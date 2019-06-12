 Черговий російський "развод", - Клімкін про візит комісара Міятович до окупованого Криму

Про це Клімкін написав у своєму акаунті у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий російський "развод" про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит має погоджуватися з нами і відбуватися за українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як кажуть, нема дурних", - заявив Клімкін.

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Раніше комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що має намір відвідати окупований Росією Крим, однак візит ще необхідно підтвердити.