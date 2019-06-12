 "Конституцію буде змінено", - представник Зеленського в Раді Стефанчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Конституцію буде змінено, але чи буде вона змінена в якійсь частині або в цілому, можливо, на референдумі - все це питання дискусії. Ми збираємося відновити конституційну комісію, тому що президент і влада мають задавати напрям, а саме професіонали - формувати структуру і логіку", - повідомив Стефанчук.
Він зазначив, що "раніше всі зміни вносилися в розділи повноважень Ради і президента, а ми маємо починати з розділу про права і свободи громадян".
"Там маса декларативних прав, які абсолютно не мають механізму реалізації, ні механізму захисту цих прав. Це треба міняти. Наша ідеологія в цілому - залишити за державою сервісні функції, це і є лібертаріанство в нашому розумінні. Наша мета - українська ліберальна економіка" , - наголосив Стефанчук.
російська мова не потребує ані прав ані захисту.
Це розуміють всі притомні люди.
Хочеш бути вільним - спілкуйся українською.
Хочеш бути рабом імперії і жити в багні - вовтузься за права росіскою.
Російськомовні потрібні багатіям як рабський прошарок, який утримує їх при владі та дозволяє обносити цю державу.
Если же мы намерены застолбить за собой хотя бы скромное место в клубе индустриально развитых стран, нам необходима государственная политика в тех отраслях промышленности, где Украина имеет или может иметь конкурентные преимущества - аэрокосмической отрасли, сельскохозяйственном, судостроении, транспортном машиностроении, военно-промышленном комплексе. Отечественные компании из этих секторов экономики должны искать на рынках высокомаржинальные ниши, где смогут приложить усилия к созданию продукции, пользующейся спросом, используя существующий научно-технический потенциал. А государство должно их поддерживать, сопровождая экспортные контракты, упрощая логистику, создавая рекламу и продвижение, обеспечивая гарантии, страхованием и даже участвовать в финансировании.
https://nv.ua/opinion/libertarianstvo-i-ekonomika-chto-mozhet-izmenit-zelenskiy-50026436.html
В гараже вы можете все это спаять на коленках.
Но если захотите производить - то вам опять потребуются высокие технологии. Погуглите компании которые производять роботы по установке компоннтов - эти гиганты начинали совсем не в гараже
Что вы тут в Украине собираетесь производить? У вас смартфон украинского производителя? Почему Impressio не купили?
Потому что они производят из того хлама, который могут купить, так что бы вам продать с хоть с какой то маржой.
З власності і зі власних повноваженнь випливають права.
Конституцію треба міняти, та як?
Є три дієві європейські конституційні проекти, підходящі для України:
британський,
іспанський,
шведський.
За основу можна брати будь-який.
Що то таке за "лібертаріанство", я не знаю.
Мабуть, то морда, схожа на сраку.
Либертарианцы считают, что налогообложение аморально
Либертарианцы выступают против государственного контроля за безопасностью и эффективностью лекарственных средств], против всех или большинства правил градостроительного зонирования.
Либертарианцы выступают против установления законом минимального размера оплаты труда.
Либертарианцы являются убеждёнными противниками всеобщей воинской обязанности
Либертарианцы возражают против любого государственного контроля над средствами массовой информации.
Часть либертарианцев выступает против ограничений на иммиграцию].
Часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании.
Одним из легкоузнаваемых требований либертарианцев - неоднозначно воспринимаемым обществом, но совершенно естественно вытекающим из общей концепции - является требование полной легализации всех или большинства НАРКОТИКОВ
- Либертарианцы считают, что налогообложение аморально, по сути ничем не отличается от грабежа и поэтому налогообложение следует заменить добровольными методами финансирования услуг, представляемых государством в настоящее время населению. Такие услуги могут предоставляться частным бизнесом, благотворительными и другими организациями. Они выступают против любых государственных дотаций, например, сельскохозяйственным производителям.
- Либертарианцы выступают против таможенных пошлин и иных видов внешнеторговых барьеров.
- Либертарианцы выступают против государственного контроля за безопасностью и эффективностью лекарственных средств[34], против всех или большинства правил градостроительного зонирования.
- Либертарианцы выступают против установления законом минимального размера оплаты труда.
- Либертарианцы являются убеждёнными противниками всеобщей воинской обязанности. Они выступают против военного вмешательства в дела других стран и признают лишь защиту от агрессии.
- Либертарианцы возражают против любого государственного контроля над средствами массовой информации.
- Часть либертарианцев выступает против ограничений на иммиграцию[35].
- Часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании.
- Либертарианцы выступают против запретов на владение оружием[36].
- Одним из легкоузнаваемых требований либертарианцев - неоднозначно воспринимаемым обществом, но совершенно естественно вытекающим из общей концепции - является требование полной легализации всех или большинства наркотиков[37][38].
- Часть правых либертарианцев поддерживает идею «добровольного» (контрактного) рабства, что критикуется представителями общественных движений леволибертарного (социально-анархического) толка[39].
Либертарианцы разделяют скептицизм по отношению к государственной власти, но расходятся в масштабах своей оппозиции к существующим политическим и экономическим системам. Различные школы либертарианской мысли предлагают различные взгляды относительно законных функций государства и частной власти, часто призывая к ограничению или роспуску государственных институтов.[1]
В силу того, что конкретные формы либертарианства содержат представления не только о должном праве, но и о должном государстве, эти формы относят не только к правовой, но и к политической философии.
К либертарианству в западной традиции относят широкий спектр идеологий и движений - от правых[en] до левых.
Олигархат как он есть, в самом худшем виде. "Президент" - кукла на ниточках, парламент - резиновый штамп. Точно такая же модель как в РФ.
ВСЁ РАЗРУШЫМ ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТО ВОТ ПОТОМ.....
как в Европе. Мы должны это пройти за год. Без этого в голове Европа не появится.
Хоршо бы элементарные вещи в стиле комиксов печатать на пиве,сигаретах и.т.Так за год в эквадоре побороли неграматность индейцев которые живут теперь лучше нас.Догадайтесь с трех раз почему?.