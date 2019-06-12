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Все про:Будапешт (14) Угорщина (471) застава (207) українці (917)

 Капітана-українця, причетного до аварії із жертвами на Дунаї, дозволили випустити під заставу

Суд у Будапешті дозволив випустити 64-річного українця під заставу в 15 млн форинтів (близько 1 млн 400 тис. гривень). Очікується, що він вийде на свободу сьогодні або завтра.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на угорське видання 24.hu.

Опинившись на волі, українець буде зобов'язаний носити електронний браслет. Йому заборонено залишати Будапешт. Крім того, двічі на тиждень чоловік зобов'язаний відзначатися у відділенні поліції.

Нагадаємо, круїзний теплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер із туристами в Будапешті 30 травня. Унаслідок аварії загинуло 26 туристів із Південної Кореї та двоє угорців. Врятуватися вдалося лише сімом пасажирам.

Поліція Угорщини затримала капітана-українця відразу після аварії. Суд у Будапешті заарештував його на місяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131984
 
 
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А кто из украинских юристов работает с капитаном в суде?
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Круизная компания " Viking river kryises" создана якобы самой морской страной Швейцарией в 1998 году. С покупки 4 речных русских( украинских? ) теплоходов.
ЭТОТ ЖЕ КАПИТАН В АПРЕЛЕ совершил столкновение в Нидерландах
СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ
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вот
был бы виноват
хер бы кто его выпустил
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ну это не у нас залог, у них это определено четко границами, нарушение которых будет быстро пресечено с тяжкими последствиями. У нас конечно жесть с этими залогами, последняя классика жанра, словили вора у себя в квартире, залог и у себя в квартире или возле дома своего остался на всегда жмуриком. Классика жанра
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