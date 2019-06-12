 "Конституцію буде змінено", - представник Зеленського в Раді Стефанчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Конституцію буде змінено, але чи буде вона змінена в якійсь частині або в цілому, можливо, на референдумі - все це питання дискусії. Ми збираємося відновити конституційну комісію, тому що президент і влада мають задавати напрям, а саме професіонали - формувати структуру і логіку", - повідомив Стефанчук.

Він зазначив, що "раніше всі зміни вносилися в розділи повноважень Ради і президента, а ми маємо починати з розділу про права і свободи громадян".

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"Там маса декларативних прав, які абсолютно не мають механізму реалізації, ні механізму захисту цих прав. Це треба міняти. Наша ідеологія в цілому - залишити за державою сервісні функції, це і є лібертаріанство в нашому розумінні. Наша мета - українська ліберальна економіка" , - наголосив Стефанчук.