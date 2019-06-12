 Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку №73 - Ірину Панченко

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку політсили в Facebook.

"Постпраймеріз ще не почалися, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73, вибула зі 100 претендентів у виборчому списку", - сказано в повідомленні.

Причини виключення Панченко при цьому не вказують.

Читайте також: Ексдепутат Одеської міськради Співак і фехтувальник Гутцайт вирішили не балотуватися в Раду від "Слуги народу"

У партії підкреслили, що результати постпраймеріз будуть відомі після наступного етапу з'їзду партії в липні.