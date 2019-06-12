 Впевнена, що Зеленський не давав повноваження Трубі грубо порушувати закон й узурпувати владу, - заступник голови ДБР Варченко

Про це написала на своїй сторінці в Фейсбуці заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.
"Враховуючи те, що події, які відбуваються сьогодні у ДБР вже набули розголосу та оприлюднені у ЗМІ, я хочу повідомити наступне. Останнім часом певні невідомі колективу особи намагаються втягнути Бюро у політичні чвари та підірвати довіру до органу. Заявляю про те, що особисто я аполітична, не маю відношення до жодної політичної сили. Ми, заступники Директора ДБР, будемо і далі перебувати на позиції Закону, дотриманні прав і свобод громадян, виконанні рішень суду та не допустимо жодну групу впливу до управлінням органом", - написала вона.
"Набуває розголосу в колективі інформація, оприлюднена Директором ДБР на апаратних нарадах у відомстві, що в нього відбулась зустріч з Президентом України, який надав йому певні повноваження та дав настанови щодо пріоритетних напрямків. Впевнена, що Володимир Зеленский не надавав повноваження Роману Трубі грубо порушувати Закон, нехтувати правами громадян та узурпувати владу. Напевне, вже якісь нові "групи впливу" вважають, що їм вдасться отримати контроль над Бюро, дестабілізувати роботу, втягнути в інтриги та "надути вітрила" окремим його представникам. Не зможете! Закон на боці здорового глузду та професійних людей. Незважаючи на судову заборону Директору ДБР одноосібно приймати певні рішення, у тому числі кадрові та розподіл обов`язків, він знову це робить. Згоди, як вже це стало традицією, від заступників не отримано. Поради радників, не завжди бувають фаховими", - заявила Варченко.
"Треба брати приклад з Президента : якщо порушу Закон, то одразу піду! Треба бути послідовним та чесним, у першу чергу перед собою. Тому закликаю колектив бути мужніми, професійними та завжди суворо дотримуватись Закону!" - резюмувала вона.
Раніше стало відомо, що директор ДБР Труба перепідпорядкував собі управління з розслідування злочинів правоохоронців, вивівши його з-під контролю Варченко.
Золотые слова
закон президент нарушил уже неоднократно - так шо вали отседа товарищ зеленский.
може шо то одно уже оставить?
@лять у нас на каждого работающего 10 дармоедов
И в ГБР пересрались!
А то я уже нервничать начал!
Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює детективів та керівництво Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в прихованні факту розтрати службовими особами ДП «Харківський бронетанковий завод» державних коштів. Про це під час брифінгу щодо ситуації в «Укроборонпромі» повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.
«У 2016 році детективи НАБУ почали здійснювати розслідування кримінального провадження за фактом розтрати службовими особами державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» державних коштів навколо проведення фіктивних закупівель військового обладнання у ряді приватних підприємств. Нам відомо, що в період з 2014 по 2016 рік з чотирма приватними підприємствами було укладено договори на постачання складників до військового майна. Це були вироби 1Г-42 - приціл-далекомір», - розповіла Варченко.
Вона підкреслила, що для виконання зазначених договорів держпідприємством було придбано 49 таких виробів на загальну суму майже 57 млн грн. В серпні 2016 року на адресу НАБУ надійшли матеріали планової ревізії, яка встановила, що значну частину цих 49 прицілів фактично поставлено не було. Перша замголови ДБР зазначила, що кожна така закупівля одного прицілу коштувала бюджету України понад 1 млн грн.
«Згідно з висновками експертів, завдано збитків державі у розмірі близько 9 млн 700 тис. грн. Тобто фактично нам вдалося встановити, що цей епізод можливо було розслідувати, що експертизу, яка була призначена, можливо було провести, але НАБУ цього не зробило», - підкреслила Ольга Варченко.
Як стало відомо під час брифінгу, в 2016 році детективом НАБУ була призначена відповідна експертиза, яку мало провести ДБР, але з незрозумілих причин вона була відкликана.
«Крім того є певний факт неслужбових стосунків, які ми дослідили. Всі учасники листування були допитані. Було встановлено що за цими 87 сторінками, які були отримані керівництвом НАБУ у Військовій прокуратурі, фактично нічого зроблено не було. Ці матеріали були зареєстровані в канцелярії, розписані на керівника детективів Калужинського, він доповідав особисто директору НАБУ Ситнику, однак замість того, щоб їх, відповідно до закону про НАБУ, скерувати до управління внутрішнього контролю, щоб там надали їм оцінку, він повернув їх детективам», - підкреслила перша замголови ДБР.
За її словами, цим детективом був Литвиненко, який фігурував у тому самому листуванні, яке показане в розслідуванні «Наших грошей».
«Тобто фактично матеріали листування отримала людина, яка була її учасником. Ці матеріали знаходились в сейфі детектива, і до цього часу жодного рішення по ним ухвалено не було. Що зроблено НАБУ? Проведена службова перевірка. Які її результати? Одне зауваження, дві догани. Для нас, як для слідчих, це непереконливо. І ми будемо давати оцінку не тільки детективам НАБУ, а й керівництву НАБУ в цій частині», - резюмувала Ольга Варченко.
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