EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1084  4
Все про:Зеленський (1666) МЗС (1770) Клімкін (1417) Пристайко (86) Климпуш-Цинцадзе (285)

 Депутати мають підтримати кандидатуру Пристайка на пост глави МЗС, - Климпуш-Цинцадзе

Віцепрем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Верховна Рада має підтримати запропоновану президентом Володимиром Зеленським кандидатуру на посаду міністра закордонних справ.

Про це вона заявила журналістам у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що парламентарі мали б підтримати вибір нового президента для того, щоб він міг провадити зовнішню політику із залученням міністра закордонних справ. Це має бути просто конструктивний підхід усіх сторін", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Водночас вона нагадала, що парламент розпочав обговорення поправок до Виборчого кодексу, і "це забере якийсь час", тому "треба розуміти, коли буде можливість голосувати" кадрові подання Президента.

"Але в будь-якому випадку чинний міністр закордонних справ є легітимним", - зазначила віцепрем'єр.

Читайте також: Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана

Напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Сам Клімкін попросив депутатів підтримати його відставку.

Нагадаємо, 30 травня президент України вніс до Верховної Ради проєкти подань про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави СБУ Василя Грицака.

31 травня Клімкін мав звернутися до депутатів Верховної Ради за підтримкою своєї заяви про відставку з поста міністра закордонних справ.

Проте 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському в звільненні Клімкіна, Полторака і Грицака. Увечері того ж дня представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук висловив переконання, що Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131978
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
не переживай поддержут
без вашей свинячей евросолидарности
клим уже добазарился со всеми
шобы его к тестю отпустили
сезон начался
 показати весь коментар
 
 
"...действующий министр иностранных дел является легитимным" = значит все предложения зеробени нах!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДепутати мають підтримати кандидатуру Пристайка на пост глави МЗС, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
 вгору