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 Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана

Президент України Володимир Зеленський змінив главу делегації України для участі в роботі 22-ї дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права - замість заступника міністра юстиції Сергія Петухова, який раніше активно наполягав, що глава Адміністрації президента Андрій Богдан підпадає під люстраційну перевірку, призначено посла в Нідерландах Всеволода Ченцова.

Відповідний указ оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Затвердити у складі делегації України для участі в роботі 22-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права (далі — делегація) Ченцова Всеволода Валерійовича - Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди - главою делегації, увільнивши його від виконання обов’язків заступника глави делегації; вивести зі складу делегації С.Петухова, увільнивши його від виконання обов’язків глави делегації", - йдеться в указі.

Зазначимо, що раніше саме Сергій Петухов від імені Міністерства юстиції наполягав, що посада глави адміністрації президента підпадає під закон про очищення влади (люстрацію), і заявляв, що Мін'юст перевірить нового призначеного голову АП Юрія Богдана на відповідність закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнить Богдана, якщо КС прийме рішення щодо конституційності закону про люстрацію в цій частині, - Рябошапка

Раніше заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Мін'юст запитав в Адміністрації президента України інформацію щодо проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників АП. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, повинен звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції.

Зі свого боку, новопризначений глава адміністрації президента України Андрій Богдан підкреслив, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади (люстрацію), а президент Зеленський не порушив закон його призначенням.

Богдан з 2007 по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, потім заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

Раніше 14 травня 2019 року Конституційний суд України відклав розгляд закону "Про очищення влади".

Читайте також: Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення

Як повідомлялося, в 2015 році з поданнями про конституційність закону "Про очищення влади" в КС звернулися Верховний суд України, який подав два подання, і 47 народних депутатів. Всі три подання об'єднані в одне конституційне провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131971
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский исключил из официальной делегации замминистра юстиции Петухова, который настаивал на люстрационной проверке Богдана - Цензор.НЕТ 7866 Відразу помітно що Зе не боїться критики.
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он еще и мелочный - вроде не по личным вопросам едет - а нет - у него ведь все профессионалы в квартале - позор
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Слідкуйте, вангую. коЗєл буде відсторонений від влади через протест до Нового 2021 року або невдовзі після. Прогноз базується на аналізі історії президенства і тенденції розвитку. Прикмети - то додаткові чинники, знаки. Тепер по порядку. Згадаємо історію. 1 цикл: кравчук скочив на президентство на бунті проти срср (закономірність 1). Українці вперше в новітній історії проголосували як бовдури - під гаслом "Геть кпрс вибрали собі головного комуняку (закономірність 2). кравчук відсидів свій один термін (закономірність 3) і мирно передав владу (закономірність 4) кучмі. Бо голосівали українці знову як бовдури (закономірність 5), і під гаслом - геть комуняк, вибрали знову комуняку. кучма сидів 2 терміни 10,5 років (це важно) Цикл 2: Після кучми був Майдан і заскочив в крісло ющенко (закономірність 1 - на вістрі бунту). Українці собі не зрадили, голосували як бовдури - під гнаслом геть бандитів кучми проголосували за вихованця кучми (закономірність 2). ющенко відсидів цілий термін (закономірність 3) і мирно пропхав на президентство януковіча (закономірність 4). Бо голосували і тут українці як бовдури (закономірність 5) і під гаслом геть корупцію любих друзів вибрали бандюгана і зека. Той просидів 4 роки (в 2,6 рази менше). Цикл 3. порошенко сів в крісло президента після бунту (закономірність1). Знову українці виказали завидну стабільність і проголосували як бовдури - під гаслом геть олігархів і партию регіонів вибрали собі президентом засновника партії регіонів олігарха порошенко (закономірність 2). порошенко прокерував весь свій термін (закономірність 3) і мирно передав владу зєлєнскому (закономірність 4). Українці навіть переплюнули себе і проголосували як унікальні бодури. Вперше в світовій історії під час війни і окупації вибрали собі за лідера придворного блазня (закономірність 5). Якщо закономірність не зміниться (а повдінка виборців вказує, що нема про що хвилюватися), то зєлєнскій просидить в президентах максимально 17 місяців, і потім його зметуть. Тепер тенденції, що підтверджують прогноз. Ще ніхто так швидко не отримував протестних акцій в такій кількості в перший місяць по виборах. І ніхто не ліз так нагло докорінно справи, в яких є абсолютним невігласом. Про прикмети не пишу, бо це всі і так знають. Купую попкорн.
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Сильний і аргументований пост))) Щось подібне приписують страусам
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Мне тоже кажется, так долго до 21 года никто терпеть не будет)
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То максимальний термін. Час зараз стрімко стискається, то ж Ваша думка мені здається більше схожою на правду.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана
 
 
 
 
 
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