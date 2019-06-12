 Винятково на принципі взаємності, - Кучма розповів, як потрібно втілювати в життя Мінські угоди

Про це його прессекретарка Дарка Оліфер повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі процеси з імплементації Мінських угод мають бути виключно на засадах взаємності. І насамперед має бути виконаний безпековий блок Мінських домовленостей – припинення вогню, виведення з Донбасу російських військ і техніки. Після цього рухатися буде легше", - сказав Кучма на зустрічі з главою місії МКЧХ.

Сторони обговорили весь спектр гуманітарних і соціальних питань, що стосуються Донбасу. Так, головним серед гуманітарних питань Мінського процесу є звільнення заручників, і в рамках засідання ТКГ в Мінську українська сторона підтвердила свою готовність до роботи в цьому напрямку і чекає конструктивної позиції протилежної сторони.

Окремо йшлося про безперебійне водопостачання в Донецькій та Луганській областях, якого потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення. Леонід Кучма поінформував Флоранс Жиллєтт щодо нещодавньої наради, яка відбулася під головуванням віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка, там обговорили питання водопостачання, інфраструктури, екологічної безпеки, які порушуються в рамках Мінського процесу і вирішуються з боку українського Уряду.

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У бесіді було увагу питанню зведення моста в районі Станиці Луганської. Оновлення мосту є вкрай необхідним: щодоби його перетинають понад 10 тисяч людей. Ця робота є можливою після розведення на цій ділянці сил та засобів, яке має відбутися у відповідності до Рамкового рішення ТКГ від 21 вересня 2016 року за умови дотримання в цьому сегменті 7-ми денного режиму тиші. Допомогти мирним мешканцям може відкриття КПВВ "Золоте", щодо чого лідери Нормандської четвірки домовились ще у жовтні 2016 року. З українського боку цей пункт пропуску повністю готовий та облаштований.

Зі свого боку, Флоранс Жиллетт запевнила у продовженні роботи МКЧХ для допомоги у вирішенні гуманітарних та соціальних проблем Донбасу.

Зустріч Кучми і голови місії відбулася на прохання делегації МКЧХ в Україні.

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