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 Суспільство
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 Активісти, які займаються охороною довкілля, вимагають у промпідприємств доступ до системи екологічного моніторингу

Активісти, які займаються охороною довкілля, зажадали в українських промислових підприємств доступ до системи екологічного моніторингу в містах, де вони працюють.

Про цю ініціативу написала голова громадського фонду "Екопатруль" Тетяна Лампіка на своїй сторінці у Facebook. Вона наголосила, що в Україні вкрай необхідно впровадити достовірну, правдиву онлайн-передачу даних про екологічний моніторинг. Це дозволить обробляти та аналізувати їх для формування вимог до промислових підприємств на всіх рівнях, пише Обозреватель.

За словами Лампіки, тільки показники сертифікованого обладнання будуть прийняті контролюючими органами. Однак поки Міністерство екології та природних ресурсів України тільки думає над цим питанням, у державі відбудовується система громадського екологічного моніторингу.

"Тому ми зібрали підписи в Маріуполі для звернення до "Метінвесту" з вимогою: надати вільний доступ до системи екологічного моніторингу всіх металургійних підприємств холдингу в Кривому Розі, Запоріжжі, Маріуполі. Аналогічні запити ми направимо всім промисловим підприємствам (DCH, Arcelor, Interpipe, Ferrexpo). Запит направимо офіційно, з кур'єром", - написала еколог.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131993
 
 
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Лозунг партии "слуга народа" - "После нас хоть потоп!!!"
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"Слуга народа" звучит как-то скучно, мне больше нравятся варианты: «партия веселых слуг» или «по приколу 95».Активисты, занимающиеся охраной окружающей среды, потребовали у промпредприятий доступ к системе экологического мониторинга - Цензор.НЕТ 6387
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Заводы фсе под олигархатом и никто не смеет им перечить
Как мусорили ,гадили так и будет дальше
Произвол не остановишь
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а к директорским барам и бухгалтерским сейфам...они не потребовали доступа?))))
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоАктивісти, які займаються охороною довкілля, вимагають у промпідприємств доступ до системи екологічного моніторингу
 
 
 
 
 
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