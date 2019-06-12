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 Зеленський не мав права вносити в Раду подання про моє звільнення, - Луценко

Президент України не мав права вносити до Верховної Ради подання на звільнення Генерального прокурора України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "theБабелю" заявив 12 червня глава ГПУ Юрій Луценко.

"Президент не має права робити подання на моє звільнення. Щоб мене звільнити, потрібно мою заяву або недовіру депутатів Верховної Ради", - сказав Луценко.

Він додав, що подання Зеленського незаконне, і у Верховній Раді не набереться голосів за відставку Генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власенко закликав внести в Раду подання на звільнення Луценка

Згідно зі статтею 42 закону "Про прокуратуру", опублікованому на сайті Верховної Ради, генеральний прокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради в зв'язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням, на підставі подання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя, в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

11 червня Зеленський вніс у Раду подання про звільнення Луценка. Заступник глави Адміністрації Президента з правових питань Руслан Рябошапка повідомив, що у нинішнього генерального прокурора немає юридичної освіти, що є основною вимогою для цього поста.

Луценко говорив, що подасть у відставку після парламентських виборів, які заплановані на 21 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131986
 
   
 Топ коментарі
 
А покуй на картавого, але скоморох ніби юридичний закінчив, він хоч колись конституцію читав?
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Ага, на концерте квартала когда маэстро х..м исполнял

Кстати, Зеленский, как оказалось, клал не только на рояль, а и на законы


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доярка не космонавт, как и алкаш не прокурор.
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Ладно бы еще работал нормально, у него же все дела разваливаются.
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Генпрокурор начал учить законы. Видно, что жизнь припекла.
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Схоже, що команда ЗЕ, в тому числі її ватажок, не дружать не тільки з Законом, а й з головою.
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Презики и депутаты чихали, чихают и будут чихать на Законы и Конституцию!
Пока Народ Украины не начнет их ...
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"Не Зеленский меня назначал, не ему меня снимать"- добавил Юрий Луценко, потерев красный нос. "Я звонил Петру Алексеевичу, он меня полностью поддерживает".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський не мав права вносити в Раду подання про моє звільнення, - Луценко
 
 
 
 
 
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