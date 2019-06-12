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Все про:Мінздоров'я (885) звільнення (554) Розенко (375) Стефанишина_Ольга (8)

 Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ольгу Стефанишину.

"Звільнили Стефанишину", - сказав "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Стефанишина заявила, що балотується до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос" під десятим номером у списку.

7 червня Стефанишина подала заяву про звільнення з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра охорони здоров'я Стефанишина подала у відставку

Стефанишина працювала в Міністерстві охорони здоров'я України на посаді заступника міністра з питань європейської інтеграції з січня 2018 року. Координувала такі напрямки роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України у сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинація та громадське здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3131954
 
   
 Топ коментарі
 
Когда эту И.О. уже уволят и в тюрьму посадят?
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Какой зашквар? Она сама заявление подала.
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уяви , якщо там дійсно менше - поїдеш туди свій геморой лікувати ? ..))
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Какой зашквар? Она сама заявление подала.
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Интересно почитать бы причину указанную в заявлении.
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"почитать"? Вам бы хоть новость осилить "почитать"
Ранее Стефанишина заявила, что баллотируется в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.
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А зачем читать? Вот пришла помощь зала ... хотя никого и не просил. Гы.
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ну да...сорвали залом фейкометательство Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину - Цензор.НЕТ 5019.шо теперь делать будешь?
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... посылать таких как ты на йух. Для того, что бы баллотироваться увольняться не надо. А если Вакарчук пролетит что тетка будет делать? Можно уволиться и после выборов. Ты поняло?
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а от вас пять лет только йухи и слышу Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину - Цензор.НЕТ 6667.и хорошо посмеюсь ,когда вам,любителям отнять и поделить приключится женский орган.а засим-займись своими кирпичными делами...
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Когда эту И.О. уже уволят и в тюрьму посадят?
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Давно пора разогнать И.О реформаторов! На всю больницу в Виннице - на Старом Городе -один хирург,и тот ушел в Отпуск...!! Людей направляют к Стадиону,где запись к Хирургу по меньшей мере человек 200...Шо ж это Петя наделал??
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Это только начало. Скоро узких специалистов всех изгонят и будут одни пилюлькины.
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а ты в крым сьезди...може там очереди поменьше? Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину - Цензор.НЕТ 8025
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уяви , якщо там дійсно менше - поїдеш туди свій геморой лікувати ? ..))
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по перше,в мене нема гєморою...по друге-до агрессора не поїду.
а ти тільки звідти?на миротворці вже відмітився? Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину - Цензор.НЕТ 3749
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Гига краще знає про тамтешніх лікарів - більшість соєвих працюють на Хряка , як раз з Луганди , Криму , чи РФії ..))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину
 
 
 
 
 
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