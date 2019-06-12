 Зеленський 17 червня відвідає Париж, а 18 червня - Берлін (оновлено)

Про це йдеться в розкладі німецького президента, який у середу поширила пресслужба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з розкладом, у Штайнмаєра заплановані "переговори з президентом України Володимиром Зеленським".
"Канцлер теж прийме Зеленського цього дня", - сказав Зайберт.
За його словами, це буде перша зустріч Меркель із Зеленським.
"Вони вже розмовляли один з одним телефоном, але поки не зустрічалися", - зазначив представник кабміну ФРН.
Водночас, як пише видання, 17 червня Зеленський відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.
в Украине все процессы идут с реактивной скоростью. боюсь срок для Голобородько пролетит как 1 день за 10, и все кончится уже к НГ.
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"Елена Бухарева, жена новоназначенного главы украинской Службы внешней разведки (СВР) Владислава Бухарева, работает сценаристом студии "Квартал 95"."…в комментариях под постом журналистки, руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.
Зачем портить себе здоровье и ауру слишком сильными чувствами к недостойным их?
Можно больше конкретики по поводу "сказочно обогатился на горе людей"?