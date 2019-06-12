EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1017  18
Все про:ВР (4962) ТСК (78) закон (713) Зеленський (1679) Парубій (1101)

 Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Парубій написав у Twitter.

"Сьогодні підписав Закон України №1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" і передав його на підпис Президенту України", - написав він.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про ТСК не змінює механізму роботи комісій, а впорядковує та уточнює його, - Вінник

Як повідомлялося, новий закон передбачає, як буде працювати ТСК під час процедури імпічменту президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132012
 
   
 Топ коментарі
 
може абонемент к психиатру
 показати весь коментар
 
Да ну? Там же прописан импичмент

Посмотрим, как пацан слово держит

Хо чего тут смотреть... наложит, скорее всего в штаны вето
 показати весь коментар
 
А шо там со следственной на Гриценко?
Столько вони!!!!! И в результате маленький пук!
Винник! Ауууууу!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Да ну? Там же прописан импичмент

Посмотрим, как пацан слово держит

Хо чего тут смотреть... наложит, скорее всего в штаны вето
 показати весь коментар
 
 
открыт прямой путь под инпичмент ***********
 показати весь коментар
 
А шо там со следственной на Гриценко?
Столько вони!!!!! И в результате маленький пук!
Винник! Ауууууу!
 показати весь коментар
 
 
Не спіши. Гриценка не чіпали, бо був канд. у пр. А зараз візьмуться по повній програмі, до 31 жовтня ще далеко.
 показати весь коментар
 
Вы наверно путаете причины и следствие!
Следите за фактами и логикой!
Гриценко 5 лет не был кандидатом - его не трогали!
Стал - открыли след комиссию, которая кроме бла бла ничего не дала.
Опять не кандидат - все заглохли!
Спорим на штуку бакинских, что эта след комиссия не приведет ни к каким уголовным делам против Гриценко!
 показати весь коментар
 
Є такий фактор як помста, він об'єднує причину з наслідком.
 показати весь коментар
 
Гиценко забрав голоси Юлі та інших одержимих владою.
 показати весь коментар
 
ЗЄпрєз образив(принизив) ВР. Нажив собі ворогів на рівному місці(в ній були депутати які його підтримували). Вето долається 300 голосами.
 показати весь коментар
 
100% побоится подписывать,если выборы неперенесут,то преодолевать вето предстоит уже новой Раде,а там расклад уже будет иной.зелень сейчас просто будет затягивать с подписанием,с т р а ш н о!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПарубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії
 
 
 
 
 
 вгору