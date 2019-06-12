EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  21323  237
Все про:Конституція (270) Стефанчук Руслан (26)

 "Конституцію буде змінено", - представник Зеленського в Раді Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що потрібно змінити Конституцію і відновити конституційну комісію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Конституцію буде змінено, але чи буде вона змінена в якійсь частині або в цілому, можливо, на референдумі - все це питання дискусії. Ми збираємося відновити конституційну комісію, тому що президент і влада мають задавати напрям, а саме професіонали - формувати структуру і логіку", - повідомив Стефанчук.

Він зазначив, що "раніше всі зміни вносилися в розділи повноважень Ради і президента, а ми маємо починати з розділу про права і свободи громадян".

Також читайте: У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук

"Там маса декларативних прав, які абсолютно не мають механізму реалізації, ні механізму захисту цих прав. Це треба міняти. Наша ідеологія в цілому - залишити за державою сервісні функції, це і є лібертаріанство в нашому розумінні. Наша мета - українська ліберальна економіка" , - наголосив Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131964
 
 
 Топ коментарі
 
Щуки на букву С стали на шлях Яника. Куди бігти будете, неосвинарчуки? "Конституция будет изменена", - представитель Зеленского в Раде Стефанчук - Цензор.НЕТ 7972
 показати весь коментар
 
зеля януковощ-2, только принесет больше вреда своими дерганиями
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Державна мова буде тепер кітайська "Конституцію буде змінено", - представник Зеленського в Раді Стефанчук - Цензор.НЕТ 3928 Звідки така досвіченість? Нова Ванга з'явилась?
 показати весь коментар
 
Взагалі не пропишуть, а по факту державною буде росіска.
 показати весь коментар
 
 
Не буде, я в цьому впевнений на 100%. Може нададуть російській трохи більше прав і все.
 показати весь коментар
 
Буде.
російська мова не потребує ані прав ані захисту.
Це розуміють всі притомні люди.
Хочеш бути вільним - спілкуйся українською.
Хочеш бути рабом імперії і жити в багні - вовтузься за права росіскою.
Російськомовні потрібні багатіям як рабський прошарок, який утримує їх при владі та дозволяє обносити цю державу.
 показати весь коментар
 
 
Конституция не имплеметована, это факт. Под сомнением как минимум органы местного самоуправления(не выполнена 143 ст КУ) а так же 12 пункт переходных положений, о создании судебной системы общей юрисдикции(соответствующего закона или указа президента не было). Это так, навскидку.
 показати весь коментар
 
Зекоманді слід терміново придбати губозмотувальний механізм, а то їм надто багато хочеться - все і відразу. Займіться економікою, бовдури, демонополізацією і зниженням тарифів.
 показати весь коментар
 
Если мы хотим, чтобы и дальше конкурентные преимущества имели только те украинские компании, которые занимаются выращиванием сельхозпродукции, добычей горнорудного сырья и производством металлопродукции низких переделов, то либертарианство нам подойдет. Правда, так мы законсервируем технологическую отсталость нашей страны и закрепим зависимость от меняющейся конъюнктуры международных сырьевых рынков.



Если же мы намерены застолбить за собой хотя бы скромное место в клубе индустриально развитых стран, нам необходима государственная политика в тех отраслях промышленности, где Украина имеет или может иметь конкурентные преимущества - аэрокосмической отрасли, сельскохозяйственном, судостроении, транспортном машиностроении, военно-промышленном комплексе. Отечественные компании из этих секторов экономики должны искать на рынках высокомаржинальные ниши, где смогут приложить усилия к созданию продукции, пользующейся спросом, используя существующий научно-технический потенциал. А государство должно их поддерживать, сопровождая экспортные контракты, упрощая логистику, создавая рекламу и продвижение, обеспечивая гарантии, страхованием и даже участвовать в финансировании.

https://nv.ua/opinion/libertarianstvo-i-ekonomika-chto-mozhet-izmenit-zelenskiy-50026436.html
 показати весь коментар
 
 
А что он об этом сказал хоть слово? Или либеральная экономика означает запрет на развитие высокотехнологичных отраслей? Государственные предприятия не эффективны даже в США. Кто развивает электромобили, мобилки, операционные системы, новые ракеты, госпредприятия?
 показати весь коментар
 
Во всем мире экономику толкают вперед малый и средний бизнес - это закон. Возьмем например Microsoft или Apple (начинал в гараже). Это сейчас - они крупные компании, а начали свою деятельность с нуля в 80-х годах прошлого века.
 показати весь коментар
 
Микросхемы они тоже в гараже начали? Конденсаторы, микросхемы памяти, печатные платы, дисплеи. Всю инновационную экономику США поднял оборонный сектор, начиная с транзистора. Наука, лаборатории движут экономику.
В гараже вы можете все это спаять на коленках.
Но если захотите производить - то вам опять потребуются высокие технологии. Погуглите компании которые производять роботы по установке компоннтов - эти гиганты начинали совсем не в гараже
 показати весь коментар
 
Гос. поддежка, и гос. финансирование. Маск без NASA не потянул бы. Да у них од боком силиконовая долина, у них свои технологии. О чем вы?
Что вы тут в Украине собираетесь производить? У вас смартфон украинского производителя? Почему Impressio не купили?
Потому что они производят из того хлама, который могут купить, так что бы вам продать с хоть с какой то маржой.

 показати весь коментар
 
Права громадян і власність громадян--то різні речі.
З власності і зі власних повноваженнь випливають права.
Конституцію треба міняти, та як?
Є три дієві європейські конституційні проекти, підходящі для України:
британський,
іспанський,
шведський.
За основу можна брати будь-який.
Що то таке за "лібертаріанство", я не знаю.

Мабуть, то морда, схожа на сраку.
 показати весь коментар
 
Друзья, если меняем Конституцию постоянно, то нафига праздновать День Конституции?
 показати весь коментар
 
Предлагаю на государственном уровне праздновать день каждой поправки к Конституции"Конституцію буде змінено", - представник Зеленського в Раді Стефанчук - Цензор.НЕТ 5936
 показати весь коментар
 
 
Нда . Скоро вся Україна перетвориться на бєнін 95 квартал на 5 років . Зазєлі такі дупоголові .
 показати весь коментар
 
 
Либертарианцы считают, что люди имеют только право на свободу от посягательств на свою личность или собственность
Либертарианцы считают, что налогообложение аморально
Либертарианцы выступают против государственного контроля за безопасностью и эффективностью лекарственных средств], против всех или большинства правил градостроительного зонирования.
Либертарианцы выступают против установления законом минимального размера оплаты труда.
Либертарианцы являются убеждёнными противниками всеобщей воинской обязанности
Либертарианцы возражают против любого государственного контроля над средствами массовой информации.
Часть либертарианцев выступает против ограничений на иммиграцию].
Часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании.
Одним из легкоузнаваемых требований либертарианцев - неоднозначно воспринимаемым обществом, но совершенно естественно вытекающим из общей концепции - является требование полной легализации всех или большинства НАРКОТИКОВ
 показати весь коментар
 
Он же написал, что либертарианство коснется только экономики, не перекручивай.
 показати весь коментар
 
- Либертарианцы считают, что люди имеют только право на свободу от посягательств на свою личность или собственность, а законы должны лишь обеспечивать такую свободу, а также исполнение свободно заключённых договоров[33].
- Либертарианцы считают, что налогообложение аморально, по сути ничем не отличается от грабежа и поэтому налогообложение следует заменить добровольными методами финансирования услуг, представляемых государством в настоящее время населению. Такие услуги могут предоставляться частным бизнесом, благотворительными и другими организациями. Они выступают против любых государственных дотаций, например, сельскохозяйственным производителям.
- Либертарианцы выступают против таможенных пошлин и иных видов внешнеторговых барьеров.
- Либертарианцы выступают против государственного контроля за безопасностью и эффективностью лекарственных средств[34], против всех или большинства правил градостроительного зонирования.
- Либертарианцы выступают против установления законом минимального размера оплаты труда.
- Либертарианцы являются убеждёнными противниками всеобщей воинской обязанности. Они выступают против военного вмешательства в дела других стран и признают лишь защиту от агрессии.
- Либертарианцы возражают против любого государственного контроля над средствами массовой информации.
- Часть либертарианцев выступает против ограничений на иммиграцию[35].
- Часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании.
- Либертарианцы выступают против запретов на владение оружием[36].
- Одним из легкоузнаваемых требований либертарианцев - неоднозначно воспринимаемым обществом, но совершенно естественно вытекающим из общей концепции - является требование полной легализации всех или большинства наркотиков[37][38].
- Часть правых либертарианцев поддерживает идею «добровольного» (контрактного) рабства, что критикуется представителями общественных движений леволибертарного (социально-анархического) толка[39].
 показати весь коментар
 
Либертариа́нство (англ. libertarianism; от лат. libertas - «свобода») представляет собой набор политических философий и движений, которые поддерживают свободу как основной принцип. Либертарианцы стремятся максимизировать политическую свободу и автономию, делая упор на свободу выбора, добровольное объединение, индивидуальное суждение и право собственности.
Либертарианцы разделяют скептицизм по отношению к государственной власти, но расходятся в масштабах своей оппозиции к существующим политическим и экономическим системам. Различные школы либертарианской мысли предлагают различные взгляды относительно законных функций государства и частной власти, часто призывая к ограничению или роспуску государственных институтов.[1]
В силу того, что конкретные формы либертарианства содержат представления не только о должном праве, но и о должном государстве, эти формы относят не только к правовой, но и к политической философии.
К либертарианству в западной традиции относят широкий спектр идеологий и движений - от правых[en] до левых.
 показати весь коментар
 
Все Западная цивлизация, все развитые старны построены на принципах ЛИБЕРАЛИЗМА! Т.е. государство для человека, а не наоборт.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, всё встало на свои места: президенту и парламенту отведены роли марионеток, а править будут Неизвестные Отцы из-за ширмы.
Олигархат как он есть, в самом худшем виде. "Президент" - кукла на ниточках, парламент - резиновый штамп. Точно такая же модель как в РФ.
 показати весь коментар
 
 
Короче, с мечтой о Державе - можно распрощаться. Паханат-олигархат, с арлекинами и мальвинами в роли "президента", "министров" и "депутатов".
 показати весь коментар
 
 
Конституция США всего на четрыех странцах, за всю свою историю с 1787 года менялась всего десть раз, вносились изменения (били). Чем меньше воды - тем больше смысла и не нужно потом менять. Нашу Констиуцию писал иеще комняки, считай ее вообще нет.
 показати весь коментар
 
 
Это верно, у нас много чего написано, только не выполняется, получается "вода".
 показати весь коментар
 
 
ДО ОСНОВАНИЯ, СУЧЬИ ДЕТИ!
ВСЁ РАЗРУШЫМ ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТО ВОТ ПОТОМ.....
 показати весь коментар
 
А хреном по губам? Не хотите? Это вам не членом по роялю... можно и подавиться.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю кто такой лебиротариант и что он написал но говорить и обсуждать новый суспильный договор крайне необходимо для людей.Пусть это послужит веком просвещения
как в Европе. Мы должны это пройти за год. Без этого в голове Европа не появится.
Хоршо бы элементарные вещи в стиле комиксов печатать на пиве,сигаретах и.т.Так за год в эквадоре побороли неграматность индейцев которые живут теперь лучше нас.Догадайтесь с трех раз почему?.
 показати весь коментар
 
 
"хорошему" танцору обязательно яйца мешают?
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Конституцію буде змінено", - представник Зеленського в Раді Стефанчук
 
 
 
 
 
 вгору