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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (1679) Інститут нацпам'яті (104) Порошенко (9035) В'ятрович (152)

 Президент України Зеленський має шанс стати українським президентом, - В'ятрович

Президент України Володимир Зеленський може стати українським президентом, якщо не буде скасовувати досягнення останніх 5 років у гуманітарній сфері.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Часто говорять, апелюючи до досвіду Порошенка, що не можна стати президентом України, звертаючись винятково до гуманітарної політики. Але я б додав, що не можна залишитися президентом України, ігноруючи питання гуманітарної політики. Україна попри слабкість інституцій має фермент, який перетравлює політиків. І хто б не став президентом України, він має два вибори: або стати українським президентом або перестати бути президентом України. Віктор Янукович – це приклад того, хто не зумів чи не захотів стати українським президентом. І він перестав бути президентом України. Інші президенти тією чи іншою мірою стали українськими. Це стосується ідеолога комуністичної партії Кравчука і "червоного директора" Кучми. Це стосується і Порошенка, який не починав як патріотичний політик. Був російськомовним у побуті і прихожанином московської церкви, а закінчив тим, хто проводив чітку антиросійську політику", - сказав він.

На запитання, наскільки щирим є патріотизм Порошенка, директор УІНП зазначив:

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Якщо чесно, мене це не особливо цікавить. Важливо, щоб він виконував те, що належить президенту України. Безперечно, краще було б, щоб це проростало внутрішньо. І мені здається, що є внутрішні перетворення цієї людини. Навіть якщо це починалося як театральне дійство. І навіть якщо Зеленський почне гратися в українського президента, я думаю, що це буде хороший шлях до того, щоб стати українським президентом.

Комментируя, как складываются его отношения с командой Зеленского, Вятрович сказал, что оно происходит преимущественно в соцсетях.

"...Зараз спілкування і моє персональне, й Інституту Нацпам'яті, і громадськості, яка зацікавлена у збереженні здобутків у гуманітарній політиці , спілкування з АП відбувається таким чином, що якщо робляться якісь дурниці, то ми б'ємо на сполох, а потім АП намагається від цих дурниць відмежуватися. Очевидно, що це не достатньо ефективне спілкування. Я готовий до співпраці в будь-якому масштабі.

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Є чіткі лінії, за які не дозволю заступати жодному з керівників держави. Йдеться про спроби підважити здобутки останніх 5 років стосовно формування політики національної пам'яті та захисту української мови. Тобто якщо подібні речі будуть, то ми намагатимемося боротися проти цього.

Допоки крісло керівника Інституту національної пам'яті є ефективним інструментом реалізації політики національної пам'яті так, як ми бачимо її, я готовий використовувати його. Як тільки я побачу, що немає жодних можливостей, я спокійно піду в громадську сферу", - зазначив історик.

Повне інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132011
 
   
 Топ коментарі
 
З ватника українець - нікакой. Президент Украины Зеленский имеет шанс стать украинским президентом, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4999
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С каждым днем, к сожаления, этот шанс становится все призрачнее...
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будет, к сожалению, будет отменять достижения... для него это "термосы" и прочие порнодостижения малоросов...(
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Ну и слава Богу если Зеленский не станет "патриотом" в стиле Пороха. Одного хватило, напатриотил на 20 лет с конфискацией.
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будет, к сожалению, будет отменять достижения... для него это "термосы" и прочие порнодостижения малоросов...(
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С каждым днем, к сожаления, этот шанс становится все призрачнее...
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ЗЄпрєз може зробити несподіваний крок - на весь Світ, публічно проспівати "путін *****" і почати тарабанити ним по клаві рояля доки не стече весь ботокс(можна і муляжем)
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А кумахуйла, допу, гєшу, трухана, суку православну і т.д. не треба посадити?
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Наведи приклад результатів його роботи в Харкові.
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ПЕСинаи его отребье имеет шанс сесть на парашу
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за это голосовало 75% украинцев,
надеемся,

ждем,
верим,
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Поки що ЗЄля є пародією на президента, чим він і займався до 21 квітня.
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Парашенко был проукраинским? Я падсталом Президент Украины Зеленский имеет шанс стать украинским президентом, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4161
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...а ты местный иксперд по натяжкам, максимка? Президент Украины Зеленский имеет шанс стать украинским президентом, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9815
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Как зовут собаку Зеленского, интеллектуалы? Это тест на айкю для зебилов. Президент Украины Зеленский имеет шанс стать украинским президентом, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7939
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Ты проводишь тест на IQ одним вопросом на общую эрудицию, что в корне неверно.
Ты свой же тест не сдал
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И всё-таки как зовут собаку Зеленского?
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...поздравляю тебя с приступом самокритики, вася, только поздновато он у тебя произошел... Президент Украины Зеленский имеет шанс стать украинским президентом, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2943
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Хто по твоєму проукраїнський в нинішній владі і що по твоєму значить бути проукраїнським?
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"Был русскоязычным в быту и прихожанином московской церкви, а закончил тем, кто проводил четкую антироссийскую политику",а 73% доказывали обратное и теперь преЗЕдент стал проводить антироссийскую политику,якобы Президент Украины Зеленский имеет шанс стать украинским президентом, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1004
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Яка різниця між проукраїнським мародером і проросійським?
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В конце срока каждый президент становится "бандеровцем". Этот путь уготован и Зеленскому, соседний мордор не дает другого выбора.
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Або стає "хряком лєгітімним" у Ростові. Тобто, Зє варто пам'ятати деякі власні жарти, аби самому там не опинитися. Побачимо, на що й на скільки його вистачить...
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Теперь буду знать что обворовывать свою воюющую армию - верный признак глубокого патриотизма. Сокращение численности населения Украины на 5+ миллионов - еще один показатель настоящего патриота. Ну и какой патриот во время войны не имеет свечной заводик в стане врага и не платит врагу налоги?
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Особенно понравился этот кусочек:
На вопрос, насколько искренним является патриотизм Порошенко, директор УИНП отметил: "Если честно, меня это не особо интересует...".
То есть, патриотизм это не то что в сердце, а только внешняя маска. Играй в патриота и всё будет хоккей. Петя и играл, пока не доигрался.
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Хех. Патриотизм - это всего лишь понятие. И каждый его трактует на свой лад.
Кто-то очень любит свою Украину и хочет как можно быстрее прекратить войну, даже если для этого нужно войти в состав РФ. А кто-то очень любит свою Украину и готов воевать по всей стране, с авиацией и артиллерией, чтоб послевоенные развалины городов стали независимыми и свободными.
Так вот эти 2 патриота глотки друг другу перегрызут в выяснениях, кто из них патриот, а кто - нет.
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А ще є "дуже-дуже сумнівні патріоти", які крок за кроком підсилюють країну, розвиваючи армію (в т.ч. власним коштом) і одночасно укріплюючи антимосковську коаліцію - і не зважаючи на лайно , що летить із вітродуя. На жаль, "прогресивні 73%" таких на другий термін не переобирають.
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Не, первые то вата и маргиналы.
Все просто, ты или за русский мир или за украинский мир, который охраняет украинская армия.
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Знов перекладений гуглом український текст з якогось ресурсу - "Важно, чтобы он выполнял то, что принадлежит президенту Украины." Явно ж було "належить". А української версії на 17:09 на сайті ще нема.
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Єврей та ще й політичний блазень не може бути справжнім українським президентом!!!
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ВЯТРОВИЧ, ОПОХМЕЛИСЬ. ОН И ТАК УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ!
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НЕТ у зеро шансов - он российский шовинист.
После выборов в Раду откроется во всей красе.Президент України Зеленський має шанс стати українським президентом, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 8614
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрезидент України Зеленський має шанс стати українським президентом, - В'ятрович
 
 
 
 
 
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