 На Житомирщині чоловік вистрілив з рушниці у дворі і влучив у 12-річного підлітка, - поліція

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 12.30 до Чуднівського відділення поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію в місцеву лікарню 12-річного жителя с. П'яти з пораненням спини. Зараз хлопцеві надають необхідну медичну допомогу", - відзначили в поліції.
На місці працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.
"Попередньо встановлено, що 50-річний селянин, працівник лісового господарства, на території свого домоволодіння вистрілив з дрібнокаліберної гвинтівки. Як виявилося згодом, він влучив у сусідського підлітка, який був у своєму дворі", - розповіли правоохоронці.
Зараз поліцейські проводять першочергові заходи. Подія зареєстровано і поінформовано Державне бюро розслідувань.
"Усі матеріали готові для передачі за підслідністю", - відзначили в Нацполіції.
А если серйозна, то при Порошенко такого не было!!!
у нас какой век на дворе?
Крестья́нин (мужик, землепашец, земледелец, селянин, поселянин, сельский обыватель)- сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей основной работой
шо он там возделывал? ёлки?
это у вас там за паребриком крестьяне и сельхозживотныеа у нас селяне
ведет коня за кончик носа,
а из-под тёплого тулупа
свисает красная рубаха
раз не промахнулся
поспели вишни, в саду у дяди Вани (с)
нарезное оружие, очень опасное, как можно стреллять из него в близи населенного пункта, неговоря уже в населенном пункте?
а не мог этот соседский мальчик, раненный в спину(!) залезть к этому... неадеквату... в сад-огород... за клубникой, например?
это я так... для поразмышлять)))) ...(мальчику выздоровления...)