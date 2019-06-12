 Капітана-українця, причетного до аварії із жертвами на Дунаї, дозволили випустити під заставу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на угорське видання 24.hu.

Опинившись на волі, українець буде зобов'язаний носити електронний браслет. Йому заборонено залишати Будапешт. Крім того, двічі на тиждень чоловік зобов'язаний відзначатися у відділенні поліції.

Нагадаємо, круїзний теплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер із туристами в Будапешті 30 травня. Унаслідок аварії загинуло 26 туристів із Південної Кореї та двоє угорців. Врятуватися вдалося лише сімом пасажирам.

Поліція Угорщини затримала капітана-українця відразу після аварії. Суд у Будапешті заарештував його на місяць.

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