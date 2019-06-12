 Президент України Зеленський має шанс стати українським президентом, - В'ятрович

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Часто говорять, апелюючи до досвіду Порошенка, що не можна стати президентом України, звертаючись винятково до гуманітарної політики. Але я б додав, що не можна залишитися президентом України, ігноруючи питання гуманітарної політики. Україна попри слабкість інституцій має фермент, який перетравлює політиків. І хто б не став президентом України, він має два вибори: або стати українським президентом або перестати бути президентом України. Віктор Янукович – це приклад того, хто не зумів чи не захотів стати українським президентом. І він перестав бути президентом України. Інші президенти тією чи іншою мірою стали українськими. Це стосується ідеолога комуністичної партії Кравчука і "червоного директора" Кучми. Це стосується і Порошенка, який не починав як патріотичний політик. Був російськомовним у побуті і прихожанином московської церкви, а закінчив тим, хто проводив чітку антиросійську політику", - сказав він.

На запитання, наскільки щирим є патріотизм Порошенка, директор УІНП зазначив:

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Якщо чесно, мене це не особливо цікавить. Важливо, щоб він виконував те, що належить президенту України. Безперечно, краще було б, щоб це проростало внутрішньо. І мені здається, що є внутрішні перетворення цієї людини. Навіть якщо це починалося як театральне дійство. І навіть якщо Зеленський почне гратися в українського президента, я думаю, що це буде хороший шлях до того, щоб стати українським президентом.

Комментируя, как складываются его отношения с командой Зеленского, Вятрович сказал, что оно происходит преимущественно в соцсетях.

"...Зараз спілкування і моє персональне, й Інституту Нацпам'яті, і громадськості, яка зацікавлена у збереженні здобутків у гуманітарній політиці , спілкування з АП відбувається таким чином, що якщо робляться якісь дурниці, то ми б'ємо на сполох, а потім АП намагається від цих дурниць відмежуватися. Очевидно, що це не достатньо ефективне спілкування. Я готовий до співпраці в будь-якому масштабі.

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Є чіткі лінії, за які не дозволю заступати жодному з керівників держави. Йдеться про спроби підважити здобутки останніх 5 років стосовно формування політики національної пам'яті та захисту української мови. Тобто якщо подібні речі будуть, то ми намагатимемося боротися проти цього.

Допоки крісло керівника Інституту національної пам'яті є ефективним інструментом реалізації політики національної пам'яті так, як ми бачимо її, я готовий використовувати його. Як тільки я побачу, що немає жодних можливостей, я спокійно піду в громадську сферу", - зазначив історик.

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