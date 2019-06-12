 Київ має бути підготовлений на випадок, якщо Росія перекриє транзит газу через Україну, - економічний радник посольства США Шутте

"Україна має бути підготовлена ​​на випадок, якщо Росія перекриє транзит газу через Україну в 2020 році, як вона погрожує це зробити. Сполучені Штати готові допомогти Україні підготуватися до цього. Українські компанії мають вжити заходів для закупівлі та зберігання газу на зиму", - сказав Шутте в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він відзначив у позитивному ключі низку важливих реформ в енергетичному секторі країни.

"Завдяки реформам корпоративного управління та частковому впровадженню ринкових сил "Нафтогаз" нині є головним вкладником до державного бюджету. Але потрібні подальші реформи для забезпечення справжньої конкуренції, підвищення прозорості, скорочення олігархічної влади та підвищення ефективності в енергетичному секторі", - зазначив Шутте.

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Водночас він наголосив, що США та інші донори готові підтримувати український уряд у відповідних зусиллях.