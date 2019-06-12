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Все про:допомога (826) США (5081) Шутте (1)

 США до 30 вересня нададуть Україні понад $695 млн допомоги, - посольство

США в 2019 фінансовому році нададуть понад $695 млн технічної допомоги на програми у сфері безпеки та оборони, боротьби з корупцією, реформи енергосектору, охорони праці та гуманітарної допомоги.

"Протягом 2019 фінансового року, який закінчується 30 вересня, США нададуть Україні понад $695 млн. Ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах, як безпека та оборона, антикорупційна і політична реформи, економічне зростання, реформи енергосектору, охорона праці та гуманітарна допомога", - сказав економічний радник посольства США Джон Шутте (JP Schutte) в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Конгрес США визначить майбутній рівень допомоги та які види програм фінансуватимуться", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незавершеність судової реформи заважає економічному зростанню України, - радник посольства США Шутте

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131982
 
   
 Топ коментарі
 
Твой Стефанчук будет красть вдое больше чем Свинарчуки. Ты на рожу его, противную, глянь... Там куча комплексов и обид с детства еще, что его кликали свинопотамом это я тебе как дипломированный психолог говорю. Так что он оторвется еще на корыте Украины когда дорвется США до 30 сентября предоставят Украине свыше $695 млн помощи, - посольство - Цензор.НЕТ 7571
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Зелялохи, до сих пор хотите на паРашу хуйла?
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так свинарчук вторым номером идёт в списках слуги урода А деньги дают под Пороха он настоящий президент Настоящей страны.
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Главное -выбрать Рабиновича или Свинарчуков и поток американских денег сразу иссякнет.Под Гройсмана денег не дадут,а подЗЕ -дают
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Твой Стефанчук будет красть вдое больше чем Свинарчуки. Ты на рожу его, противную, глянь... Там куча комплексов и обид с детства еще, что его кликали свинопотамом это я тебе как дипломированный психолог говорю. Так что он оторвется еще на корыте Украины когда дорвется США до 30 сентября предоставят Украине свыше $695 млн помощи, - посольство - Цензор.НЕТ 7571
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петрлексеич, опять своим дерьмом чужие ворота метишь?
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так свинарчук вторым номером идёт в списках слуги урода А деньги дают под Пороха он настоящий президент Настоящей страны.
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США в 2019 финансовом году предоставят свыше $695 млн технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.

Жаль, что на борьбу за завышенные тарифов никто не присылает денег. И в чем будет выражена гуманитарная помощь?
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...Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь"Источник: https://censor.net.ua/n3131982
корочше ...БЛА ... БЛА ... БЛА ...на "свыше" свыше $695 млн ...віддавати "помощь" чим будемо ?
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лучше бы на эти деньги построили
типа маленькую американскую военную базу
где нибудь под Бердянском
станции радиоэлектронной разведки в составе 50 человек с ушами бы хватило
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при лоліті це не могло статися ,
бо куратор з мордору не давав цього зробити.
маю надію, що тепер все змінеться.
адже при свинарчукові більше двух років не було навіть дипломатів в США і НАТО, І це під час війни з мордором.
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От тільки від корита відігнали, а туди смачненького підлили!)))
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От проблема - такі гроші а красти не дадуть.
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свинарчуки звіріють.
тепер мимо їх кишень і офшор рідненьких.
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Деньги выделили ещё Порошенко, если украинцы будут терпеть зеро - то и получат в будущем зеро.
Не ставь на зеро!
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Да можно не помогать, просто упростите получение американской визы.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСША до 30 вересня нададуть Україні понад $695 млн допомоги, - посольство
 
 
 
 
 
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