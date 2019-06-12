 Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана

Відповідний указ оприлюднено на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

"Затвердити у складі делегації України для участі в роботі 22-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права (далі — делегація) Ченцова Всеволода Валерійовича - Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди - главою делегації, увільнивши його від виконання обов’язків заступника глави делегації; вивести зі складу делегації С.Петухова, увільнивши його від виконання обов’язків глави делегації", - йдеться в указі.

Зазначимо, що раніше саме Сергій Петухов від імені Міністерства юстиції наполягав, що посада глави адміністрації президента підпадає під закон про очищення влади (люстрацію), і заявляв, що Мін'юст перевірить нового призначеного голову АП Юрія Богдана на відповідність закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнить Богдана, якщо КС прийме рішення щодо конституційності закону про люстрацію в цій частині, - Рябошапка

Раніше заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Мін'юст запитав в Адміністрації президента України інформацію щодо проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників АП. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, повинен звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції.

Зі свого боку, новопризначений глава адміністрації президента України Андрій Богдан підкреслив, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади (люстрацію), а президент Зеленський не порушив закон його призначенням.

Богдан з 2007 по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, потім заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

Раніше 14 травня 2019 року Конституційний суд України відклав розгляд закону "Про очищення влади".

Читайте також: Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення

Як повідомлялося, в 2015 році з поданнями про конституційність закону "Про очищення влади" в КС звернулися Верховний суд України, який подав два подання, і 47 народних депутатів. Всі три подання об'єднані в одне конституційне провадження.