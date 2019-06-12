 США до 30 вересня нададуть Україні понад $695 млн допомоги, - посольство

"Протягом 2019 фінансового року, який закінчується 30 вересня, США нададуть Україні понад $695 млн. Ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах, як безпека та оборона, антикорупційна і політична реформи, економічне зростання, реформи енергосектору, охорона праці та гуманітарна допомога", - сказав економічний радник посольства США Джон Шутте (JP Schutte) в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Конгрес США визначить майбутній рівень допомоги та які види програм фінансуватимуться", - додав він.
Жаль, что на борьбу за завышенные тарифов никто не присылает денег. И в чем будет выражена гуманитарная помощь?
корочше ...БЛА ... БЛА ... БЛА ...на "свыше" свыше $695 млн ...віддавати "помощь" чим будемо ?
типа маленькую американскую военную базу
где нибудь под Бердянском
станции радиоэлектронной разведки в составе 50 человек с ушами бы хватило
бо куратор з мордору не давав цього зробити.
маю надію, що тепер все змінеться.
адже при свинарчукові більше двух років не було навіть дипломатів в США і НАТО, І це під час війни з мордором.
тепер мимо їх кишень і офшор рідненьких.
Не ставь на зеро!