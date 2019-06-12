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 Журналістка Скорик балотується від партії "Голос" на окрузі ексмера Ірпеня Карплюка: Люди мають обирати не забудовників за "гречку"

Громадська активістка Ірпеня Михайлина Скорик-Шкаровська балотується до Верховної Ради від партії "Голос" по мажоритарному виборчому округу №95 і збирає команду однодумців.

Про це вона написала у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я пішла на ці вибори від партії "Голос", бо ключові політичні гравці не висунули на округ №95 кандидатів, яких дійсно готова вибрати я сама і моє оточення.

Ми вважаємо, що люди нашого округу мають обирати не забудовників за "гречку", а делегувати депутата, що має чіткі переконання, дотримуватиметься певних принципів та матиме план діяльності, який можна буде перевірити через 5 років", - написала Скорик.

За словами активістки, їй буде потрібна допомога у виконанні "тактичних завдань" на окрузі.

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"Потрібні 10 мобільних людей - на власних машинах або мотоциклах, у районі Ірпеня, Боярки та Вишневого, які зможуть найближчі 40 днів долучатися до тактичних завдань", - повідомила Скорик.

Варто додати, що на 95-му окрузі також балотуватиметься одіозний ексмер Ірпеня Володимир Карплюк, який уже зареєструвався в ЦВК, а також голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова, яка висувається від партії "УДАР".

Журналістка Скорик балотується від партії Голос на окрузі ексмера Ірпеня Карплюка: Люди мають обирати не забудовників за гречку 01
Журналістка Скорик балотується від партії Голос на окрузі ексмера Ірпеня Карплюка: Люди мають обирати не забудовників за гречку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131980
 
   
 Топ коментарі
 
Кацап, ты на свою жену посмотри - ценитель женской красотыбля. Журналистка Скорик баллотируется от партии "Голос" на округе экс-мэра Ирпеня Карплюка: Люди должны выбирать не застройщиков за "гречку" - Цензор.НЕТ 2477
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Поклонники Слуги уже рассматривают кандидатуры Голоса. Журналистка Скорик баллотируется от партии "Голос" на округе экс-мэра Ирпеня Карплюка: Люди должны выбирать не застройщиков за "гречку" - Цензор.НЕТ 6018Что-то случилось?
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С такой пропитой мордой за неё никто не проголосует. Эх Вакарчук, на кого ставишь?
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Кацап, ты на свою жену посмотри - ценитель женской **********.
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Ох і важко буде відучувати лєкторат голосувати не за гречку.
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Эта местность - вторая Конча-Заспа, еси кто бывал.
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Макаровский р-н вообще отличный,помню мраморщик итальеска в Гореничах посцать за дубок зашел ,а вышел с боровичком с темной шляпкой и в кулак.Почти визжал от радости
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З якого переляку? Скоро эта местность превратится в троенщину с такой гребаной застройкой. Строить то с умом нужно, а то уже инфраструктура Ирпеня не справляется.
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Взгляните на тот Ирпень, который по Житомирской трассе, заодно и на Борщагу вдоль Окружной. Про Белогородку и Чайку я уже не говорю.
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Внимание ! ❕ Смотрите Shaposhnikov news на ютубе ! 😱
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хорошо, пускай идёт
выборы по спискам и мажоритарке в один день будут? никто не в курсе?
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мне интересно как грановские будут проходить и им подобные?
неужели большинство из принципа их не "повычеркивает" ?
каким образом они собираются выигрывать? вброс бюлютней на местном уровне?
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Поклонники Слуги уже рассматривают кандидатуры Голоса. Что-то случилось?
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наше быдло гречку брало, берет и будет брать)))) а потом 5 лет клясть власть за плохую жизнь, ничего не меняется
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Очередной активист. Удачи, посмотрим через год на результативность нахождения в ВР.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЖурналістка Скорик балотується від партії "Голос" на окрузі ексмера Ірпеня Карплюка: Люди мають обирати не забудовників за "гречку"
 
 
 
 
 
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