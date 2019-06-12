 Депутати мають підтримати кандидатуру Пристайка на пост глави МЗС, - Климпуш-Цинцадзе

Про це вона заявила журналістам у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що парламентарі мали б підтримати вибір нового президента для того, щоб він міг провадити зовнішню політику із залученням міністра закордонних справ. Це має бути просто конструктивний підхід усіх сторін", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Водночас вона нагадала, що парламент розпочав обговорення поправок до Виборчого кодексу, і "це забере якийсь час", тому "треба розуміти, коли буде можливість голосувати" кадрові подання Президента.

"Але в будь-якому випадку чинний міністр закордонних справ є легітимним", - зазначила віцепрем'єр.

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Напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Сам Клімкін попросив депутатів підтримати його відставку.

Нагадаємо, 30 травня президент України вніс до Верховної Ради проєкти подань про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави СБУ Василя Грицака.

31 травня Клімкін мав звернутися до депутатів Верховної Ради за підтримкою своєї заяви про відставку з поста міністра закордонних справ.

Проте 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському в звільненні Клімкіна, Полторака і Грицака. Увечері того ж дня представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук висловив переконання, що Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.