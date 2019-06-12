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Все про:Коломойський (415) баскетбол (16)

 Син олігарха Коломойського Григорій після невдалого сезону в баскетболі за кордоном їде в Україну грати за БК "Дніпро"

Син олігарха Ігоря Коломойського Григорій планує приїхати в Україну, щоб грати за баскетбольний клуб "Дніпро".

Про це "КП" в Україні" розповів президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Такою командою став БК "Дніпро". Зараз він ненабагато посилить команду. Він ще молодий, але дуже сильно любить баскетбол. І дуже багато працює над собою", - повідомив Бродський.

На цей момент Григорій Коломойський виступає за ізраїльський клуб "Маккабі Рішон ле-Ціон".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова. ФОТО

Як стверджує видання, оцінювати Григорія Коломойського як гравця складно, адже ігрового часу у нього в цьому сезоні навряд набралося в цілому трохи більше 10 хвилин: за "Маккабі Рішон ле-Ціон" він зіграв сумарно 9 хвилин, за них зробив лише один підбір і не набрав жодного очка. Ще чотири хвилини на майданчику він провів у складі команди коледжу "Вікінги" з Клівленда, де теж нічим не відзначився, крім промахів.

Син олігарха Коломойського Григорій після невдалого сезону в баскетболі за кордоном їде в Україну грати за БК Дніпро 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132008
 
 
 Топ коментарі
 
мало нам бени так еще и мойша приедет
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мало нам бени так еще и мойша приедет
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"На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались."
Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Всякий должен оставаться на своем месте, при исполнении своих обязанностей.
Почти на каждом шагу приходится выслушивать суждения вроде следующих: «правда, что N ограбил казну, но зато какой патриот!» или: «правда, что N пустил по миру множество людей, но зато какой христианин!» - и суждения эти не только не убивают нашу совесть, но даже не удивляют нас».

(М.Е.Салтыков-Щедрин)
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Цинізм мародерів нема меж, вони вже себе патріотами охрестили.
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«Патриотизм - последнее прибежище негодяя». (Самуэль Джонсон).
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Zalko konecno kluba kak Dnipr imeja takogo igroka vygrat budet slozno i liubogo sopernika Сын олигарха Коломойского Григорий после неудачного сезона в баскетболе за границей едет в Украину играть за БК "Днепр" - Цензор.НЕТ 3083
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обрезанные мухи слетаются на украинский мед. насекомые, вам не сюда, ориентируйтесь на буквы WC, М и Ж. попутного ветра.
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А ведь мог и в "вечерний квартал",а там и до АП не очень далеко Сын олигарха Коломойского Григорий после неудачного сезона в баскетболе за границей едет в Украину играть за БК "Днепр" - Цензор.НЕТ 9633
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Ну че , зебилоиды ? Об этом дитяте тоже будете говорить " А вот его бы в окопы . " ? Или эта тема ушла вместе с Порохом ?
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... а вот и министр спорта наклюнулся... А вы говорите, все 95 квартал! Никакого кумовства!
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Оно мов не знает. Никаких из общепонятных в Украине
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так а ему и не надо...прессекретутка будет за него гундеть))))
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Да ладно. Давно уже писали, что забирает сынулю от злого госдепа от греха подальше после открытия дел ФБР по самому Коломойскому-старшему.
Тяжело мальчику будет в Украине после жизни в Швейцарии и Америке.
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А ти сам звідкіля? З Дніпрожидовська? Обрізанець марамойський? Ти з якої дірки виліз, не з такої самої? Чи тебе миші винесли через дупу? Твоя співплемінниця Фаїна Ранєвска добре сказала:"Жизнь - это затяжной прыжок из ***** в могилу". Чи твої вялікадзеРжавыє витоки походять з Валдайської вазвішеннасті? Час вже давно переходити на державну мову, або тобі хочаб на ідіш. Бридко кагтавиш разєянським есперанто!
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Уже и в баскетбол по блату устраивают... Можно было, кстати, в список Слуги народа пристроить или министром спорта.
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Для начала надо какой-то повод для натурализации...
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Спешите видеть: хєбрей косящий под Жанну Беленюка.
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Вообще похвала парню. Мог бы в генделыках на Мальдивах жизнь прожигать или по ночному Киеву под сливой гонки устраивать, а вон на таком уровне спортом занимается.
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Шо Ви... шо Ви!!! Не кошерное это дело! Он и из Израиля драпает, чтобы не загребли в Цахал! Там же и тёлки - военнообязанные!!! А тут такой обрез центровой! А арабы реальные... и жизнь одна, гэйм-овер-перезагрузка не катят! Низзя-я-я... папи подсуетился...

- Сыначка, иди домой!
- Я уже хочу писять?
- Нет, ты хочешь кушать.

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Ну, да, оно конечно, когда ФБР кукловода фигляра папашу Коломойшу за цугундер взяло за ворованные деньги вкладчиков ПриватБанка, на которые и сынуле в США Беня недвижимости не хило прикупил, то самое время в Украину ехать. К слову, баскетболист - значит здоров и к призыву в ряды ВСУ пригоден. Или папа справку про энурез прикупит?
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А йон - гражданин Швейцарии. во всяком случАе, как hometown у него указана Geneva, Switzerland.
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был как-то у Днепропетровска (Днепр по современному) хороший футбольный клуб "Днепр"
(пока коломойше не надоело из себя мецената корчить...)
есть у Днепра баскетбольный клуб "Днепр"... хороший, наверное...)))) есть
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так и я о том....надоест и это клуб канет, как футбольный
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Да...уж
Спортивные достижения Гришы за сезон поражают воображение
Ну ничего...папа отожмет тебе клуб малыш))))
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видимо,кроме фамилии своего отца у парня ничего нету
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Папа ребенку клубик купил,чтобы рябенок яго опустил
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Икак это так случилось, что он не попал под киднепинг ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСин олігарха Коломойського Григорій після невдалого сезону в баскетболі за кордоном їде в Україну грати за БК "Дніпро"
 
 
 
 
 
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