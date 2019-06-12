 На вимаганні хабара в $500 тисяч за виділення землі спіймали "банду" чиновників і поліцейських, - Луценко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Слідчими ДБР за процесуального керівництва ГПУ викрито групу зловмисників, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції, які намагалися заволодіти від громадянина 500 тис. доларів США за виділення йому в користування для ведення мисливського господарства земельної ділянки розміром близько 100 га, яка розташована на території Путильського району Чернівецької області", - написав він.
За словами Генпрокурора, зловмисників затримано під час одержання частини грошових коштів у сумі 200 тис. доларів.
(у нас же только бандюков закрашивают...что бы чего не вышло...)
Більше тут: https://1540.com.ua/news/vi-tse-maiete-znati-kozhen-**********-maie-pravo-na-bezkoshtovni-228-ga-zemli-instruktsiia-iak-yikh-otrimati_10849/?fbclid=IwAR2D4jmAC_5477ykpYfDv8ZW1JmbxLy45lMKHu_rY4_rm3VxQSL3g0Bfl84
Мораторий на продажу будут держать пока всю не "выделят".
Но сначала принимаються цивилизованные законы,а их то как раз и НЕТ!