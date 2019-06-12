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Все про:ГПУ (3013) Луценко (2417) ДБР (293)

 На вимаганні хабара в $500 тисяч за виділення землі спіймали "банду" чиновників і поліцейських, - Луценко. ФОТО

Слідчими ДБР за процесуального керівництва ГПУ викрито групу зловмисників, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Слідчими ДБР за процесуального керівництва ГПУ викрито групу зловмисників, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції, які намагалися заволодіти від громадянина 500 тис. доларів США за виділення йому в користування для ведення мисливського господарства земельної ділянки розміром близько 100 га, яка розташована на території Путильського району Чернівецької області", - написав він.

На вимаганні хабара в $500 тисяч за виділення землі спіймали банду чиновників і поліцейських, - Луценко 01
Фото: Луценко/Facebook

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За словами Генпрокурора, зловмисників затримано під час одержання частини грошових коштів у сумі 200 тис. доларів.

На вимаганні хабара в $500 тисяч за виділення землі спіймали банду чиновників і поліцейських, - Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131977
 
   
 Топ коментарі
 
поймали "банду" чиновников и полицейских - читаем внимательно!!!
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Аваков - ловит, Луценко - спускает на тормозах, суды - отпускают.
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зебилы в форме, убивать детей научились, а воровать нет, даже при таком афторитете, как рюкзаков Он, что не проводит мастер класс с адептами.
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так банда полицейских- это аваков и есть
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Аваков - ловит, Луценко - спускает на тормозах, суды - отпускают.
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поймали "банду" чиновников и полицейских - читаем внимательно!!!
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аваков сам себя не может посадить) поэтому он сам себя и отпускает
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Оборудка готувалась-то якраз при Порошенко. Можна поставити питання: а чому посадові особи не бояться брати хабарі? І відповідь на це дуже проста: при Порошенко ЖОДЕН високопоставлений хабарник або ті, хто брав великі хабарі не попали за грати. Попала лише мелюзга. А тому наші солідні взятковзятелі думають, що так буде і надалі. Може вони і праві. Але не хотілобся
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не бояться, тому що пришло бесхребетне створіння до влади. Якщо ви не помфтили, то з якого дива повилазили регіонали усіх "мастєй"? Відповідь одна - зебіла вони не бояться. якось так...
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поймать поймали... а результат будет ??
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у нас ловят, чтобы отпускать…, ну еще селфи сделают...
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Ну а что делать если закны такие. И в каждом законе,ВСЕ вру, всегда оставляет дырки,спрятанные за длинными и туманными формулировками.
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А слабо проверить все выделенные разрешения на земельные участки более 10 га. Куда ни копни, в любом акте есть нарушения.
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фото интересное... никого не заретушировали...значит бандюков на нем нет...)))
(у нас же только бандюков закрашивают...что бы чего не вышло...)
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а вот это успех! теперь на полагающуюся ему за это премию, бедный йурик купит себе и красаве своей костюмы с отливом и самалётом в франкфурт. знаменитые шпили тамошнего аэропорта посмотреть.
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Когда прочитал заголовок, улабнула подпись "Луценко" про банду это он мощно задвинул)))))
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"...В ответ на это стрелявший из пистолета сказал, что теперешнего полицейского не отличишь от бандита, так как полицейские часто действуют заодно с бандитами, бандиты же переодеваются в полицейскую форму, чтоб удобнее было грабить. В результате честному коротышке уже совершенно безразлично, кто перед ним: бандит или полицейский..." © Н.Носов. Незнайка на Луне
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Луценко, ты не устал еще "ловить"? Сидит кто?
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А все потому,что "выделяют",а не продают.
Мораторий на продажу будут держать пока всю не "выделят".
Но сначала принимаються цивилизованные законы,а их то как раз и НЕТ!
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Каждая чиновничья морда, КАЖДАЯ - коррупционер и вор.
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Повязаны то все,в том числе и полиция,которая ловит,раз их обвинительные акты разваливается в судах,значит составлены заведомо косолобо,чтобы можно было их развалить.
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да уж....что творится в стране.....( читаешь любой ресурс новостной ветку: убили. ограбили. сбили на зебре,напали на дом. прыгнули с этажа. выпали с этажа. выкинули из окна. утонули в реке. утонули в канализации. порезали. застрелили,взорвали,порезали,изнасиловали.а взятки каждый день без выходных берут все кому только не лень кто у власти!!!....капец от новостей. + война!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа вимаганні хабара в $500 тисяч за виділення землі спіймали "банду" чиновників і поліцейських, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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