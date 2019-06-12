 Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Парубій написав у Twitter.
"Сьогодні підписав Закон України №1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" і передав його на підпис Президенту України", - написав він.
Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії (ТСК) і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.
Як повідомлялося, новий закон передбачає, як буде працювати ТСК під час процедури імпічменту президента.
Посмотрим, как пацан слово держит
Хо чего тут смотреть... наложит, скорее всего
в штанывето
Столько вони!!!!! И в результате маленький пук!
Винник! Ауууууу!
Следите за фактами и логикой!
Гриценко 5 лет не был кандидатом - его не трогали!
Стал - открыли след комиссию, которая кроме бла бла ничего не дала.
Опять не кандидат - все заглохли!
Спорим на штуку бакинских, что эта след комиссия не приведет ни к каким уголовным делам против Гриценко!