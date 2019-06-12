 Київ має бути підготовлений на випадок, якщо Росія перекриє транзит газу через Україну, - економічний радник посольства США Шутте

"Україна має бути підготовлена на випадок, якщо Росія перекриє транзит газу через Україну в 2020 році, як вона погрожує це зробити. Сполучені Штати готові допомогти Україні підготуватися до цього. Українські компанії мають вжити заходів для закупівлі та зберігання газу на зиму", - сказав Шутте в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Він відзначив у позитивному ключі низку важливих реформ в енергетичному секторі країни.
"Завдяки реформам корпоративного управління та частковому впровадженню ринкових сил "Нафтогаз" нині є головним вкладником до державного бюджету. Але потрібні подальші реформи для забезпечення справжньої конкуренції, підвищення прозорості, скорочення олігархічної влади та підвищення ефективності в енергетичному секторі", - зазначив Шутте.
Водночас він наголосив, що США та інші донори готові підтримувати український уряд у відповідних зусиллях.
Украина избавилась от газовой зависимости от России, в которую попала в 2009 году - Порошенко
Он сказал "избавились" - значит реально и окончательно избавились!
Украина избавилась от газовой зависимости от России, в которую попала в 2009 году - Порошенко» (с)
Невже «кошєвой», ти такий ТУПИЙ, що не розумієш, що мова йде не про ПОСТАЧАННЯ газу, а про його ТРАНЗИТ?
«Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет ТРАНЗИТ газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте» (с)
Закупка российского газа для собственных нужд и транзит его через нас в Европу был заложен в одном и том же газовом договоре от 2009 года. От которого, по словам главбрехуна Украины, мы типа избавились.
А шо такое народ Донбасса? Как их там уменьшительно - донбассота? Гы.
репатриации - ето возвращение на родину
а вот тебя департировать кудато на *** надо
газ закупается в европе
это статья про деньги за транзит
с которой зеленский обьединятся собрался
В итоге такие как ты странупросерают((
И газ не перекроют!))) Бо це стратегия Игрь Валерича...
Бабки косит БЕ...а сосет ЗЕ!)))
Схема такая.
Референдум о примерении с пуйлом - лугандоны в Раде - Украина превращается в сплошной лугандон нападобие Беларуси - пуйло премирует дешевым газом примерно на год. Затем же резкое повышение
Тут же вопрос принципиальный. Газ должен быть не просто дешевый, а так что с доплатой налом за то что много используешь, ну хоть бы чтоб один отопительный сезон самый последний ханурь как граф пожил.
Ваши порохоботские штучки никто не принимает всерьез,что на западе,что здесь в Украине
4 кусаря баксов в месяц уже косишь?)))
Комуналка снизилась?
Газ подешевел?
Весна пришла! Кто то сидит?
Если вам провели по губам...ОБЛИЗЫВАЙТЕ!!!)))
Нормальные люди пусть и в меншенстве...но они умеют думать логично...в отличии от овец Бени
Считаю, что за успешную работу, путлер обязан наградить Юлю по первому разряду - тем более, что Беня сделает её скоро премьером Украины.
****** в два раза цены для населения прямо завтра
псы. при желании население могло бы отапливаться электричеством
жаль шо Данилыч его в своё время братве задарил(
В итоге або подорожает газ або идти на поклон к пу
Но так как на поклон Украина не пойдет будет апокалипс
Всё равно деньги за транзит разворовывала верхушка. Она поменялась? Нет.
Кого жалеть?
Тех кто разворовывал деньги за транзит и говорил что на бесплатные американские истребители Ф-18 из Канады "грошэй нэма"?!
Та хай они все повыздыхают в том киеве, предатели.
Как раз по регионо- бппсовски