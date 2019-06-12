 Українські військові зайняли нові позиції в Мар'їнці, до окупованого Донецька кілька сот метрів, - 24-та ОМБ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це в ефірі радіостанції "Армія FM" 12 червня повідомив пресофіцер бригади Назар Ільницький.



"Розвідники бригади зайшли в так звану сіру зону для того, щоб покращити своє тактичне положення – відсунути свою глибину від місцевого населення. Цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням. Спланували, розробили все до деталей і виконали. Це важливо, адже забезпечує більшу безпеку для населення, воно знаходитиметься набагато дальше від лінії зіткнення... Це також покращує і наше положення, звідси краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії", – сказав Ільницький.



За його словами, таким чином, у Мар'їнці вже практично не залишилося "сірої зони", а до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька від нових позицій – 100–250 метрів.



Цю інформацію підтвердив у Фейсбуці військовий кореспондент ТРК "Україна" Олексій Кашпоровський.



"Українська армія практично повністю контролює Мар'їнку. Фактично позиції армійців тепер знаходяться усього в парі сотень метрів від Олександрівки і самого Донецька. А "сіра зона" пересунулася в Трудовський район. Завдяки просуванню "королівської" піхоти жителям Мар'їнки буде менше прилітати. Як на мене, це найкраща демонстрація стратегії "Перестати стріляти". Скрізь, де українська армія йде вперед – Маріуполь, Слов'янськ, Лисичанськ, різко перестають стріляти. Пропоную сепарам взяти на замітку – якщо вони справді хочуть миру", – написав він.

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