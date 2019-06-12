 США до 30 вересня нададуть Україні понад $695 млн допомоги, - посольство

"Протягом 2019 фінансового року, який закінчується 30 вересня, США нададуть Україні понад $695 млн. Ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах, як безпека та оборона, антикорупційна і політична реформи, економічне зростання, реформи енергосектору, охорона праці та гуманітарна допомога", - сказав економічний радник посольства США Джон Шутте (JP Schutte) в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Конгрес США визначить майбутній рівень допомоги та які види програм фінансуватимуться", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незавершеність судової реформи заважає економічному зростанню України, - радник посольства США Шутте