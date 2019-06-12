Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це в ефірі радіостанції "Армія FM" 12 червня повідомив пресофіцер бригади Назар Ільницький.
"Розвідники бригади зайшли в так звану сіру зону для того, щоб покращити своє тактичне положення – відсунути свою глибину від місцевого населення. Цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням. Спланували, розробили все до деталей і виконали. Це важливо, адже забезпечує більшу безпеку для населення, воно знаходитиметься набагато дальше від лінії зіткнення... Це також покращує і наше положення, звідси краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії", – сказав Ільницький.
За його словами, таким чином, у Мар'їнці вже практично не залишилося "сірої зони", а до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька від нових позицій – 100–250 метрів.
Цю інформацію підтвердив у Фейсбуці військовий кореспондент ТРК "Україна" Олексій Кашпоровський.
"Українська армія практично повністю контролює Мар'їнку. Фактично позиції армійців тепер знаходяться усього в парі сотень метрів від Олександрівки і самого Донецька. А "сіра зона" пересунулася в Трудовський район. Завдяки просуванню "королівської" піхоти жителям Мар'їнки буде менше прилітати. Як на мене, це найкраща демонстрація стратегії "Перестати стріляти". Скрізь, де українська армія йде вперед – Маріуполь, Слов'янськ, Лисичанськ, різко перестають стріляти. Пропоную сепарам взяти на замітку – якщо вони справді хочуть миру", – написав він.
Українські військові зайняли нові позиції в Мар'їнці, до окупованого Донецька кілька сот метрів, - 24-та ОМБ
Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це в ефірі радіостанції "Армія FM" 12 червня повідомив пресофіцер бригади Назар Ільницький.
Хочешь сказать что-то толковое и поддержать ребят на передовой - пожелай им удачи.
не надо тупить.
То не сепары, то оккупанты и коллаборанты.
Самое время уголовный кодекс начинать читать... Кстати, у Луценко точно есть
Все приезды Лени в Донецк не обходились, без посещения шахты,и его кореша Стрельченко...
а еще на Арсена гнали неблагодарные
до донецка 100 м осталось
на самом деле не пойму, хорошая новость или плохая
зачем в открытую давать повод для обвинений в наш адрес нарушений пециных соглашений ?
имхо или делаем всё молча, как евреи в секторе газа, или официально кладём на минские соглашения, а там как карта ляжет
Есть квартал Трудовские:
https://yandex.ua/maps/142/donetsk/?l=map&ll=37.550890%2C47.949765&mode=search&sll=37.553810%2C47.947496&source=wizgeo&text=Украина%2C%20Донецк%2C%20квартал%20Трудовские&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=13
еще бы , "крокодила" вернуть.