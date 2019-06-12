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 Політика України
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Все про:Кучма (323) Червоний Хрест (130) мінські угоди (1554) Тристороння контактна група (102)

 Винятково на принципі взаємності, - Кучма розповів, як потрібно втілювати в життя Мінські угоди

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ), другий президент України Леонід Кучма на зустрічі з главою місії Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Флоранс Жиллетт наголосив на важливості реалізації Мінських угод на принципах взаємності, особливо в контексті реалізації блоку з безпеки.

Про це його прессекретарка Дарка Оліфер повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі процеси з імплементації Мінських угод мають бути виключно на засадах взаємності. І насамперед має бути виконаний безпековий блок Мінських домовленостей – припинення вогню, виведення з Донбасу російських військ і техніки. Після цього рухатися буде легше", - сказав Кучма на зустрічі з главою місії МКЧХ.

Сторони обговорили весь спектр гуманітарних і соціальних питань, що стосуються Донбасу. Так, головним серед гуманітарних питань Мінського процесу є звільнення заручників, і в рамках засідання ТКГ в Мінську українська сторона підтвердила свою готовність до роботи в цьому напрямку і чекає конструктивної позиції протилежної сторони.

Окремо йшлося про безперебійне водопостачання в Донецькій та Луганській областях, якого потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення. Леонід Кучма поінформував Флоранс Жиллєтт щодо нещодавньої наради, яка відбулася під головуванням віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка, там обговорили питання водопостачання, інфраструктури, екологічної безпеки, які порушуються в рамках Мінського процесу і вирішуються з боку українського Уряду.

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У бесіді було увагу питанню зведення моста в районі Станиці Луганської. Оновлення мосту є вкрай необхідним: щодоби його перетинають понад 10 тисяч людей. Ця робота є можливою після розведення на цій ділянці сил та засобів, яке має відбутися у відповідності до Рамкового рішення ТКГ від 21 вересня 2016 року за умови дотримання в цьому сегменті 7-ми денного режиму тиші. Допомогти мирним мешканцям може відкриття КПВВ "Золоте", щодо чого лідери Нормандської четвірки домовились ще у жовтні 2016 року. З українського боку цей пункт пропуску повністю готовий та облаштований.

Зі свого боку, Флоранс Жиллетт запевнила у продовженні роботи МКЧХ для допомоги у вирішенні гуманітарних та соціальних проблем Донбасу.

Зустріч Кучми і голови місії відбулася на прохання делегації МКЧХ в Україні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131992
 
 
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Леонид Куча, по мнению зеленского, новое лицо в политике. По-этому он отправил его сдавать интересы Украины в Минск
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Исключительно на принципе взаимности = любовь взасос. Но не все в Украине извращенцы = говно и убийц не целуют
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уже сколько раз мы прекращали огонь, но параша продолжала стрелять, а он про вывод техники мечтает добровольный
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"Прежде всего, должен быть выполнен блок Минских договоренностей по безопасности - прекращение огня, вывод с Донбасса российских войск и техники.
Источник:https://censor.net.ua/n3131992"

Понятно - перестать стрелять, а о миротворцах можно забыть, для прежней власти это была трудная задача, а для нынешней власти это вообще неразрешимая задача...
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_Предполагаю, как это видят чучма и пославший его Асисяй: расия выводит войска из Украины. И Украина выводит войска из Украины.
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У меня нет сомнений, что Кучма и Зеро сдают Донбасс России . Что надо было делать если был бы украинский президент в Украине? Надо было говорить о миротворцах на границы Украины и России . Если бы Россия шла в отказ , тогда через Запад давить на Россию санкциями . А так о чем договариваться с Россией кроме как сдать Донбас ?
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Нема слів. Ось що таке непокаране зло в рафінованому вигляді. От мені цікаво, якби я з поплічниками вдерся до чучми в хату, забрав собі спальню і кухню, все там к хєрам розтрощів, а потім сказав йому - давай домовлятися, платити я не буду, а от на яких умовах я у тебе буду жити - то теж мусять бутьи взаємні поступки. Чи та руда падлюка так само реагувала б як тепер?
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а шо там про особый статус Данилыч?
про который медведчук 24 часа в сутки вещает?
варианта два:
- или всё остается как есть. терпим и ждём пока штаты не додавят рашку санкциями
- или мы становимся филиалом таёжного союза , а вместо чичей у нас будут сепары
тусить и барагозить
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Просто два рядки:

Минають дні, минають ночі,
А Кучму і сьогодні геть.
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какая может быть взаимность...
это слово не подходит к бешеной собаке
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Кучму на старості років, перед вічністю, таки потрібно було тицьнути у власне лайно. Він підписав відмову від ядерного озброєння і Будапештський меморандум. Тільки тепер хай не звіздить про взаємність, а розрулює юхню створену власними руками.
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За предательство расстреливают,а у нас развели Шалман Олигархов.
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Коли ці падлюки кажуть, що тоді не було ніякого вибору - зло бере. Як собі активи країни присвоїти, порізати заводи, людей на вулиці, науковців на базари -так це аж бігом. Зато нерухомості і рахунків у банках у дітей за кордоном як у арабських шейхів. А як підняти і підтримати потенціал (один з кращих в Європі на 1995) - так ні за що було. Горіти вам всім у пеклі.
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как должно быть, вам расскажет любой таксист в Кучмосранске или Зелупинска, за 10 минут от вокзала до гостишки. языком чесать, не мешки ворочать. сделай, а потом доложишь!
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Это все работа Медведчука,а Кучма сам по себе в сторонке - по Капитуляции Украины?
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На этого Рыжего ЧОРТА у Бени есть компромат...
И именно на него повесят потом все п..бы!
Мол ЗЕ низнал...с какой сволочью имеет дело
Нивинаватыйон. Кучма сам усе здал...
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Кучма,будет не при Делах,опыт есть в сдаче ЯО - Параше.
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Кучма не вылез из 90-х когда сидение на двух стульях приносило определенные плоды, для того чтобы выиграть время - возможно, имело смысл. Теперь от этого сидения только вред. Западный вектор - точка. заигрывание с рашкой - это стагнация страны. Убирать его надо из переговорщиков!
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а до сих пор как было?что нового принес зелебеня и старо-новый кучма?
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Украине ещё не надоело это минское гавно жрать?🤔 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВинятково на принципі взаємності, - Кучма розповів, як потрібно втілювати в життя Мінські угоди
 
 
 
 
 
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