 НКРЕКП визначила механізм функціонування відновлюваної енергетики в умовах нового ринку

Про це йдеться в повідомленні на вебсайті Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), пишуть Українські новини.

"Згідно із частинами 2, 3 та 9 ст. 65 Закону України "Про ринок електроенергії", Кабмін з метою забезпечення загальносуспільних інтересів та виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною, визначає державне підприємство для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії", - нагадала НКРЕКП.

До початку повноцінної роботи ДП "Гарантований покупець" функції викупу електроенергії, виробленої за "зеленим тарифом", має виконувати ДП "Енергоринок".

"Враховуючи те, що гарантований покупець може не функціонувати у повному обсязі до початку дії нового ринку електричної енергії, з метою забезпечення початку функціонування нового ринку електричної енергії у встановлені законом строки ДП "Енергоринок", як ліцензіат з оптового постачання електричної енергії зобов’язаний тимчасово, до початку діяльності гарантованого покупця як окремого підприємства, провадити діяльність із здійснення функцій гарантованого покупця, у тому числі дотримуватися Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії", - стверджується в повідомленні НРЕКП.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №324 було утворене ДП "Гарантований покупець" на базі філії "Гарантований покупець" ДП "Енергоринок". Кабмін постановою від 22 травня 2019 року №455 затвердив Статут ДП "Гарантований покупець". На нього, згідно із Законом України "Про ринок електроенергії" покладені функції виконання зобов’язань держави з оплати відновлювальних джерел енергії за "зеленим тарифом", тобто купівля всієї електроенергії, що виробляється з альтернативних джерел енергії.

Нагадаємо, згідно із Законом "Про ринок електроенергії", з 1 липня 2019 року стартує другий етап реформи ринку електроенергії – лібералізація оптового ринку. Закон України "Про ринок електроенергії" спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакету.

Реалізація передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі. Запуск конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом (ЄС). Реформа у сфері енергетики – одна з умов для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн євро.