EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  437  4
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2640) Волинь (325) Нацполіція (7690) СБУ (4401)

 Співробітника поліції затримано на Волині за систематичні хабарі від лісозаготівельника, - СБУ

Співробітники СБУ затримали за систематичні хабарі начальника сектору реагування патрульної поліції одного з місцевих відділів Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський налагодив механізм вимагання грошей від представника комерційної структури, яка займається заготівлею та переробкою лісосировини. За суму від тисячі до півтори тисячі гривень хабара за транспортування куба деревини поліцейський обіцяв підприємцю не чинити штучних перешкод під час перевезення дубових порід через територію району.

Читайте також: Поліція затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині на хабарі в $25 тисяч. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання чергової суми хабара.

Зараз вирішується питання про повідомлення поліцейському про підозру у вчиненні злочину й обрання запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Також перевіряється інформація про причетність хабарника до інших фактів протиправної діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132002
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ліс,митниця,контрабас - парафія СБУ...Поліцій поліз не на своє поле...
 показати весь коментар
 
Обшук - конфіскація повна - десять років суворого.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїСпівробітника поліції затримано на Волині за систематичні хабарі від лісозаготівельника, - СБУ
 
 
 
 
 
 вгору