EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1545  3
Все про:Крим (6909) Клімкін (1417) Міятович Дуня (7)

 Черговий російський "развод", - Клімкін про візит комісара Міятович до окупованого Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував інформацію про підготовку візиту комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович на територію окупованого Криму.

Про це Клімкін написав у своєму акаунті у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий російський "развод" про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит має погоджуватися з нами і відбуватися за українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як кажуть, нема дурних", - заявив Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається "виміняти" повернення в ПАРЄ на візит комісара Міятович до окупованого Криму, - МЗС України

Черговий російський развод, - Клімкін про візит комісара Міятович до окупованого Криму 01

Раніше комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що має намір відвідати окупований Росією Крим, однак візит ще необхідно підтвердити.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131983
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧерговий російський "развод", - Клімкін про візит комісара Міятович до окупованого Криму
 
 
 
 
 
 вгору