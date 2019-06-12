 Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку №73 - Ірину Панченко

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку політсили в Facebook.
"Постпраймеріз ще не почалися, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73, вибула зі 100 претендентів у виборчому списку", - сказано в повідомленні.
Причини виключення Панченко при цьому не вказують.
У партії підкреслили, що результати постпраймеріз будуть відомі після наступного етапу з'їзду партії в липні.
hr@ze2019.com
как гаврилюк
Ответ Вацлава Гавела на вопрос: Зачем вы проводите люстрацию и даёте власть молодым - они ж ничего не умеют?
шо не так? жала бы себе на кнопку вместе с Жаном
а виключають невідомо ким "упартії". Абсолютний юридичний POHUYізм.
грит - а ну...в глаза смотреть...а не на чужих баб коситься... ))))