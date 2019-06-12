EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка
  736  21
Все про:енергетика (340) НКРЕКП (119)

 НКРЕКП визначила механізм функціонування відновлюваної енергетики в умовах нового ринку

До початку роботи державного підприємства (ДП) "Гарантований покупець" здійснювати викуп всієї електроенергії, виробленої за "зеленим тарифом", буде ДП "Енергоринок".

Про це йдеться в повідомленні на вебсайті Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), пишуть Українські новини.

"Згідно із частинами 2, 3 та 9 ст. 65 Закону України "Про ринок електроенергії", Кабмін з метою забезпечення загальносуспільних інтересів та виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною, визначає державне підприємство для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії", - нагадала НКРЕКП.

До початку повноцінної роботи ДП "Гарантований покупець" функції викупу електроенергії, виробленої за "зеленим тарифом", має виконувати ДП "Енергоринок".

"Враховуючи те, що гарантований покупець може не функціонувати у повному обсязі до початку дії нового ринку електричної енергії, з метою забезпечення початку функціонування нового ринку електричної енергії у встановлені законом строки ДП "Енергоринок", як ліцензіат з оптового постачання електричної енергії зобов’язаний тимчасово, до початку діяльності гарантованого покупця як окремого підприємства, провадити діяльність із здійснення функцій гарантованого покупця, у тому числі дотримуватися Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії", - стверджується в повідомленні НРЕКП.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №324 було утворене ДП "Гарантований покупець" на базі філії "Гарантований покупець" ДП "Енергоринок". Кабмін постановою від 22 травня 2019 року №455 затвердив Статут ДП "Гарантований покупець". На нього, згідно із Законом України "Про ринок електроенергії" покладені функції виконання зобов’язань держави з оплати відновлювальних джерел енергії за "зеленим тарифом", тобто купівля всієї електроенергії, що виробляється з альтернативних джерел енергії.

Нагадаємо, згідно із Законом "Про ринок електроенергії", з 1 липня 2019 року стартує другий етап реформи ринку електроенергії – лібералізація оптового ринку. Закон України "Про ринок електроенергії" спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакету.

Реалізація передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі. Запуск конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом (ЄС). Реформа у сфері енергетики – одна з умов для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131995
 
 
 Топ коментарі
 
Походу нас опять наебали.
 показати весь коментар
 
Давно уже пора закрыть лавочку с зелеными тарифами. Владельцы солнечных офонарели. Все должны работать в одинаковых условиях. Осуществлять выкуп электроэнергии, производимой по "зеленому тарифу", до начала работы ГП "Гарантированный покупатель" будет ГП "Энергорынок", - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 2470
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Давно уже пора закрыть лавочку с зелеными тарифами. Владельцы солнечных офонарели. Все должны работать в одинаковых условиях.
 показати весь коментар
 
 
ты пишешь это потому что-то жаба душит? к примеру, у меня нет, машины, у тебя вероятно она есть, ты засираешь окружающую природу, а я борюсь с такими как ты. ты думаешь я вложил в станцию на 10квт на 10$ долларов за просто так? где ты виде что инвестиции были без прибыли, тогда запрети всё что можно, будешь как в средневековье! дети м внуки спасибо скажут, а за 10 лет ты бедолага не обеднеешь.
 показати весь коментар
 
При чем тут окружающая среда вообще? Тут дело в бабле.
Ты отдаешь в сеть по зеленому тарифу, а на свои нужды берешь електричество из общей сети по дешевому тарифу.
Никогда владелец фермы свою драгоценную электроенергию не будет юзать на собственные нужды. Он лучше купит ее у обленэрго...
Да и % таких солнечных станций в руках пересечных громадян мизерный. 95 % мощностей это олигархи, которые на этом самом тарифе будут и дальше доить страну...
 показати весь коментар
 
 
самым крупным владельцем солнечных станций является охметов вот он и офонарел
 показати весь коментар
 
 
Гыг,не фони. Я на ольгинца похож? В сосну врезался?
 показати весь коментар
 
гыг привет друже
а ты субсидию получаешь?
 показати весь коментар
 
неа... НКРЕКП визначила механізм функціонування відновлюваної енергетики в умовах нового ринку - Цензор.НЕТ 1753так шо лелебене не удалось тут меня взуть
 показати весь коментар
 
так ты богатiй друже?
в смысле? каким образом?
 показати весь коментар
 
... и вые@али ... весь покрытый зеленью, абсолютно весь ...(с)

 показати весь коментар
 
 
очередное ************* от гройсманов
в швеции например нет ни нефти ни газа
зато весь энергетический комплекс под контролем государства
в отличаи от некоторых
уверен на сто процентов, если бы у нас и нефти и газа как в эмиратах
мы были все равно в такой же сраке как сегодня
... доказательство тому наши " братья" за поребриком с похожим устройством государства
как у нас
 показати весь коментар
 
 
он никак не мог попасть в глаза зелебенцам...потому шо они по очереди раскрыв рты внимали йуляхе,михуэлю и прочим разным вождикам и вождюхам...довнимались до зелебени с коломойшей НКРЕКП визначила механізм функціонування відновлюваної енергетики в умовах нового ринку - Цензор.НЕТ 5576.с чем вас и поздравляю...
 показати весь коментар
 
ты уже под пивом?)
за кого голосовать планируешь 21.07?
 показати весь коментар
 
Интересно, как согласуются "рыночные цены" и "зеленый тариф"?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНКРЕКП визначила механізм функціонування відновлюваної енергетики в умовах нового ринку
 
 
 
 
 
 вгору