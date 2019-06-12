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Все про:візит (648) Німеччина (1216) Зеленський (1666) Штайнмаєр (168)

 Зеленський 17 червня відвідає Париж, а 18 червня - Берлін (оновлено)

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок, 18 червня, прийме в берлінській резиденції Бельвю президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в розкладі німецького президента, який у середу поширила пресслужба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з розкладом, у Штайнмаєра заплановані "переговори з президентом України Володимиром Зеленським".

"Канцлер теж прийме Зеленського цього дня", - сказав Зайберт.

За його словами, це буде перша зустріч Меркель із Зеленським.

"Вони вже розмовляли один з одним телефоном, але поки не зустрічалися", - зазначив представник кабміну ФРН.

Водночас, як пише видання, 17 червня Зеленський відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131975
 
 
 Топ коментарі
 
Опять будет по бумажке читать английские слова написанные рускими буквами? Зеленский 18 июня посетит Берлин - Цензор.НЕТ 6021
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Навіть боюся уявити, якощо Стефанчук і Юзік (95й квартал) у Верховній Раді дременуть у їдальню. Бідні депутати лишаться голодними Зеленський 17 червня відвідає Париж, а 18 червня - Берлін (оновлено) - Цензор.НЕТ 1916
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Президент ФРН - це по впливу вища посада ніж двірник у будинку Меркель?
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Штайнмайер - самое то, жаль, что с Додоном не удастся встретиться..
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))) это пипец! написано: клоун, шнырь, шут, чмошник, буратино, вонючка, лакей, слуга, шмаркля, шестой... и ни у кого не возникает вопроса о чем речь. как в анекдоте. "ало кремль?". "да" "позовите ху@ло". "а кто спрашивает?". "а кто ху@ло понятно сразу?"
в Украине все процессы идут с реактивной скоростью. боюсь срок для Голобородько пролетит как 1 день за 10, и все кончится уже к НГ.
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Опять будет по бумажке читать английские слова написанные рускими буквами? Зеленский 18 июня посетит Берлин - Цензор.НЕТ 6021
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Треба підказати Юлі Мендель, щоб він у своїй промові торкнувся таких важливих тем: Rinderkennzeichnungs-und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (Зaкoн прo pозподіл oбов'язків щодо нагляду зa мapкуванням великої poгaтoї худоби та яловичини), Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung (Пocтaнoва прo пepeдaчу oбов'язків за юридичними контрактами, пов'язаними з зeмeльними ділянкaми), Massenkommunikationsdienstleistungsunternehmen (кoмпaнії, що надають поcлуги мacoвиx кoмунікaцій) та ***************************************** (приcкopeння плaнувaния транспортних шляхів)
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Beef identification and beef labeling surveillance task transfer law
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Зеленський 18 червня відвідає Берлін - Цензор.НЕТ 8277

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ниметцкие Зеленський 18 червня відвідає Берлін - Цензор.НЕТ 1730.до берлину ж едет,как вата на всех драндулетках писала...
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З якою місією відвідає Берлін. Гастролі, в гості чи прохачем.?
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А как же "Конец епохи кумовства"?
"Елена Бухарева, жена новоназначенного главы украинской Службы внешней разведки (СВР) Владислава Бухарева, работает сценаристом студии "Квартал 95"."…в комментариях под постом журналистки, руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.
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Ха! А Юлька Мендель- тьолка Юрія Костюка.
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Будет обговаривать как продать Украину по "формуле Штайнмайера" , формуле, в которой указаны шаги выполнения условий кремлядей по "минским договоренностям", формуле, которую Порошенко спустил в унитаз, а Зеро оттуда достал
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Причём оба крыла. Так сказать, "с крылышками".
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Я вообще не писала о ненависти. Как по мне, достаточно нелюбви.
Зачем портить себе здоровье и ауру слишком сильными чувствами к недостойным их?
Можно больше конкретики по поводу "сказочно обогатился на горе людей"?
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Цікаво, як продовжиться зустріч після привітання Зеленського - "Зіг хайль, майн лібе герр Франк-Вальтер Шелленберг"?
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купите ему билет в одну сторону. обратный не покупайте
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський 17 червня відвідає Париж, а 18 червня - Берлін (оновлено)
 
 
 
 
 
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