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 Політика України, Економіка
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Все про:судова реформа (839) США (5081) Шютте (1)

 Незавершеність судової реформи заважає економічному зростанню України, - радник посольства США Шутте

Незавершеність реальної судової реформи продовжує блокувати економічне зростання України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив економічний радник посольства США Джон Шутте в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Хоча є довгий перелік змін, які треба здійснити, найбільшою перешкодою для економічних перетворень, на мій погляд, надалі є незавершеність реальної судової реформи. Для того щоб досягти темпів економічного зростання, які насправді були б трансформативними, Україні потрібно більше прямих інвесторів. Але потенційних інвесторів, ймовірно, стримують уявлення про те, що українські суди реально не стоять на варті суворого дотримання контрактів, не захищають як слід особисті, корпоративні та інтелектуальні права", - сказав він.

Шутте також зазначив, що для прискорення економічного зростання Україна потребує підвищення ефективності енергетичного сектору, подальшої інтеграції з ЄС у глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі, а також реформи правоохоронної системи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131968
 
   
 Топ коментарі
 
На погляд більшості українців реальна судова реформа ще й не розпочиналася.
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Подскажи, в каком году и с чего началась реформа?
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Саакашвили это тот, который реформировал суд, который его теперь разыскивает?
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На погляд більшості українців реальна судова реформа ще й не розпочиналася.
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некоторые вообще считают что суд в Украине не существует как институция.
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что б ее завершить ее надо было сразу начать
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Как достали эти советники, которые советы раздают только для зерады....
Сначала объясните зераде, что сначала законодательная реформа, а потом претворение в жизнь, и тогда говорите по-делу - что именно необходимо сделать для претворения в жизнь, а так - бла-бла-бла...
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Это кто же ее не завершил за пять(!!!) рокив, реформу эту судебную? Лизатели свинячьего зада, не подскажете, случаем? ))
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Подскажи, в каком году и с чего началась реформа?
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"Незавершенность"? Я б сказал неначатость.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНезавершеність судової реформи заважає економічному зростанню України, - радник посольства США Шутте
 
 
 
 
 
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