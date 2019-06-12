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Все про:Нацполіція (7690) поранення (1439) стрілянина (1004)

 На Житомирщині чоловік вистрілив з рушниці у дворі і влучив у 12-річного підлітка, - поліція

Житель села П'ятка Чуднівського району на Житомирщині поранив сусідського 12-річного хлопця в спину, вистріливши з дрібнокаліберної гвинтівки у своєму дворі.

Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 12.30 до Чуднівського відділення поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію в місцеву лікарню 12-річного жителя с. П'яти з пораненням спини. Зараз хлопцеві надають необхідну медичну допомогу", - відзначили в поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

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"Попередньо встановлено, що 50-річний селянин, працівник лісового господарства, на території свого домоволодіння вистрілив з дрібнокаліберної гвинтівки. Як виявилося згодом, він влучив у сусідського підлітка, який був у своєму дворі", - розповіли правоохоронці.

Зараз поліцейські проводять першочергові заходи. Подія зареєстровано і поінформовано Державне бюро розслідувань.

"Усі матеріали готові для передачі за підслідністю", - відзначили в Нацполіції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131987
 
 
 Топ коментарі
 
Мля, этих людей развелось и пострелять негде. )))
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Де коректор ? Ружжо це ружжо , а гвинтівка то гвинтівка бо там нарізи .
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Это как везде камер наставили по городу уже и нормально по-маньячить нельзя На Житомирщине мужчина выстрелил из ружья во дворе и попал в 12-летнего подростка, - полиция - Цензор.НЕТ 85
А если серйозна, то при Порошенко такого не было!!!
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Мля, этих людей развелось и пострелять негде. )))
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Это как везде камер наставили по городу уже и нормально по-маньячить нельзя На Житомирщине мужчина выстрелил из ружья во дворе и попал в 12-летнего подростка, - полиция - Цензор.НЕТ 85
А если серйозна, то при Порошенко такого не было!!!
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При Брежневе то же такого не было. А может и было, но нам просто не говорили. Зато при Порошенко была война, которую он обещал остановить за 4 часа. А теперь приходится разгребать все то, что оно натворило.
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ипать, уже за 4 часа! скоро окажется, что он обещал остановить войну за 6 секунд
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Дык оно же пернуло, что АТО должно длится максимум 4 часа, вот народ ему и поверил. А на справди? А теперь это даже не АТО, а непонятная хрень непонятно с кем, т.е. упоминание о террористах уже убрали. И мне говорят, что хряк почти святой, а ЗЕ сдает интересы Украины? Если ЗЕ не посадит хряка, тогда он точно сдасть интересы 73% проголосовавших за него.
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Де коректор ? Ружжо це ружжо , а гвинтівка то гвинтівка бо там нарізи .
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50-летний крестьянин

у нас какой век на дворе? На Житомирщине мужчина выстрелил из ружья во дворе и попал в 12-летнего подростка, - полиция - Цензор.НЕТ 3175
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Не, ну не крепостной же. Вы перепутали, шановный)

Крестья́нин (мужик, землепашец, земледелец, селянин, поселянин, сельский обыватель)- сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей основной работой На Житомирщине мужчина выстрелил из ружья во дворе и попал в 12-летнего подростка, - полиция - Цензор.НЕТ 2431
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работник лесного хозяйства (с)
шо он там возделывал? ёлки?
это у вас там за паребриком крестьяне и сельхозживотныеа у нас селяне

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Зимой крестьянин торжествуя
ведет коня за кончик носа,
а из-под тёплого тулупа
свисает красная рубаха
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походу да
раз не промахнулся
поспели вишни, в саду у дяди Вани (с)
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ну скажите пожалуйста люди...ну какое оно придурочным гражданам страны читая такие события нередко давать свободно покупать оружие?! ну быдло ...если кто мало читает новостей то я много!сколько тварей животных охотников разного рода путают кабанов и косуль со своими напарниками и родственниками на охоте. и ****** коришей своих вместо дичи...манал я вас с вашей охотой на бедных животных беззащитных... косорылые придурки алкаши...(( отобрать и то что уже продали! ну а мафии оружейной у кого бизнес .поют реферамбы про защиту семей...оно то ясно...
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Наоборот, нужно им раздать (продать за недорого) пистолеты, чтоб эти косорылые придурки алкажи друг друга перестреляли не выезжая за пределы населенных пунктов, а кабанам и косулям в лесах стало легче.
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Дистанция сохранения убойной силы пули, м800; Максимальная дальность полета пули, м1200-1600

нарезное оружие, очень опасное, как можно стреллять из него в близи населенного пункта, неговоря уже в населенном пункте?
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а можно вопросик? а с какого перепугу он палил от нефиг делать (?) у себя во дворе?
а не мог этот соседский мальчик, раненный в спину(!) залезть к этому... неадеквату... в сад-огород... за клубникой, например?
это я так... для поразмышлять)))) ...(мальчику выздоровления...)
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А где марши патриотов-активистов за немедленную отставку министра лесного хозяйства под администрацией президента Зеленского???
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Житомирщині чоловік вистрілив з рушниці у дворі і влучив у 12-річного підлітка, - поліція
 
 
 
 
 
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