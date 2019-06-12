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 Політика України, Суспільство
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Все про:Інститут нацпам'яті (104) В'ятрович (152) декомунізація (236)

 Я не буду говорити, що ставити на місце знесених ленінів. Відповідь мають дати самі українці, - В'ятрович

Закон про декомунізацію прописаний таким чином, що відповідальність за нові назви вулиць або заповнення місця, на якому раніше стояв знесений пам'ятник, покладається на місцеві громади.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"... У процесі декомунізації звинувачували, що всі вулиці Леніна ми замінимо на вулиці Шевченка чи Бандери. Нічого подібного! Ми свідомо прописали закон таким чином, що не маємо повноважень вказувати, якою має бути нова назва. Назву пропонують місцеві громади. Так, зараз українське суспільство не завжди готове до того, що нові назви вулиць будуть присвячені історії. Тому ми маємо цілий "гербарій" у вулицях – Волошкових, Кленових… Але я думаю, що це перехідний етап, і українці дізнаються свою історію й матимуть відвагу вшановувати своїх героїв, місцевих і національних. Мені часто закидають: позносили ленінів, а що на їхнє місце? Я не буду відповідати, що на їхнє місце. Цю відповідь мають дати всі українці. Саме в дискусіях, що має бути на місці ленінів, ми й почнемо формувати спільне уявлення про минуле. Національна пам’ять – це набір спільних уявлень про минуле...

Проспект Бандери і Шухевича виникає як ініціатива знизу. Якщо говорити про проспект Бандери у Києві, то це місцева громадська ініціатива, яка пройшла всі кола пекла громадського обговорення. І це громадське обговорення було одним з найбільш масштабних обговорень. Більше тільки бульвар Вацлава Гавела. Воно довше затягнулося, бо були спроби вкидування інформації. Тобто тисячі людей взяли участь у цих обговореннях і тисячі людей вважали, що в Києві має бути вулиця Бандери. Це приклад, коли люди ставлять перед собою мету і об’єднуються, вчаться лобіювати свої рішення. Якщо влада починає робити махінації, як це було з бульваром Гавела, то люди вчаться захищати свій вибір і викривати ці махінації. Тому реваншу в декомунізації не буде, тому що це не я давав вказівки. Це те, що зробили люди самостійно", - сказав він

Також В'ятрович пояснив, чому в законі передбачено короткі терміни декомунізації:

"... Швидкість впровадження декомунізації вважають прикладом радикальності. Я так не вважаю. Так, вона була швидкою. Як людина, яка трошки попрацювала в органах державної влади, вважаю, що єдиний варіант впровадження реформи в Україні – це швидкий. Якщо реформу розтягнути на кілька років, то вона загальмує. Рівень спротиву системи на всіх рівнях дуже високий. Тому в законі про декомунізацію ми заклали дуже чіткі терміни. І так чи інакше в короткий період це повинно бути реалізовано. Я бачу в цьому нормальний рішучий поступ".

"Те, що ми робимо, навпаки направлено на максимальну відкритість. Одним із найбільших своїх досягнень я вважаю закон про відкритість архівів КДБ. Там кожен охочий тепер може працювати. Якщо ви хочете доводити, що, наприклад, мила моєму серцю УПА - це злочинці, то вперед, ідіть в архів. Є величезний архівний фонд, який збирався якраз для компрометації УПА, бо збирався тією структурою, яка саме з нею боролася. Чому ми не бачимо розвінчувальних матеріалів, побудованих на цих архівах. Відповідно, говорити, що ми нав'язуємо якусь одну оцінку, неправильно", - уточнив історик.

Повне інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131996
 
   
 Топ коментарі
 
Вот кого будут ставить вместо памятников Ленину:
Я не буду говорить, что ставить на место снесенных ленинов. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7372

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ЗЕльцмана посадят раньше, так что не переживай! Я не буду говорить, что ставить на место снесенных ленинов. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9221
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Вот кого будут ставить вместо памятников Ленину:
Я не буду говорить, что ставить на место снесенных ленинов. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7372

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Я не против, если посадят хряка-мародера.
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ЗЕльцмана посадят раньше, так что не переживай! Я не буду говорить, что ставить на место снесенных ленинов. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9221
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Ага, значит против хряка-мародера возражений нет. Я так и знал.
Будет за что и ЗЕ посадим, а пока, что ему до мародера еще очень далеко. Будем садить по порядку. Первый на очереди хряк-мародер.
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...сажалку-то себе отрастил уже, вася? Я не буду говорити, що ставити на місце знесених ленінів. Відповідь мають дати самі українці, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2614 "...мы пахали - я и трактор..."(с) Я не буду говорити, що ставити на місце знесених ленінів. Відповідь мають дати самі українці, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2495
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чувиха! такие как ты сидят тихо, никогда и никуда не суют нос, кроме монитора и промежностей. куда тебе кого то садить! ))) порепетируй в ЖЭКе, повысить голос, сразу получишь под срань, и пойдешь по указанному направлению быстрыми шагами. Революции и Майданы делают люди, а не чернь сЦикливая.
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Проглоти зеленую соплю для аппетита и сразу беги сажать!
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твой хряк. тоби и долю виришувати. на свижину поклич.
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Он не мой, я за него не голосовал. И не верю до сих пор, что его могли выбрать в первом туре.
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Реквием по хряку-мародеру. Для таких особей руками исполять не кошерно.
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колы. и каждое утро на них бойко, новый )
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Я не буду говорить, что ставить на место снесенных ленинов. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 3636
памятник неизвестному свинарчуку в Ромнах

2014 - 2015
раньше владимир ильич там был, теперь петр алексеич
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Нее, эта красивая свинюшка совсем на хряка-мародера не похожа, не обижай её. )))
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Росія агресор? Та нє, то Володимир Санич шутіл так. Шютка.
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Зеленые лингамы Зеленина ставить Я не буду говорить, что ставить на место снесенных ленинов. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8715 И сажать на них не смешных комиков...вместе с сепарьем приучать к миру рузкому.
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Что это за заголовок пораженческий? Какой членин, але? Мы в Украине вообще то
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А почему ставить памятник?
А почему не сквер и пару дубков, платанов и скамеек?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ не буду говорити, що ставити на місце знесених ленінів. Відповідь мають дати самі українці, - В'ятрович
 
 
 
 
 
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