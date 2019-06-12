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Все про:ЄБРР (44) Зеленський (1666)

 Україна і ЄБРР можуть працювати ефективніше, - Зеленський вперше зустрівся з главою банку Чакрабарті

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку.

Глава держави наголосив на підтримці з боку ЄБРР в розвитку економіки країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АП.

Володимир Зеленський також подякував президенту банку Сумі Чакрабарті за те, що ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України, і запевнив у готовності розвивати співпрацю.

"Дякуємо вам, що ви тут, і дякуємо за те, що ви є найбільшим інвестором в Україні. Хочу запевнити, що ми нарощуватимемо нашу співпрацю", – сказав Президент.

Він додав, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам нашої держави, і висловив переконання, що Україна та банк разом можуть працювати ефективніше. Глава держави підкреслив, що Україна цінує співпрацю з міжнародними партнерами – ЄБРР, Світовим банком та МВФ.

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Президент нагадав, що вже мав зустріч із представниками МВФ, на якій було відзначено прогрес України у виконанні зобов’язань за програмою Stand-by. За словами Володимира Зеленського, під час цих перемовин обговорювалося питання продовження співпраці.

Глава держави також наголосив, що налаштований на проведення реформ у країні та боротьбу з корупцією. Для цього потрібні парламент і уряд, яким довіряли б громадяни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131990
 
 
 Топ коментарі
 
Так мы с вами их и не получим, а Бене и Вове без кредитов никак нельзя!
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Эффективнее - это чтобы ещё и прапрапрапраправнуки расплачивались за кредиты? Украина и ЕБРР могут работать эффективнее, - Зеленский впервые встретился с главой банка Чакрабарти - Цензор.НЕТ 6618
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Клоун лично провел с главой юанко профессиональную,дедов беседу,и они как профи друг друга поняли! И глава банка так был в захвате ,и заказал клоуна на корпоратив
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а гладибородька всех посылал и городо на велосипеде ездил
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Гут, гут. Вольдемар! Україна і **** можуть працювати ефективніше, - Зеленський вперше зустрівся з главою банку Чакрабарті - Цензор.НЕТ 2140

1946 год. Средняя школа. Учительница спрашивает чем дети занимались во время войны.

Петя: - Я на заводе работал. Снаряды делал.
Учительница: - Молодец Петя! А чем ты занималась, Маша?
Маша: - А я еду готовила, солдат кормила.
Учительница: - Молодец Маша! А что ты делал, Вовочка?
Вовочка: - А я на передовой помогал, патроны бойцам подносил.
Учительница: - Да? И что они тебе говорили?
Вовочка: О я-я, зеэр гут Вольдемар, зеэр гут
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Так мыж , типа, без ихних кредитов можем?
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Так мы с вами их и не получим, а Бене и Вове без кредитов никак нельзя!
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Эффективнее - это чтобы ещё и прапрапрапраправнуки расплачивались за кредиты? Украина и **** могут работать эффективнее, - Зеленский впервые встретился с главой банка Чакрабарти - Цензор.НЕТ 6618
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Гаврила шел кудрявым лесом, Бамбук Гаврила порубал.
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"....и заверил в готовности развивать сотрудничество"
Зебилы переведите, что он имел в виду, что не будет отдавать долги или этот нехороший человек хочет взять еще кредитов?!
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беня-зе:"долгі отдают только дуракі і труси"
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Внимание ! ❕ Смотрите Shaposhnikov news на ютубе ! 😱
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Клоун лично провел с главой юанко профессиональную,дедов беседу,и они как профи друг друга поняли! И глава банка так был в захвате ,и заказал клоуна на корпоратив
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Чупакабра и Чакрабарти ( Україна і **** можуть працювати ефективніше, - Зеленський вперше зустрівся з главою банку Чакрабарті - Цензор.НЕТ 1337 )

извините..
это прекрасная но тяжелопроизносимая фамилия этого достойного человека навеяла )))))
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