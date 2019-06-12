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Все про:Мар'їнка (424) 24 омб імені князя Данила Галицького (71)

 Українські військові зайняли нові позиції в Мар'їнці, до окупованого Донецька кілька сот метрів, - 24-та ОМБ

Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це в ефірі радіостанції "Армія FM" 12 червня повідомив пресофіцер бригади Назар Ільницький.

"Розвідники бригади зайшли в так звану сіру зону для того, щоб покращити своє тактичне положення – відсунути свою глибину від місцевого населення. Цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням. Спланували, розробили все до деталей і виконали. Це важливо, адже забезпечує більшу безпеку для населення, воно знаходитиметься набагато дальше від лінії зіткнення... Це також покращує і наше положення, звідси краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії", – сказав Ільницький.

За його словами, таким чином, у Мар'їнці вже практично не залишилося "сірої зони", а до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька від нових позицій – 100–250 метрів.

Цю інформацію підтвердив у Фейсбуці військовий кореспондент ТРК "Україна" Олексій Кашпоровський.

"Українська армія практично повністю контролює Мар'їнку. Фактично позиції армійців тепер знаходяться усього в парі сотень метрів від Олександрівки і самого Донецька. А "сіра зона" пересунулася в Трудовський район. Завдяки просуванню "королівської" піхоти жителям Мар'їнки буде менше прилітати. Як на мене, це найкраща демонстрація стратегії "Перестати стріляти". Скрізь, де українська армія йде вперед – Маріуполь, Слов'янськ, Лисичанськ, різко перестають стріляти. Пропоную сепарам взяти на замітку – якщо вони справді хочуть миру", – написав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132005
 
   
 Топ коментарі
 
Кучму без оружия в блиндаже посадили?
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При Пете освободили 2/3 Донбасса.
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Кучму без оружия в блиндаже посадили?
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Новоиспеченный лейтенант Баканов
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Очень хорошо, что наши потихоньку продвигаются к границе.Это радует.
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Это же надо, к чему ведет строгое соблюдение перемирий и минских соглашений!
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если они последуют твоему совету - то им надо спрятаться подальше от передовой и перестать рисковать жизнями.

Хочешь сказать что-то толковое и поддержать ребят на передовой - пожелай им удачи.

не надо тупить.
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слава Богу, что армия еще по инерции работает. если там зависнет, то будет ПЗДЦ!
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"Предлагаю сепарам взять на заметку, если они и вправду хотят мира", - написал он."
То не сепары, то оккупанты и коллаборанты.
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Конституцию уже поздно...

Самое время уголовный кодекс начинать читать... Кстати, у Луценко точно есть
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Террористы спровоцировали перестрелку с подразделением ОС на Донбассе: уничтожены пять наемников РФ, - ГУР
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При пеце все стояло и даже победа над противником
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Все время на этом ресурсе за мир топил но видимо большой войны таки не избежать! *Серая зона* закончилась и дальше уже замес с вероятным ударом армии РФ, пусть будет война и это быстрей закончится.
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РФ не полезет больше никуда желающих всё меньше в окопах торчать...так что если Украина сама всё зделает то РФ скажет во видите мы же говорили мы здесь не причём, вопрос как это бл№ть всё восстановить потом...
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Там от одного желающего в Кремле все зависит.
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Не шаришь ты в геополитике мой друг совсем Українські військові зайняли нові позиції в Мар'їнці, до окупованого Донецька кілька сот метрів, - 24-та ОМБ - Цензор.НЕТ 4067
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Так по-немногу, до украино-российской границы, а потом и далее...
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Аж до самой мацквы, там тоже украинцы имеются.
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Любимая шахта "Трудовская" у Брежнева.....
Все приезды Лени в Донецк не обходились, без посещения шахты,и его кореша Стрельченко...
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Українські військові зайняли нові позиції в Мар'їнці, до окупованого Донецька кілька сот метрів, - 24-та ОМБ - Цензор.НЕТ 5291
а еще на Арсена гнали неблагодарные
до донецка 100 м осталось
на самом деле не пойму, хорошая новость или плохая
зачем в открытую давать повод для обвинений в наш адрес нарушений пециных соглашений ?
имхо или делаем всё молча, как евреи в секторе газа, или официально кладём на минские соглашения, а там как карта ляжет
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засунь собі яндекс сам знаєш куди...
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и шо? это как-то принципиально меняет ситуацию?
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Да, до границы Петровского района г.Донецка - там действительно 150-200 метров навпростець! Но как их пройти - вот вопрос!
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не надо их проходить. Должна быть хорошая свободная от зданий зона обзора.
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Федорович, молодца!!,
еще бы , "крокодила" вернуть.
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До Донецка считанные метры... Вот их пройдут и всё встанет. Задача идти дальше не стоит.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУкраїнські військові зайняли нові позиції в Мар'їнці, до окупованого Донецька кілька сот метрів, - 24-та ОМБ
 
 
 
 
 
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