 Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину

"Звільнили Стефанишину", - сказав "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Стефанишина заявила, що балотується до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос" під десятим номером у списку.
7 червня Стефанишина подала заяву про звільнення з посади заступника міністра охорони здоров'я.
Стефанишина працювала в Міністерстві охорони здоров'я України на посаді заступника міністра з питань європейської інтеграції з січня 2018 року. Координувала такі напрямки роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України у сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинація та громадське здоров'я.
Ранее Стефанишина заявила, что баллотируется в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.
🤔
а ти тільки звідти?на миротворці вже відмітився?
http://nin.org.ua/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-2/