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Все про:вибори (3957) Слуга народу (41)

 Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку №73 - Ірину Панченко

Зі списку партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради після додаткової перевірки виключили юриста, випускницю Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ірину Панченко (№73).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку політсили в Facebook.

"Постпраймеріз ще не почалися, а зміни у списку вже відбулися. Після додаткової перевірки Панченко Ірина Сергіївна, №73, вибула зі 100 претендентів у виборчому списку", - сказано в повідомленні.

Причини виключення Панченко при цьому не вказують.

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У партії підкреслили, що результати постпраймеріз будуть відомі після наступного етапу з'їзду партії в липні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132009
 
 
 Топ коментарі
 
То есть в багаже президента выступление без штанов на сцене - нормально, а снимки ню кандидата в депутаты - аморально?
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Да, отказалась провести ночь со Стефанчуком. Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко - Цензор.НЕТ 9997 Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко - Цензор.НЕТ 510
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Мені байдуже до цієї Панченко, але мене дивує, яким чином вирішуються питання - затверджували список З'ЇЗДОМ (найвищий орган партії),
а виключають невідомо ким "упартії". Абсолютний юридичний POHUYізм.
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И я не умею готовить, но люблю есть шаурму и фамилия правильная. Возьмите меня на № 73. ))
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А бабки ей Зеля вернул? Или как всегда?
Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку №73 - Ірину Панченко - Цензор.НЕТ 8609
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Бабоса не вистачило на місце в списку.
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она бы отработала потом
как гаврилюк
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Да, отказалась провести ночь со Стефанчуком. Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко - Цензор.НЕТ 9997 Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко - Цензор.НЕТ 510
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ну зато теперь у тебя шансы появились)
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Все просто - просто кто то внес хорошую сумму за место в 100 и кому то пришлось подвинуться. Кому то - это тому кто скорее всего вообще ничего не внес
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Это мажорка, и за нее спокойно могут заплатить. По какой бы причине ее не избрали, это пятно на репутации, когда большинство граждан мягко говоря недолюбливают высокомерных и наглых мажоров.
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Да там скандальчик был из-за папаши и её голых снимков.
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То есть в багаже президента выступление без штанов на сцене - нормально, а снимки ню кандидата в депутаты - аморально?
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научные методики объясняют всё: стефанчуку не дала.... а ты бы дал?
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Лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа.
Ответ Вацлава Гавела на вопрос: Зачем вы проводите люстрацию и даёте власть молодым - они ж ничего не умеют?
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Дык бениного бобика еще одного нужно в список добавить
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№73 для ЗЄлі сакральний - туди не юриста треба, а якогось родича чи лисого.
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Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко - Цензор.НЕТ 7481
шо не так? жала бы себе на кнопку вместе с Жаном
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Жан с некоторіх пор стал Жанной. Как лег под Стефанчука и прочих слуг..
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Заготовленная показуха для зебилов, чтобы те пищали от щастя
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Порохосвины голосуют только за уже проверенных людей. Проверенных 30-ти летним опытом работы в правительстве и раде. Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку №73 - Ірину Панченко - Цензор.НЕТ 2380
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Вчера был по делам в Одессе... присмотрелся на рекламные щиты сепаров Доверяй делам (труханов кернес), практические идентичная цветовая гамма и стилистика со Слугой Народа. Это кто-то может объяснить?
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Косят под тех, кто на ходу, все же просто.
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От перенесуть вибори - більше часу буде на це праймеріз; може, взагалі весь список обнулиться...
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Мені байдуже до цієї Панченко, але мене дивує, яким чином вирішуються питання - затверджували список З'ЇЗДОМ (найвищий орган партії),
а виключають невідомо ким "упартії". Абсолютний юридичний POHUYізм.
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З"їзд партії в липні, про що ти? Та не в цьому діло. якщо є якийсь відведений час, кандидатів потрібно перевіряти, а на з"їзді приймати рішення. Але - з"їзд в липні!
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Панченко-депутат, это пятно на репутации любой партии. 25-летняя мажорка, дочь богатого отца, ездит на Бентли, любит тусовки. Какой из нее депутат? Богатство, как и бедность, не порок, но есть просто богатые люди, к которым нет ненависти и неприязни, а есть мажоры - наглые, высокомерные. В Украине большинство населения крайне отрицательно относится к мажорам и ставить их в свои списки - это полный провал.
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хахаха Пишут, что за нее папа заплатил. А деньги папе вернули? Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку №73 - Ірину Панченко - Цензор.НЕТ 7630
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та Ленка Зеленская кипишнула...
грит - а ну...в глаза смотреть...а не на чужих баб коситься... ))))
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а куди це ії поклали? це вона в біде з квітами лежить?
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симпотная, будет сильно отвлекать мужчин от дел)
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після постпраймериз лишаться лише маріонетки олігархів.
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