 Незавершеність судової реформи заважає економічному зростанню України, - радник посольства США Шутте

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив економічний радник посольства США Джон Шутте в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Хоча є довгий перелік змін, які треба здійснити, найбільшою перешкодою для економічних перетворень, на мій погляд, надалі є незавершеність реальної судової реформи. Для того щоб досягти темпів економічного зростання, які насправді були б трансформативними, Україні потрібно більше прямих інвесторів. Але потенційних інвесторів, ймовірно, стримують уявлення про те, що українські суди реально не стоять на варті суворого дотримання контрактів, не захищають як слід особисті, корпоративні та інтелектуальні права", - сказав він.

Шутте також зазначив, що для прискорення економічного зростання Україна потребує підвищення ефективності енергетичного сектору, подальшої інтеграції з ЄС у глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі, а також реформи правоохоронної системи.

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