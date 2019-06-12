 Активісти, які займаються охороною довкілля, вимагають у промпідприємств доступ до системи екологічного моніторингу

Про цю ініціативу написала голова громадського фонду "Екопатруль" Тетяна Лампіка на своїй сторінці у Facebook. Вона наголосила, що в Україні вкрай необхідно впровадити достовірну, правдиву онлайн-передачу даних про екологічний моніторинг. Це дозволить обробляти та аналізувати їх для формування вимог до промислових підприємств на всіх рівнях, пише Обозреватель.

За словами Лампіки, тільки показники сертифікованого обладнання будуть прийняті контролюючими органами. Однак поки Міністерство екології та природних ресурсів України тільки думає над цим питанням, у державі відбудовується система громадського екологічного моніторингу.

"Тому ми зібрали підписи в Маріуполі для звернення до "Метінвесту" з вимогою: надати вільний доступ до системи екологічного моніторингу всіх металургійних підприємств холдингу в Кривому Розі, Запоріжжі, Маріуполі. Аналогічні запити ми направимо всім промисловим підприємствам (DCH, Arcelor, Interpipe, Ferrexpo). Запит направимо офіційно, з кур'єром", - написала еколог.