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Все про:газ (983) ГТС (72) Шутте (1)

 Київ має бути підготовлений на випадок, якщо Росія перекриє транзит газу через Україну, - економічний радник посольства США Шутте

США готові допомогти Україні підготуватися до можливого перекриття транзиту газу в 2020 році з боку РФ, повідомив економічний радник посольства США Джон Шутте (JP Schutte).

"Україна має бути підготовлена ​​на випадок, якщо Росія перекриє транзит газу через Україну в 2020 році, як вона погрожує це зробити. Сполучені Штати готові допомогти Україні підготуватися до цього. Українські компанії мають вжити заходів для закупівлі та зберігання газу на зиму", - сказав Шутте в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він відзначив у позитивному ключі низку важливих реформ в енергетичному секторі країни.

"Завдяки реформам корпоративного управління та частковому впровадженню ринкових сил "Нафтогаз" нині є головним вкладником до державного бюджету. Але потрібні подальші реформи для забезпечення справжньої конкуренції, підвищення прозорості, скорочення олігархічної влади та підвищення ефективності в енергетичному секторі", - зазначив Шутте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропозиція "Газпрому" про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв. ІНФОГРАФІКА

Водночас він наголосив, що США та інші донори готові підтримувати український уряд у відповідних зусиллях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131979
 
   
 Топ коментарі
 
Єдина підготовка в українського керівництва - збирати безкінечні наради і звіздіти , звіздіти і ще довго звіздіти.
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Некогда ЗЕчувакам такой херней заниматься! Они готовятся, менять Конституцию, отменять мовный закон, закон про декомунизацию, и вводить уголовную ответственность нашим военным за стрельбу в ответ по повстанцам!
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ЗЕ станет на колени и чмокнет ПУ...
И газ не перекроют!))) Бо це стратегия Игрь Валерича...
Бабки косит БЕ...а сосет ЗЕ!)))
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Єдина підготовка в українського керівництва - збирати безкінечні наради і звіздіти , звіздіти і ще довго звіздіти.
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як це тільки наради?! а реХверендуми з любого приводу, шаурма на пленері вже не рахується?!
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зеленский сразу побежить крим ненаш говорить
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Ой как не кошерно, ща тебя заспамят. Ты на кого покусился? )))
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Всё будет в шикаладе. Я уважаемому Петру Алексеевичу верю безгранично.
Он сказал "избавились" - значит реально и окончательно избавились!
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ты уже готов платить репарации народу Донбасса?
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Тебе репарации? Уголёк ахметовский грызи.
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кошевой Самые хвактивые хвакты вещает самый Прямой канал в мире:

Украина избавилась от газовой зависимости от России, в которую попала в 2009 году - Порошенко» (с)

Невже «кошєвой», ти такий ТУПИЙ, що не розумієш, що мова йде не про ПОСТАЧАННЯ газу, а про його ТРАНЗИТ?



«Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет ТРАНЗИТ газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте» (с)
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Порохоботы, вы реально космически недалёкие или вас заставляют такими себя выставлять?
Закупка российского газа для собственных нужд и транзит его через нас в Европу был заложен в одном и том же газовом договоре от 2009 года. От которого, по словам главбрехуна Украины, мы типа избавились.
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Репарации только после репатриации и желательно за полярный круг. Гы.
А шо такое народ Донбасса? Как их там уменьшительно - донбассота? Гы.
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ты дебил
репатриации - ето возвращение на родину
а вот тебя департировать кудато на *** надо
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зе дебил:

газ закупается в европе
это статья про деньги за транзит
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Газ - в Европе. А ахметовский донбасский уголёк прут из Роттердама. Верю. Весь мир уже об этом знает.
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коломойский РФ нефть покупает , зеленский сериальчики в РФ продает
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это ты к юльку спроси

с которой зеленский обьединятся собрался
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Олигархи все такие,думают как деньги спилить
В итоге такие как ты странупросерают((
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Референдум - это правильно, а его отсутствие - это плохо. У хряка даже не намекали на референдум. Как это быдло будет что то решать? ЗЕ хоть намекает. Пора возрождать народовластие.
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Хряковластие мы уже победили мирным путем, а это значит, что украинская нация уже дозрела до элементов народовластия.
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спрыгнул с обрыва - победил гравитацию
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Вове Зеленскому Конституцию Легче поменять,а не следить за тем, что вот-вот московия газ перекроет и терминалы сжиженного природного газа не построены с 2012 года-как и Стена Яценюка??
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На пару дней-неделю могЁт, а на больше это "рашке" как самой себе в ногу выстрелить, можно и кровью истечь
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***** себе и рашке и в жопу выстрелит, лишь бы назло....
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Своим имиджем надежного поставщика газа они дорожат? В чем тогда будет преимущество дешевого российского трубопроводного газа по сравнению с альтернативным ...
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Некогда ЗЕчувакам такой херней заниматься! Они готовятся, менять Конституцию, отменять мовный закон, закон про декомунизацию, и вводить уголовную ответственность нашим военным за стрельбу в ответ по повстанцам!
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бери выше, новый офис с пинг-понгом делать надо
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баба Йуля на Мацкве все порешает, она у шлепера на подхвате.
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А хіба за 5 років "свинарчукування по новому" ще не підготувались ?
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Приготувались. Родовища державні поділили.
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ЗЕ станет на колени и чмокнет ПУ...
И газ не перекроют!))) Бо це стратегия Игрь Валерича...
Бабки косит БЕ...а сосет ЗЕ!)))
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Да, и тарифы уменьшат за долю малую - надо ввести главарей лугандона в Раду и всё! даже юбка не помялась...
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Это слишком сложно. Народ на самом деле к тарифам привык, а такой клондайк как "чем больше газа спалишь, тем больше доплата налом из бюджета" нереально для основной массы замутить, это только для олигархов такие привилегии. Поэтому тарифы тупо увеличат, ну и обоснование какое-нить веселое придумают.
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Не сложно.
Схема такая.
Референдум о примерении с пуйлом - лугандоны в Раде - Украина превращается в сплошной лугандон нападобие Беларуси - пуйло премирует дешевым газом примерно на год. Затем же резкое повышение Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте - Цензор.НЕТ 4833
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Причем тут референдум? У вас комплексы, тяжелое событие в кабинке для референдума произошло? Зачем то Белорусь приплели. Что в Белоруси за использованный газ "бацька" доплачивал?
Тут же вопрос принципиальный. Газ должен быть не просто дешевый, а так что с доплатой налом за то что много используешь, ну хоть бы чтоб один отопительный сезон самый последний ханурь как граф пожил.
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референдум при том, что это та цена (независимость Украины), за которую зеробеня хочет получить дешевый газ из РФ
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Хвантазии и необоснованые предположения. Вон Нидерланды проголосовали на рехверендуме, чтоб никакого договора про ассоциацию с Украиной, а "безвиза" и подавно. Кучу бабок вбухали и чё? Прямого действия рехверендум не имеет, а вот затраты вполне реальные. Потом еще и газ дешевый. Сложно и непрактично.
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Та пиши,что уже встал
Ваши порохоботские штучки никто не принимает всерьез,что на западе,что здесь в Украине
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ЗЕ фан ты плохо ознакомился с предвыборной компанией Бениного лакея ЗЕ?)))
4 кусаря баксов в месяц уже косишь?)))
Комуналка снизилась?
Газ подешевел?
Весна пришла! Кто то сидит?

Если вам провели по губам...ОБЛИЗЫВАЙТЕ!!!)))
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Только свои больные фантазии оставьте себе...
Нормальные люди пусть и в меншенстве...но они умеют думать логично...в отличии от овец Бени
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благодаря Ю.Тимошенко, всю жизнь выступавшей за запрет на отчуждение украинской ГТС западным партнерам (народное мол достояние...) , кремлядям удалось превратить ГТС в груду бесполезного металла и лишить Украину 3 млрд$ доходов в год.
Считаю, что за успешную работу, путлер обязан наградить Юлю по первому разряду - тем более, что Беня сделает её скоро премьером Украины.
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хороший совет
****** в два раза цены для населения прямо завтра
псы. при желании население могло бы отапливаться электричеством
жаль шо Данилыч его в своё время братве задарил(
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Свой газ продавать,но дороже...нужны терминалы,которых нет
В итоге або подорожает газ або идти на поклон к пу
Но так как на поклон Украина не пойдет будет апокалипс
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Параша должна знать, что одновременно с перекрытием транзита газа перекроется и транзит её нефти в Европу. Разумеется, Зеля этого не сделает, но есть и другие методы. Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте - Цензор.НЕТ 9245
Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте - Цензор.НЕТ 1684
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Транзит газа в Балтике вообще беззащитен - а там мины со времен войны! Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте - Цензор.НЕТ 448
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а ще як "рубильники" назахід вимкнути ...
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имея все козыри на руках (потоки не успели достроить), переговоры слить сможет только такой уникум как зеля
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Какие козыри? Газ прежде всего нужен ЕС (у рашки он есть и будет), поэтому давить будут оттуда.
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это и есть козырь, газ нужен ес, время контракта подошло, а качать надо через нас и наши хранилища
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Комментарии на сайте последнее время это Д.Н.О. жёлтой прессы.
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Параша погонит свой дешевый газ в Европу, США погонит свой не такой дешевый газ в Украину и Польшу, оба продавца в выигрыше, чего не скажешь о покупателях.
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кловану пофиг.... он уже в коленнологтевую позу становится перед пуйлом. Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте - Цензор.НЕТ 2008
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о ...таки почали казати очевидні речі ...дивись скоро скажуть що будапештський розводняк був тільки для того щоб позбутися третього у світі ядерного потенціалу а не задля якихось там гарантій українським КАЗЛАМ ...а ще далі прямо скажуть що ви КАЗЛИ маєте здохнути щоб звільнити землю для "джондірів" "дойців" та іншої "інвестиційної" шобли
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То что газ перекроют, это очевидно и готовиться к этому нужно начинать уже сейчас.
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Ну и?..
Всё равно деньги за транзит разворовывала верхушка. Она поменялась? Нет.
Кого жалеть?
Тех кто разворовывал деньги за транзит и говорил что на бесплатные американские истребители Ф-18 из Канады "грошэй нэма"?!
Та хай они все повыздыхают в том киеве, предатели.
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А ведь еще ПРи Азарове,или в ноябре 2012 года,был подписан договор-контракт- с Лыжным Инструктором Харди Бонвехи о строительстве в море у Одессы терминалов по приему сжиженного газа-LNG -Natbral Gas или СПГ....Владислав Касьеів тогда доказывал,что это верное дело,но как всегда кто то кого то кинул и обманул???
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Бабки замутили,а проэкт в мусорку
Как раз по регионо- бппсовски
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Виходячи з 30-градусної спеки у червні, за народними прикметами взимку буде -30. І що нова команда думає про забезпечення Українців газом, про тарифи, комуналку?
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Конституцию поменяют,референдум сделают и будет порядок!??Эта команда все надежды возлагает на Медведчука,а не на Фирташа - как было ПРи Пете..!!
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Есть ли у вас план, мистер Зеленский?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКиїв має бути підготовлений на випадок, якщо Росія перекриє транзит газу через Україну, - економічний радник посольства США Шутте
 
 
 
 
 
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