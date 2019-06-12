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Все про:Закарпаття (757) ліс (231) жалоба (41)

 На Закарпатті 13 червня оголосили днем ​​жалоби у зв'язку із загибеллю лісорубів

У Закарпатській області завтра, 13 червня, оголосили днем ​​жалоби у зв'язку із загибеллю п'яти лісорубів, яких разом із вантажівкою зніс у річку селевий потік.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"13 червня в Закарпатській області оголошено день жалоби через трагічну загибель п'ятьох жителів с. Тарасівка Тячівського району", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях буде приспущено Державний прапор. Крім того, установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів.

Нагадаємо, 11 червня поблизу села Тарасівка Тячівського району вантажівка з лісорубами зірвалася з гори в річку, загинуло 5 осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131999
 
 
 Топ коментарі
 
Бог не фраер.....
Лесорубы, которые вырубили лес, который укреплял склон - погибли от сели этого склона ......
В этом шо то есть!
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Ну по людски, конечно жалко людей, но по мне так в этих краях не должно быть лесорубов, нет там промышленных лесов, а губить природу не хорошо.
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Когда будет траур по "погибшему" закарпатскому лесу?
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Ну по людски, конечно жалко людей, но по мне так в этих краях не должно быть лесорубов, нет там промышленных лесов, а губить природу не хорошо.
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Смерть человека - это всегда трагедия, исключением является смерть кацапа или моская, их не жалко, ведь то даже не люди.
Но там они сами виноваты, вернее водитель: когда они ехали там началась непогода. Просто нужно было переждать и ехать дальше. На лицо нарушение правил техники безопасности, которые, между прочим написаны кровью...
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Підлога, если бы ты не перевел так позорно гуглоковеркателем имя уважаемого Пола Маккартни, то ты бы даже вырос в моих глазах. ))
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Какой смысл переводить имя и фамилию, если они не переводятся?
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Ну так там недавно человек себя сжег из за беспредела чиновников, вот где траур нужно объявлять. Люди в дтп каждый день гибнут на разворованных дорогах - траур вообще можно не отменять. А тут пять воров ехали срубить кусок родины и толкнуть перекупам за бугор, но навернулись на лысой резине по раскисшим дорогам. А ведь они фактическм готовили диверсию - карпатский лес предохраняет от селей. И навереулись потому что колеса пожадничпли куптьь.
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Там давеча мне один зебил писал, что все природные ресурсы: газ, уголь, лес принадлежат народу Украины. Ну так вот эта пятерка граждан взяла свою долю от общака природных ресурсов
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Бог не фраер.....
Лесорубы, которые вырубили лес, который укреплял склон - погибли от сели этого склона ......
В этом шо то есть!
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Когда будет траур по "погибшему" закарпатскому лесу?
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Лес рубить незаконно и нещадно большой грех и закарпатцы рубят против природы и Бога, а потом получают такие трагедии.
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Чекаємо на "день жалоби" за мисливцями...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Закарпатті 13 червня оголосили днем ​​жалоби у зв'язку із загибеллю лісорубів
 
 
 
 
 
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