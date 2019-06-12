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Все про:МЗС (1770) Молдова (457) Зеленко (23)

 Ослаблення Молдови може бути небезпечним для українського півдня, - речниця МЗС Зеленко

Міністерство закордонних справ України пильно стежить за ситуацією в Молдові. Ослаблення Кишинева може створити сприятливі умови для поширення російського гібридного впливу.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, що кремлівський режим "тиражує" практику федералізації щодо інших держав. Тому для нас важливо, щоб політичні сили в Молдові змогли, діючи в рамках правового поля, знайти спільне рішення, яким би важким воно не було, адже політичне ослаблення Молдови може створити сприятливий "плацдарм" для поширення російського гібридного впливу і втручання у внутрішні процеси і всередині Республіки, і за її межами", - сказала речниця МЗС Катерина Зеленко.

Зеленко наголосила, що для Української держави критично важлива європейська, демократична Молдова.

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"Ми на боці народу Молдови і поважаємо його вибір, а тому не ставимо під сумнів рішення парламенту Молдови. Водночас ми також маємо поважати рішення інших державних інститутів країни. Саме тому ми закликаємо всіх політичних гравців у Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб уникнути силового протистояння і в підсумку знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію і сприятиме руху держави вперед", - зазначила дипломат.

Зеленко поінформувала, що Київ уважно стежить за ситуацією. Так, за її словами, глава МЗС України Павло Клімкін перебуває в постійній взаємодії із західними партнерами в ЄС і США щодо розвитку ситуації в Молдові. Український дипломат, представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський перебуває в Кишиневі, де проводить зустрічі з учасниками політичного процесу.

"Ми також бачимо посилення присутності РФ на території Придністров'я. Якщо зараз дати змогу кремлівському режиму розгорнути свій гібридний маневр всередині Молдови, то в майбутньому це становитиме небезпеку і для українського півдня", - резюмувала Зеленко.

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

10 червня в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131970
 
   
 Топ коментарі
 
Это реально рождение нового мема "обочина истории, как Балтийские страны" Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 5348
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кацапа,не суетись...ничего радостного для тебя не происходит...то кормили одно приднестрофье-теперь будете кормить всю молдову Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 7246.кстати,за газ уже 5 лярдов отдали?отож...уже можешь не ждать
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так ты ,питух,еще и членкиня Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 9242.и чего я не удивлен?
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Ну все рошено-мид теперь по полной будет эту тему юзать! Российский реванш захватывает мир!11 Верните меня к корыту!11
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кацапа,не суетись...ничего радостного для тебя не происходит...то кормили одно приднестрофье-теперь будете кормить всю молдову Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 7246.кстати,за газ уже 5 лярдов отдали?отож...уже можешь не ждать
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Я щирий українець - ходжу до авдиторій та на катедри, а ще я членкиня всього і всея!
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так ты ,питух,еще и членкиня Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 9242.и чего я не удивлен?
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Это реально рождение нового мема "обочина истории, как Балтийские страны" Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 5348
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остро не хватает русофилов

"на тот больша-ак,
на перекресток
уже не надо
больше мне спешить...
жить без любви
совсем не просто...
но как на свете
без любви прожить."
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З таким призвіщем спікера у МЗС напевно змінювати не будуть.
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мне интересно если вдруг братья молдаване захотят завтра вернуть взад приднестровье
мы пропустим через свою территорию военные сединения и гомконвои орков?
и кстати снабжение 14-ой армии орков сейчас через территорию Украины идёт, или молдаване их сами кормят? как там ротации осуществляются? российские военнослужащие через Украину или Молдавию едут?
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Не видел отмену указа про снятие санкций с завода в ПМР. Так что пока все по старому- договорняки .
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к тестю)
пахловой на пляже торговать))
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По хорошему ввести туда по просьбе власти Молдовы ограниченный контингент войск, с целью удержания Молдовы в европейском курсе!!!! Силы есть, Необходимость есть! Нужно решение!! Все!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОслаблення Молдови може бути небезпечним для українського півдня, - речниця МЗС Зеленко
 
 
 
 
 
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