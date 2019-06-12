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Все про:Труба (81) Варченко Ольга (25) ДБР (293)

 Впевнена, що Зеленський не давав повноваження Трубі грубо порушувати закон й узурпувати владу, - заступник голови ДБР Варченко

Певні особи намагаються втягнути ДБР у політичні чвари і підірвати довіру до органу.

Про це написала на своїй сторінці в Фейсбуці заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

"Враховуючи те, що події, які відбуваються сьогодні у ДБР вже набули розголосу та оприлюднені у ЗМІ, я хочу повідомити наступне. Останнім часом певні невідомі колективу особи намагаються втягнути Бюро у політичні чвари та підірвати довіру до органу. Заявляю про те, що особисто я аполітична, не маю відношення до жодної політичної сили. Ми, заступники Директора ДБР, будемо і далі перебувати на позиції Закону, дотриманні прав і свобод громадян, виконанні рішень суду та не допустимо жодну групу впливу до управлінням органом", - написала вона.

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"Набуває розголосу в колективі інформація, оприлюднена Директором ДБР на апаратних нарадах у відомстві, що в нього відбулась зустріч з Президентом України, який надав йому певні повноваження та дав настанови щодо пріоритетних напрямків. Впевнена, що Володимир Зеленский не надавав повноваження Роману Трубі грубо порушувати Закон, нехтувати правами громадян та узурпувати владу. Напевне, вже якісь нові "групи впливу" вважають, що їм вдасться отримати контроль над Бюро, дестабілізувати роботу, втягнути в інтриги та "надути вітрила" окремим його представникам. Не зможете! Закон на боці здорового глузду та професійних людей. Незважаючи на судову заборону Директору ДБР одноосібно приймати певні рішення, у тому числі кадрові та розподіл обов`язків, він знову це робить. Згоди, як вже це стало традицією, від заступників не отримано. Поради радників, не завжди бувають фаховими", - заявила Варченко.

"Треба брати приклад з Президента : якщо порушу Закон, то одразу піду! Треба бути послідовним та чесним, у першу чергу перед собою. Тому закликаю колектив бути мужніми, професійними та завжди суворо дотримуватись Закону!" - резюмувала вона.

Раніше стало відомо, що директор ДБР Труба перепідпорядкував собі управління з розслідування злочинів правоохоронців, вивівши його з-під контролю Варченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132003
 
 
 Топ коментарі
 
"Надо брать пример с Президента, если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, в первую очередь перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго соблюдать Закон!



Золотые слова Новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над ГБР и втянуть в интриги, - замдиректора Бюро Варченко - Цензор.НЕТ 9909 Новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над ГБР и втянуть в интриги, - замдиректора Бюро Варченко - Цензор.НЕТ 6619 Новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над ГБР и втянуть в интриги, - замдиректора Бюро Варченко - Цензор.НЕТ 6619


закон президент нарушил уже неоднократно - так шо вали отседа товарищ зеленский. Новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над ГБР и втянуть в интриги, - замдиректора Бюро Варченко - Цензор.НЕТ 4215
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Никого они с цепи не спустят - это как раз те 73% которые выражают протест исключительно с дивана в соцсетях, они на майданы не выходят - их лозунг "Я выйду когда прийдет время", "пока и без меня справляются"....
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мелкозлобная ПЕСина Нові "групи впливу" вважають, що їм вдасться отримати контроль над ДБР і втягнути в інтриги, - заступник директора Бюро Варченко - Цензор.НЕТ 1698 твое место у парашенко
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73%, вы всё ещё верите, что это теплая вода на вас льется?
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"Надо брать пример с Президента, если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, в первую очередь перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго соблюдать Закон!



Золотые слова Новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над ГБР и втянуть в интриги, - замдиректора Бюро Варченко - Цензор.НЕТ 9909


закон президент нарушил уже неоднократно - так шо вали отседа товарищ зеленский. Новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над ГБР и втянуть в интриги, - замдиректора Бюро Варченко - Цензор.НЕТ 4215
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Показал бюлетень на выборах заполненный (а говорил е что если нарушит закон то уйдет), незаконно распустил Верховную Раду и еще там чота было. Вот КС скажет , что рада будет работать до осени, тогда автоматом зебил нарушил закон и ему прийдется уйти!!!
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Ти шо, вчора народився? Ти шо, розраховуєш на честь і совість зебіла?
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Ты смотри о законе вспомнили, а что же вы о нем не вспоминали когда его нарушали? Себе значит все и желательно бесплатно, остальным -ЗАКОН.
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Щоб підірвати довіру, то спочатку її потрібно заробити...А ящо контора мишей не ловить то така й довіра
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НАБУ, АМК,СБУ, ГБР, САП,ГПУ,ГНА
може шо то одно уже оставить?
@лять у нас на каждого работающего 10 дармоедов
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понятно, ці двоє - ольгінські... або з лубянської контори, які намагаються дискредитувати інституції України; а також тих керівників цих інституцій, які на ділі протистоять хаосу в українській державі. Нагадаю, )(уло, щоб поневолити Україну, ставить саме на хаос в нашій державі.
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Ну наконец-то!
И в ГБР пересрались!
А то я уже нервничать начал!
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Прична цього скандалу, напевне, в тому, що Варченко, Холодницький та Ю.Луценко наступили на Ситника (НАБУ) в проблемі розслідувань зловживань в Укроборонпромі. Згадайте оцю прес-конференцію: https://glavcom.ua/news/varchenko-dbr-pidozryuje-detektiviv-ta-kerivnictvo-nabu-v-prihovanni-faktu-zlovzhivan-v-oboronpromi-599917.html

Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює детективів та керівництво Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в прихованні факту розтрати службовими особами ДП «Харківський бронетанковий завод» державних коштів. Про це під час брифінгу щодо ситуації в «Укроборонпромі» повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

«У 2016 році детективи НАБУ почали здійснювати розслідування кримінального провадження за фактом розтрати службовими особами державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» державних коштів навколо проведення фіктивних закупівель військового обладнання у ряді приватних підприємств. Нам відомо, що в період з 2014 по 2016 рік з чотирма приватними підприємствами було укладено договори на постачання складників до військового майна. Це були вироби 1Г-42 - приціл-далекомір», - розповіла Варченко.

Вона підкреслила, що для виконання зазначених договорів держпідприємством було придбано 49 таких виробів на загальну суму майже 57 млн грн. В серпні 2016 року на адресу НАБУ надійшли матеріали планової ревізії, яка встановила, що значну частину цих 49 прицілів фактично поставлено не було. Перша замголови ДБР зазначила, що кожна така закупівля одного прицілу коштувала бюджету України понад 1 млн грн.

«Згідно з висновками експертів, завдано збитків державі у розмірі близько 9 млн 700 тис. грн. Тобто фактично нам вдалося встановити, що цей епізод можливо було розслідувати, що експертизу, яка була призначена, можливо було провести, але НАБУ цього не зробило», - підкреслила Ольга Варченко.

Як стало відомо під час брифінгу, в 2016 році детективом НАБУ була призначена відповідна експертиза, яку мало провести ДБР, але з незрозумілих причин вона була відкликана.

«Крім того є певний факт неслужбових стосунків, які ми дослідили. Всі учасники листування були допитані. Було встановлено що за цими 87 сторінками, які були отримані керівництвом НАБУ у Військовій прокуратурі, фактично нічого зроблено не було. Ці матеріали були зареєстровані в канцелярії, розписані на керівника детективів Калужинського, він доповідав особисто директору НАБУ Ситнику, однак замість того, щоб їх, відповідно до закону про НАБУ, скерувати до управління внутрішнього контролю, щоб там надали їм оцінку, він повернув їх детективам», - підкреслила перша замголови ДБР.

За її словами, цим детективом був Литвиненко, який фігурував у тому самому листуванні, яке показане в розслідуванні «Наших грошей».

«Тобто фактично матеріали листування отримала людина, яка була її учасником. Ці матеріали знаходились в сейфі детектива, і до цього часу жодного рішення по ним ухвалено не було. Що зроблено НАБУ? Проведена службова перевірка. Які її результати? Одне зауваження, дві догани. Для нас, як для слідчих, це непереконливо. І ми будемо давати оцінку не тільки детективам НАБУ, а й керівництву НАБУ в цій частині», - резюмувала Ольга Варченко.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/varchenko-dbr-pidozryuje-detektiviv-ta-kerivnictvo-nabu-v-prihovanni-faktu-zlovzhivan-v-oboronpromi-599917.html
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Девушка а что вы там делаете. Ваш начальник Труба нарушает закон, не выполняет решение суда- так это преступление, пишите заяву. Или вы все там недоторкнутые . Вроде и тесты проходили на знание НПА.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВпевнена, що Зеленський не давав повноваження Трубі грубо порушувати закон й узурпувати владу, - заступник голови ДБР Варченко
 
 
 
 
 
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