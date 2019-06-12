 Зеленський не мав права вносити в Раду подання про моє звільнення, - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "theБабелю" заявив 12 червня глава ГПУ Юрій Луценко.

"Президент не має права робити подання на моє звільнення. Щоб мене звільнити, потрібно мою заяву або недовіру депутатів Верховної Ради", - сказав Луценко.

Він додав, що подання Зеленського незаконне, і у Верховній Раді не набереться голосів за відставку Генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власенко закликав внести в Раду подання на звільнення Луценка

Згідно зі статтею 42 закону "Про прокуратуру", опублікованому на сайті Верховної Ради, генеральний прокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради в зв'язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням, на підставі подання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя, в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

11 червня Зеленський вніс у Раду подання про звільнення Луценка. Заступник глави Адміністрації Президента з правових питань Руслан Рябошапка повідомив, що у нинішнього генерального прокурора немає юридичної освіти, що є основною вимогою для цього поста.

Луценко говорив, що подасть у відставку після парламентських виборів, які заплановані на 21 липня 2019 року.