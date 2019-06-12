 Співробітника поліції затримано на Волині за систематичні хабарі від лісозаготівельника, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський налагодив механізм вимагання грошей від представника комерційної структури, яка займається заготівлею та переробкою лісосировини. За суму від тисячі до півтори тисячі гривень хабара за транспортування куба деревини поліцейський обіцяв підприємцю не чинити штучних перешкод під час перевезення дубових порід через територію району.

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Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання чергової суми хабара.

Зараз вирішується питання про повідомлення поліцейському про підозру у вчиненні злочину й обрання запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Також перевіряється інформація про причетність хабарника до інших фактів протиправної діяльності.