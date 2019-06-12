 Україна і ЄБРР можуть працювати ефективніше, - Зеленський вперше зустрівся з главою банку Чакрабарті

Глава держави наголосив на підтримці з боку ЄБРР в розвитку економіки країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АП.
Володимир Зеленський також подякував президенту банку Сумі Чакрабарті за те, що ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України, і запевнив у готовності розвивати співпрацю.
"Дякуємо вам, що ви тут, і дякуємо за те, що ви є найбільшим інвестором в Україні. Хочу запевнити, що ми нарощуватимемо нашу співпрацю", – сказав Президент.
Він додав, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам нашої держави, і висловив переконання, що Україна та банк разом можуть працювати ефективніше. Глава держави підкреслив, що Україна цінує співпрацю з міжнародними партнерами – ЄБРР, Світовим банком та МВФ.
Президент нагадав, що вже мав зустріч із представниками МВФ, на якій було відзначено прогрес України у виконанні зобов’язань за програмою Stand-by. За словами Володимира Зеленського, під час цих перемовин обговорювалося питання продовження співпраці.
Глава держави також наголосив, що налаштований на проведення реформ у країні та боротьбу з корупцією. Для цього потрібні парламент і уряд, яким довіряли б громадяни.
1946 год. Средняя школа. Учительница спрашивает чем дети занимались во время войны.
Петя: - Я на заводе работал. Снаряды делал.
Учительница: - Молодец Петя! А чем ты занималась, Маша?
Маша: - А я еду готовила, солдат кормила.
Учительница: - Молодец Маша! А что ты делал, Вовочка?
Вовочка: - А я на передовой помогал, патроны бойцам подносил.
Учительница: - Да? И что они тебе говорили?
Вовочка: О я-я, зеэр гут Вольдемар, зеэр гут
Зебилы переведите, что он имел в виду, что не будет отдавать долги или этот нехороший человек хочет взять еще кредитов?!
извините..
это прекрасная но тяжелопроизносимая фамилия этого достойного человека навеяла )))))