынеПеця".
Для Пеци ничего не изменится, не переживай. Разве что Славко от него еще не слабо оттянет. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2189
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Вот ты реально дебил. Где я что-то писал о Порошенко? Почему тупари, вроде тебя, стрелки всегда переводят на него? У вас что, мозг вообще зеленью покрылся, а у тебя, в частности, веерно отключился?
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Да ты так не нервничай, шоколадный. 73% было во втором туре. В первом туре было 30,24%. Так что Зеленский только прибавил.
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Где вы отмороженные размножаетесь? Максим тебе уже дал, ольгинец?
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Разговаривать с тобой в духе "д*бил-не б*бил"- не собираюсь. Ибо я не есть ничтожный потрохобот, который от злобы и бессилия готов себя за дупу ухватить. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5376 Я тебе ответил четко и конкретно, на твой вопрос. Не понимаешь- не мне тебя лечить. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7134
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Ты такое смешное. Смотрю, понятие "лечение" тебе очень знакомо. У тебя с головкой не все в порядке? Понимаю. Прощаю. Покойся с миром...
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все социологи меряют с 1-м туром президентских выборов, так что у Зе рост с 32% до 47%, а вот у Петюни как раз явный спад с 16% до 8%.
Порохососы, я вас поздравляю, правильной дорогой идете , товарисчи!
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жОпаблок уже всеь свой рессурс выбрал. Осталсь Голосу и Юйле добить Петю, буедет коалиция 90%
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О клане Кацуб (теперь воткнулись во вражескую про-российскую партейку"За життя")
Семейство Кацуб отличается обостренным чувством собственной значимости, что подтверждается созданием именной компании Katsuba Corporation. Последняя на собственном сайте именуется «престижным холдингом» и «крупнейшей многовекторной корпорацией», над формированием которой «ретиво работал» старший сын Владимира Кацубы Сергей. Хотя по факту в составе семейной компании выделяется лишь несколько предприятий средней руки по производству бетона, асфальта и тротуарной плитки, а также коммерческая недвижимость в Харькове и собственный колхоз.
На газовом рынке семейство Кацуб особенно запомнилась в период президентства Виктора Януковича: в 2011 г. сыновья «единого кандидата от народа Дергачевщины» Александр и Сергей, занимая высокопоставленные должности в НАК «Нафтогаз Украины» и «Черноморнафтогазе», курировали покупку двух морских буровых вышек вдвое дороже их рыночной стоимости - за 800 млн долларов. Эта операция, по данным СМИ, проводилась Кацубами под чутким надзором тогдашнего главы «Нафтогаза Украины» Евгения Бакулина (на днях с него была снята депутатская неприкосновенность), санкционировавшего предоставление НАКом по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко беспроцентного займа «Черноморнефтегазу» на 6 млрд гривен для покупки т.н. «вышек Бойко». Кроме того, братьев Кацуб подозревали в попытке организации масштабного хищения газа в пользу юного харьковского схемщика Сергея Курченко.
В середине 2016 г Александр Кацуба был арестован и помещен в СИЗО, а в марте этого года вышел на свободу. По словам Луценко, Кацуба-младший дал показания об участии в организованной преступной группировке Курченко и возместил ущерб государству в размере 100 миллионов гривен. Судя по всему, с того момента ГПУ сняло претензии к Кацубам по всем кейсам.
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Уточнение ,жуликоватые Кацубы нашли себя в жуликоватом жОппоблоке , хотя нет никакой разницы между жОппоблоком и "За життя " .И то ,и другое - уйдёт на свалку истории .
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Ляшко и Свобода - в пролете . Туда им и дорога . Так им и надо
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формируются противники "Слуги народа" в ВР - "Оппозиционная платформа - За життя" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), партия "Голос" (6 4%) - итого 24% , если пройдет "Сила и честь" то будет 29 -30 .. Все эти как бы идеологические противники будут единым блоком противостоять большинству .Их можно объединить в группу - "нет переменам "и "не дадим олигархат отодвинуть от власти "
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В яких протоколах сіонських мудрєців ви вичитали, що Голос буде підтримувати олігархів?
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Ні, вони в тих протоколах самі вирішили написати, що "жопоблох" буде немов би проти "слухи природи" - задля того, щоб не відлякувати тих, кому незалежність України все ж таки не байдужа.
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Нет уж, спасибо. Что-то я не видел этих "патриётов" во время народных выступлений против барыги (митинги Саакашвили, к прмеру). А как их люди призывали поддержать их! Прикормлены барыгой?
Они себя сганьбили (говорю не за рядовых патриотов, которые отдают жизни за Украину на фронте), а за верхушку. Пусть продолжают ходить со смолоскыпамы. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4483
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Соя уже 5,9% Где 25%? А вот у Славика уже 5,2%. Думаю он вас в Раду и не пустет 😷
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Ну тогда будет у нас Шырка-2...
Слуга Бени + РаБоМед+БомЖуля=коалиция
Все остальные...нормальные пацыки)))
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По моему выборов у нас нет,социология заменила выборы,сами себя выбирают и назначают.0
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Для тех кт овтанке объясняю.
-Слуга - Либерально-демокртическая партия.
-Опаблок -Буржуазно демокртическая с рашстским уклоном.
-Тимошено - Социал-демокртическая партия.
-Голос - Либерально националистичечская партия
-Петя - Буржуазно-демкератическая с прозападным уклоном.
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-Петя- Барыжна- все для этого обещальная...с уклоном собственного обогащения
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Во-во , ОПА и Пэпе идеалогически близки по гаслам ... Но если Чернышевский ставил в гасло вопрос "Что делать" , то эти - "у кого сосать" ... ОПА выбрала ***** , Пэпины выбрали МВФ и западные корпорации ....
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Есть шанс реальный для людей все изменить, нет, блть, опять за полукацапню, полужидовню и олигархню,за чисто рыгов вообще молчу.Почему не за проукраинскую партию новую такую как Голос.Вам шо всем мозги перепрошили с какими то левыми драйверами?Когда вы ска жить будете , если опираетесь на коломойских с кучмами и украинофобами разными?Вам мова на кадык чтоли жмёт,или вам эти суды с донецкими пидосудьями так милы сердцу?Собаку всегда тянет на свою же блевотину, это как раз про любителей менять ошейники на своей шее с лейбами ахметов ,коломойский, фирташ ,пэця , пинчук.Копрофилы *** сцыкливые и никчёмные ска.
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Тиждень тому в цій контори було Слуга 48,2 (-0,7), Солідарність 7,8 (+0.1), Голос 5,6 (+0.9)
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изменения в рамках погрешноти опроса.
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рейтинг "серед усіх" навпаки у "слуги" росте,був 30%,зараз 37%
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Для тех кто хочет пройти в Раду должны понять!!!! Что топить партии с рейтингом 10 и менее процентов нет смысла!!!! Так себе проходной процент не получите!!! Топить есть смысл "Слугу Народа", пусть с рейтингом 47%!!!! Вот с него можете себе отгрызть рейтинг!!!!!
Особенно это касается Ляшко!!! Его фразеология, сегмент избирателя , имидж хорошо ложится на Зеленского и Слугу Народа!!! Он вполне со своей народной и молодежной риторикой может с 2% сделать себе 5%!!! Погасив рейтинг Слуги на 10%!!!!
Ему нужны только СМИ для раскрутки!!!!
Ляшко при медиа поддержке моет стать килером Слуги Народа!!!!
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Ахметка то бабла більше ПРофурсетке шЛяшко ..не дає !
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Это меня не сильно интересует!!! А для удара по команде Коломойского он самое оно!!!
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Невже Смєшко таки не добіжить до Ради,тримаючи за однією щокою нардепів із Самопомочі,за другою - з БПП?..
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Довго ще будуть блудити українці серед трьох сосен, щоб досягти найкращого в світі скандинавського життя, до якого привели їх демсоци!!!
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Рейтинги близки к обьективньім , но мажоритарка сильно смажет расстановку сил в Раде. Там среди 226 "независимьіх" окажется много замаскированньіх рьігов и сои .
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какие 47.5%?
уже и 47.5% то и нет.
к октябрю процентов 6% не боле и то, только за счет полных дегенератов.
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"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга".- уверен, что "ГОЛОС" Вакарчука будет на втором месте, в худшем случае, к сожалению, поздно начали они избирательную компанию, но будет очень плохо, если в ВР не попадут объединённые националисты, тогда некому будет в ВР заткнуть в ж.пу пятую колонну беса путлера, антиураинцев, типа медведчука, рабиновича, червоненка, и прочую сволоту, которую притащил к власти офшорный, шоколадный Пахан, они сейчас лезут из кожи вон, поскольку на них давит кремлёвский бес, чтобы они отрабатывать по полной, нефтедоллары.
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из славика политик как из его папы хабаривнебрав "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3950
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Кто эти люди????
Я не понимаю что твориться с нашим народом. Янукович полностью узурпировал власть в стране. С помощью своих марионеток, смотрящих и прочей швали от партии регионов грабил страну в немыслимых масштабах. Люди отдали свои жизни дабы его скинуть. Часть рыгалов быстро перекрасилась, отреклись от "батька" и оплатили Порошенко свою неприкасаемость. Сейчас они якобы "раскололись". Вышки Бойко, говорящая голова Рабинович и тупая голова Королевская и прочие Левочкины под эгидой Медведчука! - родственника @ла отжавшего Крым, Донбасс и убивающего каждый день истинных Украинцев набирают 10.4%
Люди вы там в хлам долбанутые??? Вам что еще в жизни надо сделать, чтобы мозги вправить? Эти люди должны сидеть на пожизненном или по подвалам СБУ. Ну жесть просто. Говорят еще в роисии население терпилл. В зеркало посмотрите.
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И вот в очередной раз стаду баранов, именуемому еще, как "электорат" одевают шоры с помощью "рейтингов", обьясняя за кого стадо-лохторат должно проголосовать на выборах.Т.е. не за тех за кого вздумается, а исключительно из навязаного баранам списка-"рейтинга проходных партий".
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До тупорылых соевых никак не может дойти,что своим воем они ежедневно добавляют доли процентов до рейтинга "Слуги народа".Грабли на которые они наступили на выборах президента ничему не научили и теперь ,для лучшего эффекта .они решили на них прыгнуть.
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У соцмережах взялися активно обговорювати 73 номер у списку "Слуги народу" на парламентські вибори. Це - Ірина Панченко, 25-річна юристка та світська левиця, а ще, як пишуть інтернет-користувачі, - донька впливового бізнесмена із Кропивницького, Сергія Панченка. У соцмережах також вказують, що чоловік відомий у кримінальних колах, а також, що за прохідне місце доньки у парламент заплатив чималу суму - 2 мільйони доларів.

"В вашу фракцию уже затягивают троянских коней, в список. Там уже, как мне говорят, продают места, от 500 тысяч до миллиона долларов за место. Я уверен, Владимир Зеленский этого не знает, он очень порядочный человек", - заявил Гордон.
Ребята решили подзаработать. Если они сейчас по миллиону, по два миллиона долларов платят чтобы попасть в ВР, то сколько они планируют украсть когда станут депутатами? Не идут же они в ВР, как говорила мама Зеленского, чтобы в Украине стало лучше жить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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