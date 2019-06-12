 Син олігарха Коломойського Григорій після невдалого сезону в баскетболі за кордоном їде в Україну грати за БК "Дніпро"

Про це "КП" в Україні" розповів президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Такою командою став БК "Дніпро". Зараз він ненабагато посилить команду. Він ще молодий, але дуже сильно любить баскетбол. І дуже багато працює над собою", - повідомив Бродський.
На цей момент Григорій Коломойський виступає за ізраїльський клуб "Маккабі Рішон ле-Ціон".
Як стверджує видання, оцінювати Григорія Коломойського як гравця складно, адже ігрового часу у нього в цьому сезоні навряд набралося в цілому трохи більше 10 хвилин: за "Маккабі Рішон ле-Ціон" він зіграв сумарно 9 хвилин, за них зробив лише один підбір і не набрав жодного очка. Ще чотири хвилини на майданчику він провів у складі команди коледжу "Вікінги" з Клівленда, де теж нічим не відзначився, крім промахів.
мойшаГойша... Гойша...
Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Всякий должен оставаться на своем месте, при исполнении своих обязанностей.
Почти на каждом шагу приходится выслушивать суждения вроде следующих: «правда, что N ограбил казну, но зато какой патриот!» или: «правда, что N пустил по миру множество людей, но зато какой христианин!» - и суждения эти не только не убивают нашу совесть, но даже не удивляют нас».
(М.Е.Салтыков-Щедрин)
Тяжело мальчику будет в Украине после жизни в Швейцарии и Америке.
- Сыначка, иди домой!
- Я уже хочу писять?
- Нет, ты хочешь кушать.
(пока коломойше не надоело из себя мецената корчить...)
есть у Днепра баскетбольный клуб "Днепр"... хороший, наверное...)))) есть
Спортивные достижения Гришы за сезон поражают воображение
Ну ничего...папа отожмет тебе клуб малыш))))
Yuri Gromov
Так Беня і є господарем БК "Дніпро".